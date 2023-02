Henkirikoksen tutkinnanjohtajan mukaan 47-vuotias nainen kuoli ulkoiseen väkivaltaan, mutta vasta oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa selviää, mitä uhrilla on ollut veressään.

Poliisi pitää mahdollisena, että Ullanlinnan henkirikosta aletaan tutkia murhana. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Lehtonen sanoo, että poliisi käy syyttäjän kanssa lähes päivittäin keskustelua muun muassa siitä, täyttääkö teko murhan tuntomerkit.

Kyseessä voi olla murha, jos teko on ollut suunniteltu tai erityisen raaka ja julma. Tähän asti henkirikosta on epäilty tappona.

Poliisi ei epäile 48-vuotiasta psykiatrina työskennellyttä miestä muista rikoksista.

Lehtonen ei paljasta henkirikoksen tekotapaa tai tekovälinettä, mutta sanoo, että nainen kuoli ulkoiseen väkivaltaan. Hän ei paljasta edes sitä, käytettiinkö henkirikoksessa jotakin välinettä.

Lehtonen sanoo, että teossa ei käytetty ampuma-asetta. Siihen hän ei ota kantaa, käytettiinkö teossa teräasetta. Hän ei sulje ulos myöskään mahdollisuutta, että nainen olisi myrkytetty, mutta korostaa, että ensisijainen kuolinsyy se ei ole.

– Oikeuslääketieteellisistä lausunnoista selviää, mitä uhrilla on mahdollisesti ollut veressä, mutta se ei ole ollut päätutkintalinjana.

Epäilty on kertonut poliisille oman kertomuksensa tapahtumien etenemisestä.

– Tutkimukset ovat sen osalta kesken, että olemmeko me samaa mieltä hänen kanssaan. Odotamme vielä, että saamme lopulliset oikeuslääketieteelliset lausunnot, joissa otetaan kantaa muun muassa teon kestoon. On selvää, mikä kuoleman on aiheuttanut.

Henkirikos paljastui, kun epäilty oli siirtämässä vaimonsa ruumista jätesäkein ja peitoin peiteltynä autoonsa lauantaiaamuna 17. joulukuuta. Ilmoituksen psykiatrin erikoisista toimista teki naapuri, joka tiesi, että psykiatrin vaimo oli kadonnut. Epäilty on kertonut kuulusteluissa, minne oli ruumista siirtämässä, mutta Lehtonen ei kerro asiasta tarkemmin julkisuuteen.

– Pyrimme selvittämään, pitääkö hänen kertomansa paikkansa ja voiko se pitää paikkansa.

Ennen ruumiin siirtämistä naisen ruumis oli pariskunnan asunnossa – myös silloin, kun poliisipartio kävi perjantai-iltana asunnossa sen jälkeen, kun nainen oli ilmoitettu kadonneeksi. Lehtonen ei paljasta, missä ruumis oli poliisien käydessä, mutta sanoo, että ruumis oli kätketty asuntoon.

– Ilman asuntoon suoritettua varsinaista etsintää sitä ei ole voinut havaita. Sen verran sitä oli kätketty.

Lehtosen mukaan poliisipartion käydessä asunnossa ei ollut viitteitä muusta kuin henkilön katoamisesta. Kyseessä oli rutiininomainen tarkistuskäynti, jossa kyseltiin kadonneen vaatetuksesta, tavoista ja tuntomerkeistä. Poliisi ei tuolloin nähnyt tarvetta varsinaiselle etsinnälle.

– Pitäisi olla rikosepäily tai ainakin epäily siitä, että joku on välittömässä hengenvaarassa. Sellaista ei tullut esiin.

Poliisi ei ole julkisuudessa avannut teon motiivia. Lehtonen kertoo, että epäilty on kertonut oman versionsa siitä, mikä on johtanut henkirikokseen.

– Pyrimme tietysti myös muuta kautta, muun muassa laite-etsinnöillä, selvittämään motiivia.

Henkirikoksen uhri, epäillyn 47-vuotias vaimo, ilmoitettiin kadonneeksi 16. joulukuuta sen jälkeen, kun hän ei saapunut töistä kotiin. Myöhemmin paljastui, että hän ei ollut edes mennyt töihin.

Teosta epäilty on ollut vangittuna joulukuusta lähtien.

– Ei hän tuppisuu ole ollut, Lehtonen kuvailee miehen kuulusteluja.

Epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman.

Syyte taposta epäiltyä 48-vuotiasta psykiatria vastaan pitää nostaa viimeistään 8. maaliskuuta. Lehtonen ei vielä maanantaina osannut sanoa, ehtiikö poliisi suorittaa esitutkinnan loppuun ennen sitä.

Tutkintaa on hidastanut muun muassa se, että poliisi joutuu käyttämään epäillyn laite-etsinnöissä etsintävaltuutettua.

– Vielä on tekemättä tutkimuksia, joissa häntä tarvitaan.

Koska epäilty on työskennellyt psykiatrina, käräjäoikeuden määräämä etsintävaltuutettu varmistaa, että etsinnöissä ei paljastu salassapidettäviä potilastietoja.