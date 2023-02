Helsinki peittyi sakeaan sumuun – tästä sääilmiö johtuu

Helsingin valtasi keskiviikkona tiheä sumu. Meteorologin mukaan sumu hälvenee Lounais-Suomessa todennäköisesti torstain aikana.

Aamupäivästä Helsinkiin laskeutunut sumu johtuu Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Petri Hoppulan mukaan lauhasta ja kosteasta ilmasta, jota on virrannut maahan Baltian suunnalta.

– Lauhassa ilmassa on kylmää ilmaa enemmän kosteutta. Sitä virtaa nyt etelästä viileämmän ja lumipeitteisen pinnan päälle, jolloin ilmassa oleva kosteus tiivistyy sumuksi. Tämä on ilmiön fysikaalinen selitys, Hoppula kuvailee.

Meteorologin mukaan sumu johtuu lauhean ilman kosteudesta.

Sumua havaitaan nyt laajalla alueella Lounais-Suomessa.

– Kotkan seutuvilta Jämsän kautta Uuteenkaupunkiin on muodostunut kaareva alue, joka on sumuinen. Sumua on paikoitellen myös Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Koillismaan alueella, Hoppula kertoo havaintokarttaan pohjaten.

Sumu ulottuu Helsingin ohella laajalle alueelle Lounais-Suomessa.

Torstaina sää muuttuu tuulisemmaksi ja matalin sumu alkaa todennäköisesti hälvetä. Pintakerroksessa olevan sumun käyttäytymistä on kuitenkin haastavaa tarkasti ennustaa.

– Vielä ensi yönä sumua ilmenee aika laajalti. Huomenna voimistuva tuuli hälventää sumua ja nostaa sen herkästi korkeammalle ilmakehään, jolloin siitä kehittyy sumupilvi muutaman kymmenen tai sadan metrin korkeuteen, Hoppula toteaa.

Päivänpaistetta ei kannata torstaina odotella.

– Pilvikerros näyttää olevan huomenna paksu, eikä aurinkoa välttämättä näy.