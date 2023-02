Kotiharjun saunassa on saunottu vuodesta 1928 lähtien. Vilvoittelijoiden vähäinen rihmankiertämä alkoi häiritä osaa asukkaista.

Kotiharjun saunassa on otettu käyttöön aita, jonka pitäisi suojata ohikulkijoita liian paljastavilta näkymiltä. Aita kootaan aina kun sauna on auki. Juhani Lehtiranta käy saunassa neljä kertaa viikossa.

Helsingin Kalliossa sijaitsevan Kotiharjun saunan edessä on jatkossa aitarakennelma, jotta talon asukkaat tai ohikulkijat eivät häiriintyisi vilvoittelijoiden vähäpukeisuudesta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Kotiharjun saunassa neljästi viikossa käyvä Juhani Lehtiranta kertoo, että osaa saunojista rakennelma ihmetyttää.

– Se aita ei minua henkilö­kohtaisesti haittaa, mutta ymmärrän kyllä, kuinka jotkut pitävät omituisena. Sauna on ollut tässä talossa 94,5 vuotta, ja tätä ennen ei ole koettu aitaa tarpeelliseksi.

Kotiharjun sauna sijaitsee asuintalon alakerroksissa. Taloyhtiön hallituksen jäsen Lolan Eriksson kertoi Helsingin Sanomille, että saunan vierestä kotirappuunsa kulkevia asukkaita on häirinnyt vilvoittelijoiden istuminen saunan edustalla vain kevyesti pyyheliinaan kääriytyneenä.

Ohikulkija kertoi HS:n kuvaajalle, että aitaa on alettu nimittää ”kikkeliaidaksi”.

– Joku talon asukas on luultavasti nähnyt saunojan, jolla on liian lyhyt pyyhe, vähän jalat levällään. En usko, että kukaan on tahallaan siinä provosoinut ihmisiä, Juhani Lehtiranta arvioi.

Juhani Lehtiranta kertoo käyneensä Kotiharjan saunassa seitsemän vuoden ajan. Lehtiranta matkalla joulusaunaan vuonna 2021.

Saunassa on Lehtirannan mukaan erityisen vilkasta perjantaisin ja lauantaisin, jolloin saunan edustalla voi olla neljäkymmentäkin ihmistä vilvoittelemassa. Joskus vilvoittelijat ovat levittäytyneet naapurirapun oven eteen.

– Tässä suhteessa se aita tietysti auttaa, etteivät saunojat pääse rapun eteen, hän sanoo.

Lehtiranta kertoo itse asuvansa kyseisessä talossa.

– Raahaudun tästä 130 metriä rappuja alaspäin saunaan. Nyt kun aita tuli, mietipäs, matkani piteni jopa kymmenellä prosentilla!

Taloyhtiön hallituksen jäsen Eriksson kertoi HS:lle, että asunto-osakeyhtiö on saanut huomioita ja valituksia siitä, että pyyhkeet on kääritty liian paljastavasti. Ilta-Sanomille Eriksson sanoo, että valituksia on tullut ”riittävä määrä”.

Lehtiranta pohtii, voiko aita johtaa lumipalloefektiin.

– Seuraavaksihan minä voisin talon asukkaana sanoa, että siinä aidassa on liian isot raot ja sieltä voi kikkeli näkyä vieläkin. Ja sitten vaatia yhtä lailla, että aidan raotkin on tukittava.

HS:n mukaan aitarakennelma on kompromissin tulos. Eriksson kertoi lehdelle, että aitarakennelmassa on huomioitu asukkaiden, saunan pitäjän ja vakiosaunojien näkökulmat.

Kotiharjun saunassa on saunottu vuodesta 1928 lähtien. Museovirasto on esittänyt saunan suojelemista.

Sauna on nykyisin niin suosittu, että Lehtiranta välttää perjantaita ja lauantaita. Lauteilla on silloin liiankin kova puheenpörinä. Lehtiranta kertoo saunovansa yleensä noin viisi tuntia putkeen ja juovansa litroittain mineraali­vettä.

Lehtirannan mukaan ”kikkeliaita” on ollut käytössä viime viikon tiistaista. Jo torstaina myrskytuuli kaatoi sen. Perjantaina aita makasi maassa, kunnes lauantaina se saatiin jälleen pystyyn.