Kuuntele tästä päivän tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tutkija: Unkarilla ei ole samanlaisia vaatimuksia Suomelle kuin Turkilla Nato-jäsenyyden ratifioimiseksi

Unkarilla ei vaikuttaisi olevan Suomelle samanlaisia vaatimuksia kuin esimerkiksi Turkilla Nato-jäsenyyden ratifioimiseksi, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

Vanhanen vietti Unkarissa kolme päivää ja kuulosteli unkarilaisten mielipiteitä ja näkökulmia Suomen Nato-jäsenyydestä sekä maan ulkopolitiikan painopisteistä.

– Täällä on toistettu sitä, mitä on toistettu koko ajan. Eli että Unkarilla ei ole periaatteellista ongelmaa ratifioida Suomen Nato-jäsenyyttä. Täällä tunnutaan ymmärrettävän se lisäarvo, jonka Suomi ja Ruotsi Natoon sotilaallisesti tuovat, Vanhanen sanoi.

Siitä huolimatta Unkari on lykännyt Suomen Nato-ratifiointia jo monta kertaa.

Vanhanen arvelee keskustelunsa pohjalta, että Unkarin toistuva lykkäys ei todennäköisesti liity suoraan maan suhteisiin Suomen tai Ruotsin kanssa.

Keskiössä on muun muassa ainakin Unkarin ja Euroopan unionin vääntö siitä, kuuluuko Unkarin saada EU:n tukirahaa. Kuvioon liittyy myös suhde Venäjään ja suhtautuminen Ukrainan sotaan. Vanhasen mukaan hänen käymänsä keskustelut Unkarin läheisistä Venäjä-suhteista kallistuivat siihen suuntaan, että ne ovat osittain pakon sanelemia.

Venäjä jatkaa puolustuslinjojen vahvistamista myös muualla samalla kun se hyökkää Donbassissa

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän sodanjohdon on vaikeaa päättää, mihin lukuisista uhista pitäisi keskittyä.

Vaikka Venäjän joukkojen hyökkäyksien painopiste onkin tällä hetkellä Donbassissa Ukrainan itäosassa, se jatkaa edelleen rintamalinjojen vahvistamista myös Zaporizzjassa ja Luhanskissa, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan viitaten avoimien lähteiden kuvamateriaaliin.

Mikäli Ukrainan joukot onnistuisivat murtautumaan läpi rintamasta Zaporizzjassa, vaikeutuisi Rostovin ja Krimin maayhteyden käyttö. Ukrainan menestys Luhanskissa taas veisi pohjaa yhdeltä Venäjän keskeiseltä sotatavoitteelta, eli Donbassin alueen "vapauttamiselta".

Se, mihin näistä uhista tulisi keskittyä, on todennäköisesti yksi Venäjän operationaalisen suunnittelun suurimmista ongelmista, puolustusministeriö uskoo.

Venäjän etulinjan mitta Ukrainassa on noin 1 288 kilometriä.

Kaupan alan työ­riitaan saatiin sopu – kiistat jatkuvat kuljetusaloilla

Kaupan alan työriidan osapuolet Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto pääsivät sopuun uusista työehdoista sunnuntaina.

Sopimus on voimassa kaksi vuotta.

Sopimus nostaa palkkoja 1.6.2023 alkaen 105 euroa ja 1.6.2024 alkaen 60 euroa.

Lisäksi huhtikuun palkanmaksun yhteydessä kaupan alan työntekijöille maksetaan 400 euron suuruinen kertaerä, josta 200 euroa voidaan maksaa myös syyskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Sopimus on niin sanotun yleisen linjan mukainen.

Kiistat jatkuvat vielä kuljetusaloilla. Lisäksi teknologiateollisuuden alalla on yhä lakonuhka päällä. Useat ammattiliitot perustelevat palkankorotusvaatimuksiaan korkealla inflaatiolla.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ja työnantajaosapuolten sovittelut jatkuvat tänään maanantaina kello 16 alkaen.

AKT neuvottelee ahtaajien työehtosopimuksista Satamaoperaattorit ry:n kanssa.

Jos alalle ei tänään tai huomenna järjestetyissä neuvotteluissa saada sopua, ahtausalan lakko alkaa keskiviikkona 15. helmikuuta kello kuusi ja on voimassa toistaiseksi.

AKT neuvottelee myös kuorma-autoalan ja terminaalitoiminta-alan sopimuksista Autoliikenteen Työnantajat ALT:n kanssa sekä säiliöauto- ja öljytuotealan sopimuksista Öljytuote r y:n kanssa.

Näillä aloilla lakot uhkaavat niin ikään keskiviikosta alkaen.

Yhdysvallat julkisti uuden matkustusvaroituksen: Kehottaa lähtemään Venäjältä välittömästi

Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan lähtemään Venäjältä välittömästi. Ulkoministeriön julkistaman varoituksen mukaan amerikkalaisten kannattaa olla erityisen varuillaan väärin perustein tapahtuneiden pidätysten vuoksi.

Yhdysvallat varoitti jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan kansalaisiaan välttämään matkoja Venäjälle. Yhdysvallat on toistanut matkustusvaroitusta vuoden mittaan useasti. Edellisen kerran varoitus annettiin syyskuussa kun presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon.

Venäjän turvallisuuspalvelut ovat lisänneet toimiaan ulkomaisia ja kansainvälisiä järjestöjä kohtaan, joita he pitävät "epätoivottavina".

Presidentti Biden määräsi Yhdysvalloissa asevoimat jälleen ampumaan alas lentävän esineen

Yhdysvaltain asevoimat on jälleen ampunut alas korkealla liikkuneen lentävän esineen. Tuorein tapaus on sattunut Huronjärvellä, joka on yksi Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla sijaitsevista Isoistajärvistä.

Yhdysvallat on kertonut, että presidentti Joe Biden oli määrännyt ampumaan esineen alas. Presidentin hallinnon virkamiehen mukaan ampuminen tehtiin varmuuden vuoksi.

Virkamiehen mukaan nyt alasammuttu lentävä esine oli kahdeksankulmainen ja siitä roikkui naruja. Kohteen ei arvioitu aiheuttavan sotilaallista uhkaa, mutta se olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteen siviili-ilmailulle, koska se lensi 6 000 metrin korkeudessa.

Ennen Huronjärven ampumista Yhdysvallat oli hetkeksi sulkenut ilmatilan Michiganjärvellä.

Perjantaina kerrottiin vastaavasta tapauksesta Alaskassa ja lauantaina Kanadassa. Yhdysvalloissa suljettiin lauantaina hetkeksi ilmatila Montanan osavaltiossa.

Kansas City Chiefs voitti Super Bowlin – Rihanna esiintyi väliajalla

Kansas City Chiefs juhli varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelun Super Bowlin voittoa. Chiefs kukisti Philadelphia Eaglesin pistein 38–35.

Ratkaisevat kolme pistettä potkaisi Harrison Butker, jonka 27-jaardinen potkumaali painui haarukkaan kahdeksan sekuntia ennen ottelun loppua.

Chiefsin hyökkäys oli ensimmäisellä puoliajalla umpijäässä, mutta vyöryi toisella puoliajalla väkisin mestaruuteen riisumalla Eaglesin puolustuksen aseettomaksi lähes käsittämättömällä tavalla.

Poptähti Rihanna palasi keikkalavoille usean vuoden tauon jälkeen esiintymällä Super Bowlin väliajalla.

Yhdentoista kappaleen hittikimara sisälsi laulajan kuuluisimpia kappaleita.

Punaiseen haalariin pukeutunut Rihanna luotti valovoimaansa, eikä lavalla nähty muita artisteja hänen lisäkseen. Sen sijaan tähti esiintyi kymmenien, ellei satojen valkoisiin asuihin puettujen tanssijoiden kanssa.

Tarkkaan koreografisoidussa show'ssa laulaja liikkui välillä tanssijoidensa seassa, välillä hänet nostettiin ilmaan leijuvalla lavalla. Esitys päättyi barbadoslaisen laulajan suurimpiin hitteihin kuuluvaan Diamonds-kappaleeseen näyttävien ilotulitusten räiskyessä ilmassa.

Saksan Baerbock vierailee Suomessa

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock vierailee Suomessa maanantaina ja tiistaina. Baerbock saapuu vierailulle Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kutsusta.

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Baerbock ja Haavisto keskustelevat ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, Venäjän laittomasta hyökkäyksestä Ukrainaan sekä Suomen Nato-jäsenyydestä. Keskusteluaiheisiin kuuluu myös ilmasto- ja turvallisuusteemat sekä muut kahdenväliset asiat.

– Olen erityisen tyytyväinen saadessani ulkoministeri Baerbockin vieraakseni Suomeen. Saksa on Suomelle tärkeä kumppani, ja jatkamme keskusteluissamme läheisten yhteistyösuhteidemme lujittamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, Haavisto sanoo ulkoministeriön tiedotteessa.

Baerbock tapaa vierailun aikana myös presidentti Sauli Niinistön sekä vierailee kallioväestönsuojassa.

Baerbock on toiminut Saksan ulkoministerinä vuoden 2021 joulukuusta lähtien. Hän on ensimmäinen nainen, joka on toiminut Saksassa kyseisessä virassa.