Kuuntele tästä päivän tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Yhdysvallat teki merkittävän löydön alas­ampumastaan kiinalaisesta mysteeri­pallosta

Yhdysvallat ilmoitti maanantaina saaneensa talteen kriittistä elektroniikkaa kiinalaisesta epäillystä vakoilupallosta, jonka amerikkalainen hävittäjä ampui alas Etelä-Carolinan rannikolla 4. helmikuuta.

Yhdysvallat sai talteen myös keskeiset anturit, joita oletetaan käytetyn tiedustelussa.

– Miehistöt ovat saaneet talteen merkittävää romua, mukaan lukien kaikki tunnistetut tärkeät anturit ja elektroniikan osat sekä suuria osia rakenteesta, sanoi Yhdysvaltain armeijan pohjoinen komentokeskus lausunnossaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Kiinalainen mysteeripallo lensi viikkojen ajan Yhdysvaltain ja Kanadan yllä, kunnes Yhdysvaltain presidentti Joe Biden määräsi, että se tulee ampua alas. Tapaus kiristi Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä suhteita. Kiina on kiistänyt, että kyseessä olisi ollut sen hallituksen vakoilualus.

Viimeisten viikkojen aikana Yhdysvaltain yllä on leijunut muitakin tunnistamattomia esineitä, joista osaa on kuvailtu kartioiksi tai sylinterin muotoisiksi.

Viikonloppuna ammuttiin alas kaksi henkilöauton kokoista kohdetta Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Lisäksi Yhdysvalloissa Huronjärven yllä ammuttiin alas kahdeksankulmion mallinen kohde.

AKT:n lakko uhkaa alkaa keskiviikkona

Sovittelut Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n työehtosopimuksista jatkuvat tänään sekä autoliikenteen että satamien osalta. Työriitojen sovittelua on jatkettu tänään kello kahdeksasta alkaen.

Maanantaina sovittelut päättyivät tuloksettomina. Jos tulosta ei synny, lakot uhkaavat alkaa huomenna keskiviikkona.

Ahtausalan lakko alkaisi satamissa kello kuudelta aamulla ja jatkuisi siitä eteenpäin toistaiseksi. Terminaalialan lakko alkaisi myös huomenna kello kuudelta aamulla, ja kestäisi ensi keskiviikkoon asti.

Kuorma-autoalan sekä säiliöauto- ja öljytuotealojen lakot alkaisivat heti vuorokauden vaihtuessa ja päättyisivät ensi tiistaina puolilta öin.

Lakot koskisivat alkaessaan kaikkiaan noin 9 000:ta työntekijää.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on valmis tukemaan Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n lakkoa tukilakolla.

Postin tiedotteen mukaan myös AKT:n lakoilla olisi vaikutuksia Postin kuljetus- ja terminaalitoimintoihin sekä kotimaan ja ulkomaan lähetyksiin.

Tällä hetkellä Posti arvioi, että pakettien, kirjeiden, lehtien sekä ulkomailta saapuvien ja lähtevien lähetysten kulku viivästyisi useista päivistä yli viikkoon. Sama arvio koskee myös rahtikuljetuksia.

Ainakin kolme kuoli ammuskelussa yliopiston kampuksella Michiganissa

Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut maanantai-iltana ammuskelussa Michiganin osavaltion­yliopiston kampuksella Yhdysvalloissa, muun muassa uutistoimisto Reuters raportoi.

Paikallisen poliisin mukaan ammuskelusta epäilty lyhyehkö naamioitunut mies on löydetty kuolleena. Mies ilmeisesti ampui itsensä.

Teon motiivista ei ole toistaiseksi tietoa, mutta yliopiston poliisin edustaja Chris Rozman sanoi, että laukauksia ammuttiin kahdessa eri rakennuksessa.

Rozmanin mukaan ainakin viisi uhria, osa hengenvaarallisesti loukkaantuneita, kuljetettiin välikohtauksen jälkeen sairaalaan.

Epäilty avasi tulen yliopistorakennuksessa hieman kello 20:n jälkeen maanantaina paikallista aikaa. Tämän jälkeen ampuja siirtyi jalkaisin toiseen rakennukseen, missä ammuttiin lisää laukauksia. Ampuja pakeni paikalta ja poliisi käynnisti koko osavaltion laajuiset etsinnät hänen löytämisekseen.

Poliisin mukaan osa uhreista sai hengenvaarallisia vammoja, joten uhrimäärä voi vielä nousta. Yliopiston kampus pysyy suljettuna seuraavien kahden vuorokauden ajan.

Alaikäisten porukka hakkasi keski-ikäisen miehen pesäpallo­mailalla Salossa

Salossa lokakuussa tapahtuneen törkeän pahoinpitelyn esitutkinta on valmistunut. Asia saatetaan syyteharkintaan tämän viikon aikana.

Törkeä pahoinpitely tapahtui Salon Ollikkalassa 30. lokakuuta. Väkivallanteosta epäillään seitsemää alle 18-vuotiasta henkilöä ja yhtä täysi-ikäistä henkilöä.

Asianomistaja, keski-ikäinen mies, meni häätämään ulkona olevia nuoria pois paikalta, koska hänen mukaansa paikalla oli aiemmin tehty ilkivaltaa. Osapuolten välille syntyi riitaa.

Miehellä oli mukanaan pesäpallomaila. Hätistelyn yhteydessä nuoret kävivät miehen kimppuun. He löivät miestä pesäpallomailalla sekä potkivat ja löivät häntä nyrkein.

Epäillyillä tekijöillä oli mukanaan myös vesuri, vasara ja lelupistooli, joita käytettiin lähinnä uhittelumielessä. Mies sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Menettikö Venäjä kokonaisen eliitti­sotilaiden prikaatin?

Venäjän eliittiprikaatin kerrotaan joutuneen suoranaiseen lihamyllyyn Venäjän armeijan hyökätessä kohden Vuhledarin hiilikaivos­kaupunkia Donetskin alueella Ukrainassa.

Ukrainan asevoimien edustaja Oleksii Dmytrashkivskyi kertoi sunnuntaina Politico-lehdelle, että ukrainalais­joukot ovat tuhonneet Vuhledarin taisteluissa Venäjän merijalkaväen 155. prikaatin "lähes kokonaan". Prikaatia on tituleerattu länsimediassa yhdeksi Venäjän tehokkaimmista joukoista.

Ukrainan sodan karttapalvelua ylläpitävä Eerik Matero ei usko, että Ukrainan ilmoittamat päiväkohtaiset tappioluvut pitävät täysin paikkansa tai että prikaati olisi tuhottu nyt viimeistä miestä myöten.

Varmaa kuitenkin on, että merijalkaväen 155. prikaati on kärsinyt raskaita tappioita. Materon mukaan on mahdollista, että se on nyt vedetty Vuhledarin hyökkäys­operaatiosta pois.

Panssariajoneuvo ja bussi törmäsivät Etelä-Afrikassa, ainakin 20 kuoli

Ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa ja 60 on loukkaantunut bussin ja panssariajoneuvon kolarissa Limpopon pohjoisessa maakunnassa Etelä-Afrikassa, kertoivat paikallisviranomaiset tiistaina.

Loukkaantuneista kymmenen sai vakavia vammoja, jotka vaativat sairaalahoitoa.

Bussi ja panssariauto ajoivat tuntemattomasta syystä nokkakolarin maanantaina paikallisella valtatiellä. Sukeltajat etsivät tiistaina uhreja myös valtatien vieressä kulkevasta joesta.

Onnettomuus saattoi johtua myös säästä, sillä Limpopossa kuten monilla muillakin seuduilla Etelä-Afrikassa on viime päivinä satanut kaatamalla. Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut sateiden aiheuttamissa tulvissa.

Tällaisessa säässä etelän hiihto­lomat alkavat

Koulujen hiihtolomat alkavat ensi viikolla. Ensimmäisenä lomaillaan pääkaupunkiseudulla, sekä Turun ja Porin seuduilla.

Forecan meteorologin Juha Föhrin mukaan ensi viikon alussa etelään saadaan kylmää pohjoistuulta. Mitään paukkupakkasia ei ole luvassa, mutta lämpötilat voivat olla alkuviikosta noin miinus viiden paikkeilla niin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa kuin pääkaupunkiseudullakin.

– Jo sunnuntaista alkaen alkuviikko tiistaiyöhön saakka on kipakkaa pohjoistuulta, joka purevoittaa heikkoa pakkasta, hän sanoo.

Eri asia kuitenkin on, mistä saadaan lunta. Föhrin mukaan Etelä-Suomeen voi tulla paikallisia lumikuuroja ensi maanantain paikkeilla.

– Kaiken kaikkiaan menee pikkuisen talvisemmaksi. Sitten tulee lauhempi läntinen ilmavirtaus, jossa nyt varmaan jotakin olematonta lumi- tai vesisadetta liikkuu, mutta ei sitä oikein voi lumipeitteen kannalta minään pitää.

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja pääkaupunkiseudun säät ovat ennusteiden mukaan aikalailla samankaltaiset. Vähiten lunta on Varsinais-Suomessa.