Kuuntele tästä päivän tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Täällä loma-asunnot revitään nyt käsistä

Vaikka koronavuosista mökkikauppa on hiipunut, joillakin paikkakunnilla se käy edelleen vilkkaana. Taloussanomat selvitti viime vuoden suosituimmat mökkipaikkakunnat Maanmittauslaitoksen kiinteistökauppatilastoista. Vilkkaimmilla paikkakunnilla mökkejä myydään noin sata vuodessa.

Tilaston mukaan eniten mökkejä myytiin jälleen luonnollisesti suurissa mökkikunnissa. Kuopio ja Mikkeli ovat mökkimäärissä Suomen kärkeä, ja mökkejä myydäänkin siksi enemmän kuin muualla. Mikkelissä myytiin vuoden 2022 aikana 113 mökkiä, ja Kuopiossa 90.

Suurin osa myydyistä mökeistä oli rantamökkejä. Näiden kahden mökkijättiläisen väliin kiilasi myyntitilastoissa Lohja, jossa kauppoja tehtiin yli 91. Lohjalla myös kuivan maan mökit kelpasivat hyvin ostajille.

Suhteessa suosituin mökkikauppapaikkakunta oli viime vuonna Uusikaarlepyy. Siellä laskennallisesti lähes kaksi prosenttia kaikista mökeistä vaihtoi vuonna 2022 omistajaa.

Putinin käytössä on panssaroitu erikois­juna ja salaisia juna-asemia

Venjän presidentti Vladimir Putinin käytössä on erikoisvalmisteinen panssaroitu juna, jota varten on tehty salaisia rautatielinjoja ja -asemia, kertoo Venäjän hallinnon toimia kaivava venäläinen Dossier Center.

Junassa on Putinilla henkilökohtainen vaunu, jossa on työhuone ja makuuhytti. Lisäksi junassa on erillinen vaunu viestintälaitteita varten.

Putinin junaa päivitettiin 2014–15, ja se on ollut hänellä vakituisessa käytössä vuodesta 2021, jolloin Venäjä aloitti joukkojen kokoamisen Ukrainan rajalle, kertoi venäjänkielinen riippumaton uutissivusto Meduza maanantaina.

Oppositioaktivisti Mihail Hodorkovskin perustaman Dossier Centerin mukaan junan rakentaminen maksoi 13,5 miljoonaa dollaria.

Putin on Ukrainan sodan aikaan siirtynyt matkustamaan junalla oman turvallisuutensa takaamiseksi.

Tahkolla keikkaillut laulaja järkyttyi kuolleiden naisten kohtalosta

The Voice of Finland-ohjelmasta tuttu laulaja Anamaria Rusi, 40, järkyttyi lomakeskus Tahkolta keskiviikkona kantautuneista murheellisista uutisista.

Laulaja oli bändinsä kanssa keikkailemassa yökerho Piazzassa kahden naisen kuolemaa edeltäneenä iltana, eli perjantaina 3. helmikuuta.

Rusi kertoo käyneensä bändiläistensä kanssa ruokailemassa yrittäjänaisten ruokamyyntivaunussa keikan jälkeen.

Rusin havaintojen mukaan ruokavaunussa työskenteli kaksi naista, joista toinen oli nuorempi ja toinen keski-ikäinen.

Kohtaaminen naisten kanssa jäi bändiläisten mieleen positiivisuudessaan.

43-vuotiaan äidin ja 25-vuotiaan tyttären ruumiit löytyivät ruokamyyntivaunusta viime viikon torstaina eli 9. helmikuuta.

Heidän kuolinpäiväkseen on merkitty lauantai 4. helmikuuta. Naiset ehtivät siis olla kuolleina lähes viikon päivät ennen kuin poliisi löysi heidät menehtyneinä ruokamyyntivaunusta.

Ministeri Lintilän puhelimen tutkinta valmistuu tänään

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) väitetty ”WhatsApp-tilin kaappaus” on ollut tapetilla pian viikon ajan.

Eduskunnan tietohallintopäällikkö Ari Apilo vahvisti IS:lle aiemmin, että Lintilän WhatsApp-kohuun liittyvän puhelimen tekninen tutkinta on käynnissä ja valmistuu torstaina.

Lintilän odotetaan tänään kommentoivan puhelimeen liittyvää kohua. Eduskunta ei tiedota asiasta.

Lintilä väitti joutuneensa hakkeroinnin uhriksi sen jälkeen, kun hänen eduskuntakännykästään lähti keskustan sisäiseen viestiryhmään meemiviesti, jossa pilailtiin pääministeri Sanna Marinin ja Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen kustannuksella.

Maanantaina paljastui, että Lintilä käytti WhatsApp-tiliään vain alle kolme tuntia sen jälkeen kun tili oli väitetysti kaapattu.

Lintilä on pysynyt kannassaan siitä, että hänen WhatsApp-tilinsä olisi kaapattu. Julkisuudessa on epäilty, olisiko Lintilä esimerkiksi itse vahingossa lähettänyt meemiviestin keskustan sisäiseen ryhmään.

Zelenskyi ylisti Norjan tukipakettia "historialliseksi":

Norjan parlamentille videoyhteyden kautta torstaina puhunut Volodymyr Zelenskyi kiitti Norjaan sen antamasta 6,8 miljardin euron tukipaketista. Viiden vuoden aikana annettavasta tuesta puolet on sotilaallista ja puolet humanitääristä.

Zelenskyi sanoi Norjan avun olevan historiallista. Hän korosti viisivuotisen tukipaketin muodostavan ennakkotapauksen kestävälle tuelle Ukrainaan.

Norjan vientitulot paisuivat ennätystasolle Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kun Eurooppaan myydyn maakaasun hinta nousi viime vuonna jyrkästi.

6. helmikuuta julkistettu avustuspaketti on suurin avustusohjelma, jonka Norja on koskaan toimittanut yhdelle kansakunnalle.

Venäjän Wagner-yksiköt ovat Ukrainan mukaan kärsineet jopa 80 prosentin tappioita Bahmutissa

Venäjän palkkasotilaista koostuvan Wagner-ryhmän yksiköistä osa on kärsinyt jopa 80 prosentin tappioita Bahmutin kaupungista käydyissä taisteluissa, kertoo Ukrainan puolustusministeriö Kyiv Independentin mukaan.

Kiivaat taistelut Donetskin alueen kaupungin hallinnasta ovat jatkuneet liki ympärivuorokautisesti Itä-Ukrainassa Venäjän hyökätessä. Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljarin mukaan Venäjän kuolleita ja haavoittuneita evakuoidaan vain paikoin tai ei ollenkaan.

Maljar kuvailee Bahmutin tilannetta hyvin vaikeaksi ukrainalaisjoukoille. Tiistaina brittilehti Guardian kertoi ukrainalaispuolustajien räjäyttäneen sillan, mikä tulkittiin merkiksi perääntymisaikeista. Ukraina on kuitenkin kiistänyt olevansa luopumassa Bahmutista.

Viikonloppuna luvassa karseaa ajokeliä

Viikonloppuna on odotettavissa laajalti sakeaakin lumisadetta, Forecan uusimmassa blogissa ennakoidaan.

Etelässä lunta voi tulla 10–20 senttimetriä perjantain ja sunnuntain välillä, maan keskiosissa odottama on 5–15 senttimetriä, pohjoisessa 1–10 senttimetriä.

Perjantaina ensimmäiset lumisateet satavat idässä ja Kainuussa. Loppupäivästä sateita voi tulla myös lounaassa, mutta nämä tulevat todennäköisesti vielä vetenä. Lauantaina nähdään todellinen käänne.

– Lauantain vastaisena yönä ja lauantaiaamuna lunta tai räntää voi sataa maan eteläosassa paikoin sakeasti. Maan etelä- ja keskiosassa lauantai on lumisateinen päivä ja idänpuoleinen tuuli on kohtalaista tai jopa navakkaa, Forecan meteorologi Anna Latvala sanoo.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Turussa päästään viikonloppuna aloittamaan hiihtolomaviikko. Latvala varoittelee loman viettoon lähteviä huonosta ajokelistä.

– Ajokeli on lauantaina todennäköisesti huono monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa