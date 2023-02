Kuuntele tästä aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Financial Times: Länsimaat ilmoittavat tiistaina lisätuestaan Ukrainalle

Noin 50: eri maan edustajat kokoontuvat tiistaina, niin sanotun Ramstein ryhmän kokoukseen

Tuki tulee sisältämään lehden lähteiden mukaan muun muassa ilmatorjuntajärjestelmiä ja tykistön ammuksia. Ukraina tarvitsee lähitulevaisuudessa ennen kaikkea näitä kahta tukimuotoa, minkä vuoksi päätökset esimerkiksi hävittäjien lähettämisestä ovat tauolla.

”Mihin meidän pitää juuri nyt keskittyä on Ukrainan kykyyn puolustaa ilmatilaansa ja he tekevät sen ilmatorjuntajärjestelmien avulla, joissa on oikeanlaisia ammuksia. Hävittäjäkoneet eivät ole, eivätkä tule olemaan yhtä tehokkaita Venäjän ilmavoimia vastaan, kuin integroitu ilmapuolustusjärjestelmä, yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi.

Lisäammusten turvin Ukrainalla olisi parempi mahdollisuus torjua Venäjän ennakoitua suurhyökkäystä.

Menettikö Venäjä kokonaisen eliitti­sotilaiden prikaatin?

Venäjän eliittiprikaatin kerrotaan joutuneen suoranaiseen lihamyllyyn Venäjän armeijan hyökätessä kohden Vuhledarin hiilikaivos­kaupunkia Donetskin alueella Ukrainassa.

Ukrainan asevoimien edustaja Oleksii Dmytrashkivskyi kertoi sunnuntaina Politico-lehdelle, että ukrainalais­joukot ovat tuhonneet Vuhledarin taisteluissa Venäjän merijalkaväen 155. prikaatin "lähes kokonaan". Prikaatia on tituleerattu länsimediassa yhdeksi Venäjän tehokkaimmista joukoista.

Ukrainan sodan karttapalvelua ylläpitävä Eerik Matero ei usko, että Ukrainan ilmoittamat päiväkohtaiset tappioluvut pitävät täysin paikkansa tai että prikaati olisi tuhottu nyt viimeistä miestä myöten.

Varmaa kuitenkin on, että merijalkaväen 155. prikaati on kärsinyt raskaita tappioita. Materon mukaan on mahdollista, että se on nyt vedetty Vuhledarin hyökkäys­operaatiosta pois.

Tällaisessa säässä etelän hiihto­lomat alkavat

Koulujen hiihtolomat alkavat ensi viikolla. Ensimmäisenä lomaillaan pääkaupunkiseudulla, sekä Turun ja Porin seuduilla.

Forecan meteorologin Juha Föhrin mukaan ensi viikon alussa etelään saadaan kylmää pohjoistuulta. Mitään paukkupakkasia ei ole luvassa, mutta lämpötilat voivat olla alkuviikosta noin miinus viiden paikkeilla niin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa kuin pääkaupunkiseudullakin.

– Jo sunnuntaista alkaen alkuviikko tiistaiyöhön saakka on kipakkaa pohjoistuulta, joka purevoittaa heikkoa pakkasta, hän sanoo.

Eri asia kuitenkin on, mistä saadaan lunta. Föhrin mukaan Etelä-Suomeen voi tulla paikallisia lumikuuroja ensi maanantain paikkeilla.

– Kaiken kaikkiaan menee pikkuisen talvisemmaksi. Sitten tulee lauhempi läntinen ilmavirtaus, jossa nyt varmaan jotakin olematonta lumi- tai vesisadetta liikkuu, mutta ei sitä oikein voi lumipeitteen kannalta minään pitää.

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja pääkaupunkiseudun säät ovat ennusteiden mukaan aikalailla samankaltaiset. Vähiten lunta on Varsinais-Suomessa.

Uudessa-Seelannissa julistettiin kansallinen hätätila myrskytuhojen vuoksi

Uuden-Seelannin hallitus julisti maahan kansallisen hätätilan tiistaina, sen jälkeen kun ennennäkemättömäksi kuvailtu trooppinen myrsky iski maan Pohjoissaarelle.

– Tämä on ennennäkemätön sääilmiö, jolla on valtavia vaikutuksia läpi suurimman osan Pohjoissaarta, sanoi hätätilanteiden hallinnoinnista vastaava ministeri Kieran McAnulty.

Hätätila julistettiin pelastustoimen taistellessa kovien sateiden ja tuulten kanssa tilanteessa, joka jätti kymmenet tuhannet ilman sähköä.

Myrsky on johtanut laajoihin tulviin, liukkaaseen keliin ja vaurioituneisiin teihin sekä infrastruktuuriin.

Kyseessä on kolmas kerta Uuden-Seelannin historiassa, kun kansallinen hätätila julistetaan.

Ministerin mukaan maahan odotetaan tiistaina lisää sateita ja kovia tuulia, jotka haittaavat pelastustöitä. McAnulty kuvasi tilannetta erittäin huolestuttavaksi.

Uuden-Seelannin pelastuslaitos kertoi, että yksi pelastaja on kadonnut ja toinen kriittisessä tilassa talon romahdettua Aucklandissa, joka on maan suurin kaupunki.

Moldova syyttää Venäjää vallankaappauksen suunnittelusta

Moldovan presidentti Maia Sandu syyttää Venäjää vallankaappauksen suunnittelusta, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Presidentin mukaan suunnitelmissa oli käyttää opposition edustajina esiintyviä mielenosoittajia. Venäjän tarkoituksena olisi ollut Moldovan perustuslaillisen järjestyksen romahduttaminen.

Venäläisten ”sotilastaustaisten sabotöörien” tarkoituksena olisi ollut Sandun mukaan kulkea siviilivaatteissa, ottaa panttivankeja ja hyökätä valtion instituutioita vastaan. Vallankaappausyritystä varten Moldovaan olisi ollut hänen mukaansa tarkoituksena saada myös muun muassa Montenegron, Serbian ja Valko-Venäjän kansalaisia.

Sandu kehotti maan parlamenttia säätämään lakeja, joilla annettaisiin entistä enemmän toimivaltuuksia maan tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisille.

Valkoinen talo kommentoi ”ufohavaintoja”

Valkoisen talon mukaan viikonloppuna havaitut tunnistamattomat lentävät esineet piti ampua alas, sillä ei ollut varmuutta, suorittaisivatko ne jonkinlaista valvontaa.

Viikonloppuna ammuttiin alas kaksi henkilöauton kokoista kohdetta Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi Yhdysvalloissa Huronjärven yllä ammuttiin alas kahdeksankulmion mallinen kohde.

– Tiedän, että on ollut kysymyksiä ja huolia tästä, mutta edelleenkään ei ole viitteitä avaruusolioista tai maapallon ulkopuolisista aktiviteetistä liittyen näihin viimeaikaisiin alasampumisiin, lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre sanoi.

Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali Glen VanHerck ei suostunut sulkemaan pois maapallon ulkopuolisen aktiivisuuden mahdollisuutta.

Valkoisen talon turvallisuusasioista vastaava tiedottaja John Kirby kertoi maanantaina, ettei Yhdysvallat ollut vielä tunnistanut viikonloppuna maahan ammuttuja esineitä.

Kirbyn mukaan Yhdysvallat valvoo aiempaa tarkemmin ilmatilaansa, mikä saattaa osittain selittää kasvun havaittujen esineiden määrässä.

Aseapua Ukrainalle koordinoidaan tänään Brysselissä

Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään käsittelemään Naton puolustusta ja pelotetta sekä puolustustarvikkeiden riittävyyttä Venäjän hyökkäyssodan aikana. Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) edustaa Brysselissä Naton päämajassa Suomea, joka on paikalla Naton tarkkailijajäsenenä.

Ennen varsinaista Naton puolustusministerien kokousta kokoontuu Ukrainan tukiryhmän koordinaatiokokous, joka tunnetaan myös Ramstein-formaattina.

Kokouksen on määrä jatkua myös keskiviikkona.