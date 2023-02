Katerina, 19, pakeni Venäjän hyökkäystä Suomeen – nyt hän aikoo jäädä maahan, vaikka sota loppuisi

Ukrainasta on paennut sotaa Suomeen noin 50 000 ihmistä. Moni heistä haluaa jäädä maahan.

Ukrainalaisen Katerina Mazurovan, 19, talviloma vuosi sitten keskeytyi järkyttävällä tavalla. Hän oli äitinsä ja tätinsä kanssa lomailemassa Karpaattien vuoristossa Länsi-Ukrainassa, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen hänen kotimaahansa.

Mazurovat ymmärsivät nopeasti, että paluu kotiin, Itä-Ukrainan Slovjanskiin oli vaikeaa ja vaarallista. Venäläiset olivat jo ottaneet haltuunsa osan kaupunkiin johtavista teistä.

Mazurovat päättivät aloittaa paon kohti Suomea. Määränpää valikoitui, koska Suomessa asui jo valmiiksi heidän ukrainalainen tuttavansa. Kun kolmikko saapui Viron-lautalla Helsinkiin, oli heillä mukanaan vain lomalle pakatut tavarat.

Suomi on myöntänyt lähes 50 000:lle Ukrainasta paenneelle oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella. Suomeen saapuvista ukrainalaisista pakolaisista vajaa kolmannes on lapsia.

Ukrainalaisista on tullut yhtä suuri maahanmuuttajaryhmä Suomessa kuin Viron kansalaisista. Virolaiset ovat pitkään muodostaneet suurimman ulkomaan kansalaisten ryhmän Suomessa.

Tilapäinen suojelu on uusi Euroopan Unionin tasoinen menettely. Se tarkoittaa, että kaikilla sotaa paenneilla ukrainalaisilla on oikeus oleskelle EU-maissa. Tammikuussa kaikkia tilapäisen suojelun oleskelulupia jatkettiin 4.3.2024 asti.

Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset voivat työskennellä ja opiskella Suomessa siitä hetkestä, jolloin he rekisteröivät hakemuksensa. He ovat myös oikeutettuja vastaanottopalveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja vastaanottorahaan.

Yhteensä Eurooppaan on paennut sodan aikana UNHCR:n mukaan jo 8 miljoonaa ukrainalaista.

Sisäministeriön syksyllä julkaiseman kyselyn mukaan Suomeen saapuneista ukrainalaispakolaisista yli neljännes ei aio palata Ukrainaan.

Myös Katerina Mazurova aikoo jäädä Suomeen, vaikka sota loppuisi. Hän haluaa opetella muotoilua suomalaisessa yliopistossa.

Sipooseen asettunut Mazurova työskentelee nyt tarjoilijana helsinkiläisessä ravintolassa. Vajaassa vuodessa hän on ehtinyt opetella jo suomen kielen alkeet.

Vaikka Mazurova osaa jo englantia ja ruotsin opiskelu voisi olla helpompaa kuin suomen, haluaa hän opiskella nimenomaan suomeksi. Siihen hänen taitonsa eivät vielä riitä.

– Ukrainalaiset eivät ole ihmisiä, jotka etsivät nopeaa ja vaivatonta tietä. Mieluummin menemme vaikean kautta, jotta saavutamme parhaan tuloksen, Mazurova sanoo.

Katerina Mazurova työskentelee tarjoilijana Helsingissä.

” Ukrainalaiset eivät ole ihmisiä, jotka etsivät nopeaa ja vaivatonta tietä.

Katerinan työkaverit Albano Iarfera, Nicole Andrea Benavidez, Alessandro Canragalli ja Okafor Johnsmart Triplan Capperi-ravintolassa

Mazurovan mukaan työllistyminen oli vaikeaa. Samoin ovat kokeneet monet muut Suomeen sotaa paenneet ukrainalaiset sisäministeriön tuoreen tutkimuksen mukaan.

Suurin työllistymisen este on kielitaito. Toisin kuin Mazurova, moni ukrainalainen ei puhu hyvää englantia.

Suomi oli Mazurovalle perheystävän kautta tuttu maa jo entuudestaan. Hän oli vieraillut Suomessa ystäväperheen luona jo kahdesti aikaisemmin.

– Suomalaiset ihmiset ovat sulkeutuneita. Ukrainassa voimme vain pysäyttää jonkun kadulla ja kysyä jotain, mutta suomalaiset saattavat pelästyä siitä, Mazurova sanoo.

– Mutta jos suomalaisiin tutustuu lähemmin, he avautuvat. Minusta suomalaisten kanssa on mukava puhua mistä vain ja ystävystyä.

Mazurova kertoo, että hänellä on jo monta suomalaista ystävää. Poikaystäväkin löytynyt.

Hän pitää suomalaisesta elämäntyylistä.

– Täällä elämä on hiljaista. Ei tarvitse kiirehtiä. Ukrainassa elämä on kiireistä, ennen kuin on 30 pitää olla kaksi lasta, yritys ja kaksi loppututkintoa. Täällä ihmiset saattavat aloittaa opiskelun 25-vuotiaana.

Mazurova on huomannut eroja suomalaisessa ja ukrainalaisessa elämäntyylissä.

Mazurovalla ei siis ole kiirettä palata Ukrainaan. Tällä hetkellä se olisikin vaarallista. Venäjä on aloittanut Slovjanskin lähellä uuden hyökkäyksen. Ohjukset lentävät kaupunkiin tämän tästä.

– Seurasin uutisia Ukrainasta viime vuoden maalis-, huhtikuussa, mutta sitten tajusin etten voi tehdä sitä jatkuvasti, sillä elämäni oli yhtä itkua, Mazurova sanoo.

– Nyt en ole lukenut uutisia seitsemään kuukauteen. Joskus kun tapahtuu jotain suurta, en voi sulkea silmiäni.

Mazurova muistuttaa, että sodan jäljet ovat syvät. Hän on kuullut äitinsä vapaaehtoistyön kautta tarinoita pakolaisista, jotka ovat tulleet kammottavista olosuhteista, kuten täysin tuhotusta Mariupolista.

Psyykkiset arvet parantuvat hitaasti.

– En nähnyt tuhoja, koska olin vuorilla sodan alkaessa. Olin todella onnekas. Näen millaisia ongelmia pommitusten keskeltä tulleilla ihmisillä on, Mazurova sanoo.

– Vaikka sota loppuisi huomenna, elämä ei ole entisellään.

” Nyt en ole lukenut uutisia seitsemään kuukauteen. Joskus kun tapahtuu jotain suurta, en voi sulkea silmiäni.

Mazurovalla on edelleen läheisiä rintamalinjan tuntumassa. Hänen isoäitinsä ja isoisoäitinsä eivät halunneet jättää kotiaan Slovjanskin läheisessä kylässä. He hoitavat Mazurovan koiraa ja kahta kissaa.

Sukulaiset ja naapurit pitävät huolta myös Mazurovan ja tämän äidin kodista. Eräällä käynnillä paljastui, että talon kattoon oli tullut reikä. Sen aiheutti venäläisten pommi.

– Meillä kävi tuuri.