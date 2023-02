Kuuntele tästä aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

IS:n vaalikone: Selkeä enemmistö eduskuntavaaliehdokkaista kannattaa eutanasian laillistamista

IS:n vaalikoneen mukaan eutanasian laillistamista kannattavat kaikki eduskuntaan valitut puolueet kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta.

IS:n vaalikoneessa esitetään väite ”eutanasia tulee laillistaa”. Ehdokkaat sijoittavat itsensä janalle ja valitsevat 1, jos ovat täysin eri mieltä ja 5, jos ovat täysin samaa mieltä.

Vasemmistoliiton ja vihreiden ehdokkaat ovat vankimmin kuolinavun sallimisen kannalla. Asteikoilla 1–5 vasemmistoliiton ehdokkaiden keskiarvo on 4,48 ja vihreiden ehdokkaiden 4,36.

Myös viiden muun puolueen ehdokkaat näyttävät selkeästi vihreää valoa armokuoleman laillistamiseksi. Liike Nytin, Sdp:n, Rkp:n kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaat ovat jokseenkin samaa mieltä eutanasian sallimisesta, ja asteikoilla 1–5 näiden puolueiden keskiarvolukemat vaihtelivat 3,74:n ja 4,19:n välillä.

Kristillisdemokraatit on melko ehdottomasti eutanasian laillistamista vastaan. Asteikolla 1–5 kristillisdemokraattien ehdokkaiden keskiarvo oli 1,32, eli täysin eri mieltä eutanasian laillistamisesta.

Zelenskyi BBC:lle: Ukraina ei aio neuvotella alueluovutuksista Venäjän kanssa,

Ukraina ei suostu neuvottelemaan alueluovutuksista hyökkääjävaltio Venäjän kanssa, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Zelenskyin mukaan alueluovutuksiin suostuminen mahdollisissa rauhanneuvotteluissa tietäisi sitä, että Venäjä palaisi myöhemmin vaatiakseen lisää. Rauha voidaan hänen mukaansa saavuttaa vain jatkamalla Ukrainan sotilaallista tukemista.

Venäjän laajan hyökkäyksen alkamisesta tulee ensi viikolla kuluneeksi vuosi. Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022.

Espanja hyväksyi palkallisen kuukautis­vapaan ensimmäisenä maana Euroopassa

Espanja hyväksyi torstaina lakisääteisen palkallisen vapaan naisille, jotka kärsivät työkykyä heikentävistä kuukautiskivuista. Vastaavaa lakia ei ole missään muussa Euroopan maassa.

Asiasta uutisoivat muun muassa sanomalehdet El País ja La Vanguardia.

Kuukautisvapaat olivat osa lakipakettia, joka helpottaa pääsyä aborttiin julkisen sairaanhoidon piirissä. Espanjan parlamentin alahuone hyväksyi lain äänin 185–154. Ylähuone oli hyväksynyt lain jo aiemmin.

El Paísin mukaan kuukautisvapaan peruspituus on kolme päivää, ja sitä voidaan pidentää viiteen päivään. Vapaa vaatii lääkärin lausunnon. Sen aikana palkan maksaa valtion sosiaaliturva, ei työnantaja.

Espanjan gynekologiliitto on arvioinut uutistoimisto AFP:n mukaan, että kolmasosa naisista kärsii kuukautiskivuista.

Putin: Venäläiset adoptoivat yhä enemmän lapsia "liitetyiltä" Ukrainan alueilta

Venäläiset adoptoivat yhä enemmän lapsia Ukrainan alueilta, jotka Venäjä on julistanut liittäneensä itseensä, totesi presidentti Vladimir Putin torstaina. Adoptioiden määrä Hersonin, Zaporizzjan, Donetskin ja Luhanskin alueilta kasvaa hänen mukaansa huomattavasti.

Putin keskusteli asiasta Venäjän lapsiasiainvaltuutetun Marija Lvova-Belovan kanssa. Heidän keskustelunsa on litteroitu Venäjän presidentinhallinnon sivuille, ja siitä kertoi muun muassa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) torstain päivittäiskatsauksessaan.

Yalen yliopiston tuoreen raportin mukaan ainakin 6 000 ukrainalaislasta on viety Venäjälle leireihin, joissa näitä integroidaan venäläiseen yhteiskuntaan ja opetetaan Venäjän-mielisiksi.

Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 40 000:n

Turkissa ja Syyriassa mittavia tuhoja tehnyt maanjäristys on edellisen sadan vuoden kymmenenneksi tappavin järistys, listaa uutistoimisto AFP. Maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut viranomaisten ja lääkintähenkilöstön mukaan jo lähes 42 000:een. Turkissa kerrotaan kuolleen yli 38 000 ja Syyriassa liki 3 700 ihmistä.

Monilla medioilla kuolonuhrien määrän on ilmoitettu jo olleen yli viranomaislukujen pohjaltakin nyt ylittyneen 40 000:n kuoleman rajapyykin. YK on raportoinut Syyrian kuolonuhrien määrän AFP:n lukua korkeammaksi, mikä tuo vaihtelevuutta esitettyihin kokonaisarvioihin.

Viime viikon maanantaina iskenyt maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,8.

Ajokeli muuttumassa osassa maata huonoksi illalla

Ajokelin odotetaan muuttuvan huonoksi osassa maata tänään illalla, kun lännen suunnasta saapuu sateita matalapaineen kyytiminä. Lumen lisäksi sateita voi tulla osin räntänä ja vetenä. Huonoa ajokeliä odotetaan lounaiseen ja itäiseen Suomeen.

Navakan tuulen odotetaan haittaavan osaltaan liikennesäätä niin maalla kuin merelläkin.

Poliisi valvoo liikennettä tehostetusti maanteillä viikonloppuna sekä lähiviikkoina, kun suomalaiset matkustavat talvilomille. Ensimmäisenä lomat alkavat eteläsuomalaisilla, joista osa saattaa lähteä lomamatkalle jo tänään.

Presidentti Joe Biden todettiin terveytensä puolesta yhä virkakelpoiseksi

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenille tehtiin torstaina vuotuinen perinpohjainen terveystarkastus, jossa Yhdysvaltain historian vanhin istuva presidentti todettiin edelleen virkakelpoiseksi.

Presidentin lääkärin mukaan terveystarkastuksessa todettiin joitakin vähäpätöisiä ongelmia, mutta vakavia fyysisiä tai neurologisia ongelmia Bidenilla ei ole.

– Presidentti Biden on yhä terve, elinvoimainen 80-vuotias mies, joka on kykenevä suoriutumaan presidentin velvoitteista sekä korkeimman toimeenpanovallan käyttäjänä, valtion päämiehenä että asevoimien ylikomentajana, lääkäri Kevin O'Connor sanoi.