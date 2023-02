Kuuntele tästä aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Ehdokkaat liki yksimielisiä IS:n vaalikoneessa: Putinin Venäjä on sotilaallinen uhka Suomelle

IS:n vaalikoneeseen vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista peräti 90 prosenttia on jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Vladimir Putinin Venäjä on sotilaallinen uhka Suomelle.

Vain 6 prosenttia eduskunta­puolueiden ehdokkaista oli eri mieltä ja 4 prosenttia ei osannut ottaa kantaa Venäjän sotilaalliseen uhkaan Suomelle.

Venäjää ja Neuvostoliittoa ei ole ollut järin soveliasta pitää sotilaallisena uhkana poliittisessa puheenparressa, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan noin vuosi sitten muutti keskustelu­ilmapiirin tyystin.

Puoluettain ei ole kovin suurta eroa siinä, miten eduskunta­vaali­ehdokkaat kokevat Venäjän sotilaallisena uhkana.

IS:n tänään avautuneeseen vaalikoneeseen on toistaiseksi vastannut yli 1 200 kansan­edustaja­ehdokasta, ja ehdokkaiden vastauksia tulee päivittäin lisää.

AKT:n lakot alkoivat satamissa ja kuljetuksissa

Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n lakot ovat alkaneet satamissa ja kuljetuksissa tänään.

Puoliltaöin alkoivat kuorma-autoalan sekä säiliöauto- ja öljytuotealan lakot. Aamukuudelta alkoivat puolestaan ahtausalan lakko, satamissa sekä terminaalialan lakko.

Lakot koskevat kaikkiaan noin 9 000:ta työntekijää ja vaikuttavat laajasti Suomen ulkomaankauppaan ja moniin kuljetuksiin.

Lakko vaikuttaa muun muassa jätteenkeräykseen. Rinki-ekopisteistä vastaavan Suomen Pakkauskierrätyksen mukaan lakon aikana monia Rinki-ekopisteitä ei pystytä tyhjentämään eikä siivoamaan.

Posti- ja logistiikka-alan unioni aikoo tukea AKT:n lakkoa toimilla, jotka koskevat kuorma-autojen ja perävaunujen lastaamista ja purkamista​ torstaista ensi viikon tiistaihin. Postin mukaan lakoilla on vaikutuksia ainakin Postin kuljetus- ja terminaalitoimintoihin ja kotimaan ja ulkomaan lähetyksiin.

Pakettien, kirjeiden, lehtien ja ulkomailta saapuvien ja lähtevien lähetysten kulku viivästyy arviolta useista päivistä yli viikkoon. Sama koskee rahtikuljetuksia.

Die Welt: Tanska ja Hollanti eivät aio lähettää Leopard 2 -vaunuja Ukrainaan

Tanska ja Hollanti eivät aio lähettää Ukrainaan Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja, kertoo saksalainen die Welt.

Hollanti pystyisi pääministeri Mark Rutten mukaan teoriassa tarjoamaan vain 18 vaunua, jotka se on liisannut Saksalta. Molemmat maat ovat päättäneet, ettei näitä vaunuja voida lähettää Ukrainaan.

Tanskalla puolestaan on 44 vaunua käytössä, mutta maan hallitus ei aio lähettää näitä Ukrainaan.

Sekä Hollanti että Tanska aikovat vaunujen lähettämisen sijaan tukea taloudellisesti 100 Leopard 1 -taistelupanssarivaunun korjaamista ja kunnostamista. Nämä vanhemmat vaunut ovat Saksan varastoissa.

Suomi ei aio die Weltin ja The Wall Street Journalin lähteiden mukaan lähettää Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan ennen kuin sen Nato-hakemus on hyväksytty.

Die Weltin mukaan Saksan pyrkimykset järjestää kaksi panssaripataljoonaa ovat täten vaikeuksissa. Pataljoonat muodostetaan myös ukrainalaisen mallin mukaan, mikä tarkoittaa Saksan hallituksen mukaan 31 taistelupanssarivaunua per pataljoona. Ainoastaan Puola on lehden mukaan vastannut Saksan lähettämiin vaunumääriin, joskin Puolasta Ukrainaan lähetetyt vaunut ovat vanhempia malleja.

Kolme ihmistä kuollut Uudessa-Seelannissa syklonin takia

Ainakin kolme ihmistä on kuollut Uudessa-Seelannissa Gabrielle-syklonin takia, uutistoimisto AFP kertoo.

Yhden ihmisen ruumis löydettiin alueelta, jossa pelastaja oli kadonnut. Kaksi muuta ruumista löydettiin Hawke's Bayn alueelta. Lisäksi yksi pelastaja on kateissa Länsi-Aucklandin alueella.

Myrsky on eristänyt lukuisia kyliä ja kaupunkeja.

Vaikka myrskyn pahin vaihe on ohitse, viranomaiset varoittavat, ettei vaara ole täysin ohi.

Yhteensä yli 10 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa myrskyn takia Uuden-Seelannin Pohjoissaarella. Myrsky on aiheuttanut myös muun muassa maavyöryjä. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos on pahentanut ja voimistanut sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä.

Uusi-Seelanti julisti tiistaina kansallisen hätätilan syklonin takia.

Naton puolustusministerit jatkavat kokoustaan Brysselissä

Naton puolustusministerit jatkavat kokoustaan tänään Brysselissä. Keskustelussa on kokouksen toisena päivänä muun muassa Naton puolustus ja pelote.

Suomea edustaa kokouksessa puolustusministeri Mikko Savola.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ei ollut eilen tiistaina Naton puolustusministerien virallisella asialistalla. Asia kuitenkin nousi jo eilen esiin, kun Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kommentoi Naton päämajassa Suomea ja Ruotsia koskevia ratifiointeja.

Stoltenbergin mukaan pääkysymys Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa ei ole, tehdäänkö ratifioinnit yhtä aikaa. Pääkysymys on Naton pääsihteerin mukaan, että molemmat ratifioidaan puolustusliiton jäseniksi mahdollisimman nopeasti.

Raportti: Venäjä on vienyt ainakin 6 000 lasta Ukrainasta leireille, joissa heistä koulitaan venäläismielisiä

Venäjä on vienyt ainakin 6 000 lasta Ukrainasta erityisille leireille, joissa heille opetetaan venäläismielisyyttä sekä annetaan sotilaallista koulutusta kuten ampumista, kertoi tuore raportti tiistaina.

Yhdysvaltain puolustusministeriön rahoittaman Yale Humanitarian Research Lab (HRL) -ryhmän tutkimusraportin mukaan tällaisia leirejä on perustettu 43 ympäri Venäjää. Tutkimuksessa hyödynnettiin satelliittikuvia sekä julkisia lähteitä.

Ukrainalaislasten pitäminen tällaisissa uudelleenkoulutusleireissä voi olla sotarikos sekä rikos ihmisyyttä vastaan, tutkimuksessa todetaan. Lapsia alettiin kuljettaa Ukrainasta leireille pian Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen lähes tasan vuosi sitten.

HRL:n mukaan nuorimmat leireille viedyt lapset ovat vain nelikuukautisia vauvoja ja vanhimmat 17-vuotiaita. Joitain lapsista on sijoitettu venäläisiin sijaisperheisiin.

Raportissa vaaditaan, että Venäjä päästäisi leireihin riippumattomia tarkkailijoita ja lopettaisi väitetyt lasten sieppaamiset.