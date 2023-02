Mika Aaltolan kolumni: Kohti kansallisen turvallisuuden strategiaa

On oleellisen tärkeää, että Suomessa pidetään strategisen tason ajattelu kristallinkirkkaana mielessä. Se mahdollistaa myös Pohjolan pysymisen vakauden ja vapauden saarekkeena kuumeilevassa maailmassa, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Monessa maassa strategisen tason piintyneenä ongelma on tärkeysjärjestyksen puute. On vaikea sanoa, mikä on enemmän tai vähemmän keskeistä. Mihin resursseja satsataan ja missä mittakaavassa? Poliittiset kiistat astuvat helposti esiin. Kinataan asioiden painoarvosta ideologisella ja oman poliittisen heimon tasolla. Strategiat tuppaavat olemaan tästä syystä helposti kauppalistan omaisia koosteita olemassa olevista tavoitteista, projekteista tai painopistealueista. Kansallinen turvallisuus maailmalla liittyy aina maan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Suomessa tämä yhtälö ei ole nyt vaikea. Ensisijainen asia on naapurimme Venäjä, koska se on ainoa mahdollinen Suomea sotilaallisesti uhkaava toimija.

Tästä huolimatta strategisen ytimen kakistaminen ulos on on ollut vaikeaa. Suomessa turvallisuusstrategian kaltaiset selosteet tuppaavat olemaan tiivistelmiä maailmantilanteen muutoksista tai käynnissä olevista valmiussuunnitelmista. Mitä me ylipäätään teemme siellä ja täällä tai mitä skenaarioita näemme edessämme? Toinen piirre on asioiden vieminen poliittisesti tulenaralta tasolta operatiivisille tasolle. Puhumme helposti timanttimallista, jonka näemme kattavan kokonaisvaltaisesti ja poikkileikkaavasti kaiken. Malliin on viranomaistasolla laadittu erilaisia ministeriöiden omistajuuksia ja toteuttajatahojen välisiä yhteistyöpolkuja. Kuka tekee missäkin kriisitilanteessa mitäkin. Paperilla kaikki onkin siis kunnossa ja myös jokseenkin harjoiteltuina. Emme todellakaan ole huonoimmasta päästä, mitä operatiiviseen valmiuteen tulee.

Mutta kummatkaan näistä tavoista, eivät ole riittäviä. Emme viestitä sisäisesti emmekä ulkoisesti, mikä on meidän keskeinen kansallinen intressimme ja mikä liittyy siihen suoremmin ja vähemmän suoraan. Toinen keskeinen prioriteetti on kansallinen yhtenäisyys. Kansallisen turvallisuusstrategian ytimessä tulee olla henkinen valmius viestiä ja olla läsnä. Koota mieluummin kuin hajottaa. Tämä ei tarkoita, etteikö vapaassa maassa tarvita kriittisiä ääniä. Tyhmistävä ryhmäajattelu on kansallisen turvallisuuden vastakohta.

Maailmalla puhutaan Suomesta kunnioittavaan sävyyn. Muille on selvää, että olemme hoitaneet asiamme hyvin, koska jokainen osaa katsoa karttaa ja kovin moni tietää Suomen maineen maailman vähiten korruptoituneena ja yhtenä tasa-arvoisimmista maista.

Maailman lehdistössä levisi Suomesta tälläkin viikolla juttu, jonka pääjuoni oli se, että olemme rakentavalla tavalla vainoharhaisia. Näemme piruja siellä ja täällä. Arvostamme myös tätä ominaisuutta. Esimerkkinä käytettiin sitä, että pandemian levitessä Suomessa oli varastoissa miljoonia hengityssuojaimia. Muistatte varmasti puheen siitä, kuinka rekat ovat jo liikkeellä pandemian alkuvaiheessa. Mutta kun eivät olleet. Hengityssuojaimia kyllä oli miljoonia varastossa. Varsin käyttökelpoisia, mutta niiden korvan taakse laitettavat kuminauhat olivat vuosien saatossa hapertuneita. Tuotteita pidettiin jossakin määrin viallisena, eivätkä rekat päässeet liikkeelle. Rakentava vainoharhaisuus törmäsi korkeiden standardien seinään.

Mutta rakentava vainoharhaisuus on hyve, kunhan se ei hajauta liikaa ja muistamme päivittää sen, mihin sen pitää erityisesti kohdistua. Muuten asioista tulee monimutkaisia. Kauppalistan omainen strategia lukemattomista erilaisista varautumissuunnitelmista tuottaa helposti hajaantumista, kun kukaan ei muista kenen erityisessä vastuussa tämä tai tuo kriisi on. Kriisitilanteessa ajaudutaan improvisoimaan, nyrkkejä ei synny.

Venäjän mahdollisen uhan palaaminen selkeäksi ohjenuoraksi toimii hyvin prioriteettina. Se uhka on Suomen joutumista Venäjän eriasteisten painostustoimien kohteeksi. Nämä vaihtelevat sotilaallisista, poliittisiin, korruptiivisiin ja taloudellisiin. Keinoja on monia. Mutta niin on myös ratkaisuja. Kansallisen edun kirkastaminen johtaa toimintaa, jossa etsimme esimerkiksi Venäjän hiilivedyille vaihtoehtoisia ja korvaavia lähteitä. Näin selkeä strategia voi tuottaa ratkaisuja myös muihin huoliin, kuten ilmastoon ja energiaan liittyviin. Se ohjaa myös resursseja kestäviin, Venäjästä riippumattomiin ratkaisuihin. Perussääntö on se, että Venäjä näkee riippuvuudet vaikuttamisen välineinä, ei minään rauhanomaisen rinnakkaiselon väylinä.

Selkeä kansallisen turvallisuuden strategia, jossa kansallinen etu on selkeä, mahdollistaa maan sisäisen viestinnän. Kerromme itsellemme sen, mistä syystä perusratkaisuja tehdään. Tämä ajattelu on ollut olemassa, mutta tietyllä tavalla hieman taustalla ja alitajuisena. Nyt se on aika se kirkastaa. Se viestii myös ulkoisesti. Venäjälle se kertoisi, ettei sen puliveivauksia hyväksytä, eikä ne Suomen suhteen toimisi. Länteen sen viestisi maailmanluokkaisesta yhteiskunnasta, joka kykenee omin jaloin selviytymään. Tämä taasen motivoi läntisiä liittolaisiamme tukemaan elämänmuotoamme. Se saisi osakseen kunnioitusta ja tukea.

Keskeinen prioriteetti, jossa Venäjä-suhde perustuu immuniteettiin niin puolustuksen kuin riippuvuuksien osalta, tekee muuta ratkaisut helpommiksi. Myös kansalaisten on helppo ymmärtää, että miksi puolustusmenoja korotetaan tai haemme Nato-jäsenyyttä. Tärkeysjärjestys kertoo äänestäjille yhteisen kansallisen päämäärän. Näkemyksen Suomesta suojassa, ääripuolustuksellisena maana. Myös Putin kunnioittaa sitä, että olemme vahvoja. Heikkoutta hän halveksuu ja hyväksikäyttää. Venäjän tila on nyt vuosia se, mikä se on. Kun itäraja perustuu vahvaan pelotteeseen, eikä hyväksikäytettäviä riippuvuuksia ainakaan tieten tahtoen synnytetä, saattaa jonain päivänä syntyä mahdollisuuksia myös molemmin puolin toista kunnioittavaan dialogiin. Nyt tämä ei ole mahdollista vuosiin. Raja on railona auennut, eikä hetkeen se ole ohi.

Erityisen tärkeää on tehdä se, mihin itse kykenemme vaikuttamaan. Sitä kunnioitetaan myös Suomen ulkopuolella. Nato-jäsenyys tuo Suomelle lisäarvoa. Se on kansallisen intressimme mukaista. On hyvä, jos Suomi omilla keinoillaan pystyy prosessia nopeuttamaan. Kansallisen etumme ulkoistaminen muiden neuvoteltavaksi on vasta toiseksi paras vaihtoehto. Joskus sekin saattaa toimia. Liittosuhteemme EU:hun on tukenut Suomen Nato-jäsenyyden vähittäistä etenemistä Unkarissa. Mutta muuten kannattaa tehdä suoraviivaisesti sitä, mikä on omissa käsissä. Ei kukaan ota mielellään meidän asiaamme hoidettavakseen. Sekin tulee aina hintalapun kanssa. Myös ystävämme osaavat muistuttaa meille tekemistään palveluksista. Se myös velvoittaa.

Kun siirrymme uuteen tasavaltamme jaksoon, olisi erinomaista, jos meillä olisi selkeä strateginen näkemys asioista. Suomen kehittämisestä pohjoisesta etelään ja kytkemisestä länteen.

Kansallisen turvallisuuden strategia on parhaimmillaan sipulimalli, jonka ytimessä on kansallinen etu. Se etenee loogisesti ja kylmän viileästi sisemmistä kuorista uloimpiin. Tämä tekee kansalaisille ymmärrettäväksi, miten yksi asia liittyy toiseen. Miten kansallinen puolustus liittyy Nato-puitteissa tapahtuvaan kollektiiviseen puolustukseen tai miten EU-jäsenyys tuo lisäarvoa Suomen tavoitteiden toteuttamiselle. Miten aluepolitiikka onkin pohjimmiltaan geopolitiikkaa.

Nyt näkemystä tarvitaan. Vaatikaa sitä puolueilta. Toisen maailmansodan jälkeen näkemys oli selvä. Se oli ulkoinen selviytyminen Suomea kehittämällä maailmanluokkaiseksi yhteiskunnaksi. Pakoa ahdingosta maailmankatolle. Onnistuimme teollistumisessa, koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja suomalaisen onnellisuuden lisäämisessä. Keskeisessä roolissa oli poliittinen keskusta, eli keskusta-vasemmisto ja keskusta-oikeisto. Kolmen suurta puoluetta kehittivät maata eri yhdistelmillä. On paljon puhuvaa, että kolmen suurimman puolueen kannatus on laskenut alle puoleen. Se oire näkemyksen menettämisestä. Myös äänestysprosentin tasainen lasku on merkki otteen menettämisestä kokonaisuuteen. Väestöpyramidi on ylösalaisin. Koulutus kääntynyt laskuun. Selvää on, että maailman muutos vaatii näkemyksen palauttamista. Se taasen vaatii selkeästi artikuloitua mallia uuden tasavallan rakentamisesta ulkoisten uhkien kasvaessa ja sisäisen näköalattomuuden kasvaessa.

Kirjoitan tätä tekstiä Münchenin turvallisuuskonferenssissa Saksassa. Keskeisenä teemana tänä vuonna on sääntöperäisen maailmanjärjestyksen puolustus kasvavia uhkia vastaan. Vuonna 2007 samaisessa kokoontumisessa Venäjän uhmakas presidentti piti puheen, jossa hän korosti Venäjän erityisoikeuksia ja sitä, miten maailmanjärjestyksen tulee muuttua sääntöperäisestä kohti maailmaa, jossa tietyt voimakeskukset määrittelevät järjestyksen omalla etupiirillään. Häntä kuunneltiin silloin epäuskoisesti. Puhetta pidettiin pelkkänä retoriikkana. Mutta se oli painostavan avointa puhetta tulevasti Venäjän politiikasta. Silloin emme osanneet havahtua. Vasta ensimmäisen Venäjän sodan alettua Ukrainassa 2014 alkoi asteittainen herääminen odotettavissa olevaan haasteeseen.

On varsin varteenotettava mahdollisuus, että maailmanjärjestyshaaste ei pääty Venäjän hyökkäyssotaan. Sota lietsoo sotaa. Kansainväliset sodat saattavat olla yleistymään päin eri puolilla maailmaa seuraavien vuosikymmenien aikana. Tähän pitää varautua. Siksikin on oleellisen tärkeää, että meillä Suomessa on strategisen tason ajattelu kristallinkirkkaana mielessä. Se mahdollistaa myös Pohjolan pysymisen vakauden ja vapauden saarekkeena kuumeilevassa maailmassa.