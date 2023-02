Poliisin mukaan esiselvityksessä ei tullut ilmi mitään sellaista, että asiassa olisi syytä epäillä rikosta.

Poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksesta, jossa nainen esiintyi seurakunnan kerhossa 13-vuotiaana lapsena.

Noin 40-vuotias nainen tekeytyi Vaasassa 13-vuotiaaksi lapseksi ja osallistui seurakunnan järjestämään ala-asteikäisten lasten kerhoon useiden kuukausien ajan vuosina 2020–2021.

Rikoskomisario Joanna Österblad Pohjanmaan poliisista kertoo, että esiselvitys on päättynyt, eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Österblad sanoo, että lapsena esiintynyt nainen on puhutettu esiselvityksessä. Hän on kertonut oman kantansa siihen, miksi hän on toiminut edellä kuvatulla tavalla. Österblad ei kuitenkaan avaa asiaa julkisuuteen, koska siinä on kyse yksityiselämään liittyvistä seikoista.

Poliisi on puhuttanut myös miestä, jota nainen oli väittänyt isäkseen. Häntäkään ei epäillä rikoksesta.

Poliisi sai aikanaan asiasta yhteydenottoja vanhemmilta, joiden lapset olivat käyneet naisen kanssa kerhossa yhtä aikaa. Nainen oli lähestynyt ainakin joitakin lapsia.

Österbladin mukaan myöskään vanhempien kertomuksissa ei tullut ilmi mitään sellaista, että rikosta olisi syytä epäillä.

Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Klapuri kertoi IS:lle, että seurakunta sai tiedon naisen todellisesta iästä kerhossa käyneiden vanhempien otettua seurakuntaan yhteyttä.

– Henkilökunta oli ihmetellyt hiukan, miten hänen fyysinen olemuksensa ja käyttäytymisensä olivat hiukan ristiriitaisia. Mutta käyttäytyminen oli lapsenomaista, joten se oli mennyt läpi, Klapuri kertoi.

Kun naisen oikea ikä selvisi, hänelle tehtiin selväksi, ettei hän voi osallistua kerhoon. Klapurin mukaan nainen ei kiistänyt asiaa vaan jättäytyi kerhosta pois.

Kerhossa käyvien lasten vanhemmat tekivät naisesta ilmoituksen poliisille.

Kyseisellä naisella ei IS:n selvityksen perusteella ole rikostaustaa. Nainen ei ole ollut syytettynä mistään rikoksesta ainakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vanhempiakaan rikosjuttuja hänelle ei löydy ainakaan Pohjanmaan tai Kanta-Hämeen käräjäoikeuksista, joiden alueella nainen on tiettävästi asunut.