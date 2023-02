Kuuntele tästä aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

IS:n vaali­kone: Tätä mieltä kansanedustajaehdokkaat ovat Naton tukikohdan sijoittamisesta Suomeen

Niukka enemmistö kansanedustajaehdokkaista tukee Naton tukikohdan sijoittamista Suomeen.

IS:n vaalikoneessa ehdokkaille esitetään väite, että Suomeen tulee sijoittaa Naton tukikohta, kun Suomi on Naton jäsen.

Tilanne on niukasti Naton tukikohtien kannattajien eduksi: 41 prosenttia ehdokkaista kannattaa Nato-tukikohtaa Suomeen, tätä vastustaa 36 prosenttia vastaajista, ja reilu viidennes eduskuntavaaliehdokkaista ei ole kantaansa muodostanut.

Naton tukikohdan sijoittaminen Suomeen jakaa myös puolueita. Selkeimmin Naton tukikohdan toivottaa tervetulleeksi kokoomus, ja Nato-tukikohdan Suomen maaperältä pitäisi jyrkästi pois vasemmistoliitto.

Suomen kansalaisella on oma yksityisarmeijansa Putinin sodassa

Useilla presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvilla miehillä on nykyisin Venäjällä niin kutsuttuja yksityisarmeijoita. Tunnetuin heistä on ”Putinin kokiksi” kutsuttu Jevgeni Prigozhin ja hänen Wagner-palkka-armeijansa.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet muut yksityisarmeijat, joita kerrotaan olevan Venäjällä jopa toistakymmentä.

Suomen kannalta kiinnostavin palkkasotilaiden ryhmittymä on Redut, jonka nimi on suomeksi käännettynä Linnake.

Redutin rahoittajaksi ja johtajaksi on kerrottu useissa venäläislähteissä venäläis-armenialais-suomalainen liikemies Gennadi Timtshenko. Toiseksi Redutin toiminnan rahoittajaksi mainitaan Oleg Deripaska, joka on niin ikään Putinia lähellä oleva oligarkki.

Redutia on käytetty muun muassa Syyriassa valvomaan ja turvaamaan Timtshenkon omistuksiin kuuluneen Stroytransgazin liiketoimia.

Useat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että sen paremmin Prigozhinin Wagner kuin Timtshenkon Redutkaan eivät ole aitoja yksityisarmeijoita, vaan tosiasiassa niiden kaikkien toiminnan takana ovat Venäjän asevoimat ja Venäjän lukuisat turvallisuuspalvelut. Niin sanottuja yksityisarmeijoita käytetään siihen, että tarvittaessa Venäjän valtio voi irtisanoutua sotilaiden tekemistä julmuuksista.

Ukraina: Venäjän Wagner-yksiköt ovat kärsineet jopa 80:n prosentin tappioita Bahmutissa

Venäjän palkkasotilaista koostuvan Wagner-ryhmän yksiköistä osa on kärsinyt jopa 80 prosentin tappioita Bahmutin kaupungista käydyissä taisteluissa, kertoo Ukrainan puolustusministeriö Kyiv Independentin mukaan.

Kiivaat taistelut Donetskin alueen kaupungin hallinnasta ovat jatkuneet liki ympärivuorokautisesti Itä-Ukrainassa Venäjän hyökätessä. Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljarin mukaan Venäjän kuolleita ja haavoittuneita evakuoidaan vain paikoin tai ei ollenkaan.

Apulaispuolustusministerin mukaan venäläisjoukot kärsivät luottamuspulasta omia komentajiaan kohtaan.

Maljar kuvailee Bahmutin tilannetta hyvin vaikeaksi ukrainalaisjoukoille. Tiistaina brittilehti Guardian kertoi ukrainalaispuolustajien räjäyttäneen sillan, mikä tulkittiin merkiksi perääntymisaikeista. Ukraina on kuitenkin kiistänyt olevansa luopumassa Bahmutista.

Ministeriön työryhmä nostaisi tupakoinnin ikärajaa ja kieltäisi nuuskan matkustajatuonnin

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa tupakoinnin ikärajan nostamista 20 ikävuoteen.

Tupakkatuotteita, nikotiininesteitä ja nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita ei saisi ehdotuksen mukaan myydä, muutoin luovuttaa tai välittää alle 20-vuotiaalle.

Samalla kyseisten tuotteiden maahantuonti- ja hallussapitokiellon ikäraja nostettaisiin 20 vuoteen. Sen sijaan tupakkalain alaisten nikotiinia sisältämättömien tuotteiden, kuten tupakointivälineiden, ikäraja säilyisi 18 vuodessa.

Nuuskan matkustajatuonti kiellettäisiin kokonaan.

Tiedot selviävät ministeriön raportista, jossa on kuvailtu myös useita muita työryhmän esittämiä toimenpide-ehdotuksia tupakoinnin rajoittamiseksi.

Mietinnössä esitetään esimerkiksi tupakoinnin kieltämistä ravintoloiden terasseilla, urheilukentillä ja huvipuistoissa.

Ainakin viisi ihmistä kuollut Uudessa-Seelannissa syklonin takia

Ainakin viisi ihmistä on kuollut Uudessa-Seelannissa Gabrielle-syklonin takia, uutistoimisto AFP kertoo.

Lisäksi sata ihmistä on kateissa ja noin 10 500 joutunut jättämään kotinsa Pohjoissaarella. Neljä päivää jatkuneet rajut tuulet ja sateet aiheuttivat maanvyöryjä ja tulvia. Saaren tieverkosto on kärsinyt mittavia vahinkoja, mikä on vaikeuttanut avun saantia ihmisille.

Viranomaiset ovat käyttäneet muun muassa puolustusvoimien helikoptereita ja merialuksia avustusoperaatioissaan. Uusi-Seelanti on pääministeri Chris Hipkinsin mukaan saanut ja ottanut vastaan avuntarjouksia muilta valtioilta.

Yksi uhreista oli talon sortumisen vuoksi kuollut pelastaja maan pohjoisosissa. Loput neljä kuolonuhria on todettu itärannikon Hawke's Bayn seudulla.

Vaikka myrskyn pahin vaihe on ohitse, viranomaiset varoittavat, ettei vaara ole täysin ohi.

Hollanti lähettää Leopard 2 -vaunujen ammuksia ja varaosia Ukrainaan

Hollanti aikoo lähettää Leopard 2 -taistelupanssarivaunuissa käytettäviä ammuksia ja varaosia Ukrainaan, hollantilainen De Telegraaf kertoo.

– Hollanti on ainoa maa panssarivaunuliitossa, jolla ei ole (Leopard 2) panssarivaunuja, mutta olemme ilmoittaneet mahdollisuudestamme tarjota koulutusapua sekä ammuksia ja varaosia. Yhdessä voimme toimittaa Ukrainalle sen kaipaamat asiat, Hollannin puolustusministeri Kajsa Ollongren sanoi viitaten monikansalliseen epäviralliseen liittoumaan, jonka tarkoituksena on toimittaa Leopard 2 -vaunuja Ukrainaan.

Hollanti ei omista Leopardeja, vaan ne ovat lainassa Saksalta liisingin kautta. Haag oli aiemmin aikeissa ostaa 18 Leopard 2 -vaunua Saksalta, jotta ne olisi voitu antaa Ukrainalle. Saksa olisi kuitenkin De Telegraafin mukaan ollut estämässä tämän mahdollisuuden. Liisingin kautta hankittuja vaunuja voidaan kuitenkin Ollongrenin mukaan vielä tulevaisuudessa viedä Ukrainaan.

– En sulje mitään mahdollisuuksien ulkopuolelle, mutta tällä hetkellä ne eivät ole keskusteluissa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken vierailee Turkissa

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vierailee sunnuntaina Turkissa keskustelemassa maanjäristysalueelle lähetettävästä tuesta.

Blinken vierailee Incirlikin ilmatukikohdassa, jota on käytetty Yhdysvaltain avustuslähetyksiin katastrofialueelle. Tämän jälkeen Blinken matkustaa keskusteluihin pääkaupunki Ankaraan.

Turkin ja Syyrian rajaseutua ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen ja jälkijäristysten seurauksena on kuollut noin 40 000 ihmistä. Yhdysvallat on toimittanut alueelle noin 200 pelastustyöntekijää ja avustustarvikkeita 85 miljoonan dollarin edestä.

Blinken vierailee Turkissa ensimmäistä kertaa ulkoministerikaudellaan. Vierailua oli suunniteltu jo ennen helmikuun alun maanjäristystä.

Samalla matkalla Blinken osallistuu Saksassa viikonloppuna pidettävään Münchenin turvallisuuskonferenssiin sekä vierailee myös Turkin naapurimaan Kreikan puolella.

Viime aikoina Turkin vastaanhangoittelu muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysasiassa on hiertänyt maan välejä Yhdysvaltoihin. Sotilasliitto Naton sisäisiä jännitteitä on kasvattanut myös Turkin uhkailu Kreikan suuntaan.