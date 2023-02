Keravan murhamysteeri oikeudessa – tapahtumat kytkeytyvät pahamaineiseen kartanoon

Murhasta syytetään 43-vuotiasta naista ja 39-vuotiasta miestä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus alkaa perjantaina iltapäivällä käsitellä epäiltyä murhaa, joka tapahtui Keravalla 22. syyskuuta viime vuonna.

Murhasta syytetään 43-vuotiasta naista ja 39-vuotiasta miestä, jota syytetään murhan lisäksi myös törkeästä ryöstöstä. Henkirikoksen uhri on mies.

Kokonaisuudessa on myös kolmas syytetty, parikymppinen mies, jota syytetään pahoinpitelystä.

Perjantaina luetaan syytteet ja syytettyjen vastaukset sekä kuullaan laajemmat asiaesittelyt. Syytettyjä ei kuulla oikeudessa vielä perjantaina, vaan vasta ensi viikolla.

Tapauksessa poikkeuksellista on se, että poliisi tutki tapausta ensin tavallisena kuolemansyyn­tutkintana. Tutkinnassa tuli kuitenkin ilmi jotain, minkä vuoksi poliisi alkoi epäillä rikosta. Aluksi teosta epäiltynä vangittiin vain nyt syytteessä oleva nainen.

Syytetyllä naisella on taiteellisen alan toiminimiyritys, jonka osoitteeksi on merkitty Keravan Jaakkolassa sijaitsevan historiallisen tilan päärakennus. Talo sijaitsee alle kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Kiinteistötiedoista ilmenee, että talon on parin vuoden ajan omistanut toisella paikkakunnalla asuva pariskunta.

Keski-Uusimaa uutisoi viime syksynä, että omistajat ovat totaalisen kyllästyneitä talolla ilmenneisiin levottomuuksiin.

Vainaja löytyi vanhan talon pihapiiristä.

Talolla on tapahtunut väkivaltarikos myös aiemmin. Tuolloin syytettyä naista kuultiin oikeudessa todistajana tapauksessa, jossa miestä oli puukotettu samaisessa talossa.