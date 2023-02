Kuuntele tästä aamun tärkeimmät uutiset 10 minuutissa

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Kaupan alan työ­riitaan saatiin sopu

Kaupan alan työriidan osapuolet Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto pääsivät sopuun uusista työehdoista sunnuntaina.

Sopimus on voimassa kaksi vuotta.

Sopimus nostaa palkkoja 1.6.2023 alkaen 105 euroa ja 1.6.2024 alkaen 60 euroa.

Lisäksi huhtikuun palkanmaksun yhteydessä kaupan alan työntekijöille maksetaan 400 euron suuruinen kertaerä, josta 200 euroa voidaan maksaa myös syyskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Sopimus on niin sanotun yleisen linjan mukainen.

Neuvottelutuloksen hyväksymisen myötä kaupan alalle julistetut lakot sekä ylityökiellot, vuoronvaihtokiellot ja tilapäisten siirtojen kiellot peruuntuvat. Vastaavasti työnantajien osalta jäsenmaksu­perinnän pidättäminen peruuntuu, eikä pidättämättä jättämisiä tehdä.

Brittitiedustelu: Venäjä kärsinyt suurimmista menetyksistä sitten sodan alun

Viimeisen kahden viikon aikana Venäjä on todennäköisesti kärsinyt suurimmista menetyksistä sitten sodan ensimmäisen viikon, Britannian puolustusministeriön julkaisemassa tilannekatsauksessa arvioidaan.

Arvio pohjautuu Ukrainan asevoimien pääesikunnan julkaisemiin päivittäisiin lukuihin Venäjän kärsimistä menetyksistä. Luvuissa on mukana paitsi taisteluissa kuolleet myös haavoittuneet ja kadonneet.

Brittitiedustelu ei ole pystynyt vahvistamaan Ukrainan lukuja, mutta lukuihin pohjautuvan trendin uskotaan olevan tarkka. Venäjän menetysten lisääntymisen takana on todennäköisesti useita tekijöitä kuten pula koulutetusta henkilöstöstä, koordinoinnista ja resursseista eturintamalla. Tämä korostuu Vuhledarissa ja Bahmutissa, brittitiedustelu arvioi.

Myös Ukrainan joukot kärsivät kovasta kulkumisesta, tilannepäivityksessä huomautetaan.

Presidentti Biden määräsi Yhdysvalloissa asevoimat jälleen ampumaan alas lentävän esineen

Yhdysvaltain asevoimat on jälleen ampunut alas korkealla liikkuneen lentävän esineen. Tuorein tapaus on sattunut Huronjärvellä, joka on yksi Yhdysvaltojen ja Kanadan rajalla sijaitsevista Isoistajärvistä.

Yhdysvallat on kertonut, että presidentti Joe Biden oli määrännyt ampumaan esineen alas. Presidentin hallinnon virkamiehen mukaan ampuminen tehtiin varmuuden vuoksi.

Virkamiehen mukaan nyt alasammuttu lentävä esine oli kahdeksankulmainen ja siitä roikkui naruja. Kohteen ei arvioitu aiheuttavan sotilaallista uhkaa, mutta se olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteen siviili-ilmailulle, koska se lensi 6 000 metrin korkeudessa.

Ennen Huronjärven ampumista Yhdysvallat oli hetkeksi sulkenut ilmatilan Michiganjärvellä.

Perjantaina kerrottiin vastaavasta tapauksesta Alaskassa ja lauantaina Kanadassa. Yhdysvalloissa suljettiin lauantaina hetkeksi ilmatila Montanan osavaltiossa.

Venäläismediassa leviää uutinen kaupan alan lakosta. Lakko kesti kaksi päivää.

Esimerkiksi Yakutsk-sivuston mukaan suomalaiset joukkohamstraavat leipää. Sivusto siteeraa myös virheellisesti Ilta-Sanomia väittäen, että ”Suomi varautuu suureen nälänhätään”.

”Suomi saattaa ajautua lähiaikoina erittäin vaikeaan kriisiin, joka ei pääty maan kannalta hyvin. Ihmiset ovat alkaneet jo hamstrata välttämättömyys­tarvikkeita,” Yakutsk uutisoi.

Sivusto ei ole linkannut Ilta-Sanomien artikkelia. IS:n verkkosivulle pääsy on Venäjällä estetty. Esto tuli sen jälkeen, kun IS julkaisi laajan reportaasin Ukrainan sodan siviiliuhreista.

Venäläismediaan perehtyneen tutkijatohtori Teemu Oivon mukaan venäläismedian uutisointi lakoista toistaa pitkälti Venäjän propagandaa.

– En usko, että tätä on erikseen ylhäältä tilattu vaan tämä noudattaa sitä yleistä linjaa. Tämä on osa propagandaa ja propagandistista kuvaa. Mutta kyllä tällaisille uutisille on myös ihan kaupallista kysyntääkin.

– Moni Venäjällä assosioi tyhjät kauppahyllyt Neuvostoliiton nöyryyttävinä pidettyihin loppuvuosiin. Monelle on jäänyt niistä paha maku suuhun ja edelleen puhutaan tyhjistä kauppojen hyllyistä. Jos näyttää siltä, että länsimaissa näyttää käyvän samoin, se voi tuntua balsamilta haavoille.

Saksan Baerbock vierailee Suomessa

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock vierailee Suomessa maanantaina ja tiistaina. Baerbock saapuu vierailulle Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kutsusta.

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Baerbock ja Haavisto keskustelevat ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, Venäjän laittomasta hyökkäyksestä Ukrainaan sekä Suomen Nato-jäsenyydestä. Keskusteluaiheisiin kuuluu myös ilmasto- ja turvallisuusteemat sekä muut kahdenväliset asiat.

– Olen erityisen tyytyväinen saadessani ulkoministeri Baerbockin vieraakseni Suomeen. Saksa on Suomelle tärkeä kumppani, ja jatkamme keskusteluissamme läheisten yhteistyösuhteidemme lujittamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, Haavisto sanoo ulkoministeriön tiedotteessa.

Baerbock tapaa vierailun aikana myös presidentti Sauli Niinistön sekä vierailee kallioväestönsuojassa.

Baerbock on toiminut Saksan ulkoministerinä vuoden 2021 joulukuusta lähtien. Hän on ensimmäinen nainen, joka on toiminut Saksassa kyseisessä virassa.

Kansas City Chiefs voitti Super Bowlin – Rihanna esiintyi väliajalla

Kansas City Chiefs juhli varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelun Super Bowlin voittoa. Chiefs kukisti Philadelphia Eaglesin pistein 38–35.

Ratkaisevat kolme pistettä potkaisi Harrison Butker, jonka 27-jaardinen potkumaali painui haarukkaan kahdeksan sekuntia ennen ottelun loppua.

Chiefsin hyökkäys oli ensimmäisellä puoliajalla umpijäässä, mutta vyöryi toisella puoliajalla väkisin mestaruuteen riisumalla Eaglesin puolustuksen aseettomaksi lähes käsittämättömällä tavalla.

Poptähti Rihanna palasi keikkalavoille usean vuoden tauon jälkeen esiintymällä Super Bowlin väliajalla.

Yhdentoista kappaleen hittikimara sisälsi laulajan kuuluisimpia kappaleita.

Punaiseen haalariin pukeutunut Rihanna luotti valovoimaansa, eikä lavalla nähty muita artisteja hänen lisäkseen. Sen sijaan tähti esiintyi kymmenien, ellei satojen valkoisiin asuihin puettujen tanssijoiden kanssa.

Tarkkaan koreografisoidussa show'ssa laulaja liikkui välillä tanssijoidensa seassa, välillä hänet nostettiin ilmaan leijuvalla lavalla. Esitys päättyi barbadoslaisen laulajan suurimpiin hitteihin kuuluvaan Diamonds-kappaleeseen näyttävien ilotulitusten räiskyessä ilmassa.

Uudessa-Seelannissa kymmenet tuhannet ilman sähköä myrskyn jäljiltä

Tuhannet kotitaloudet ovat ilman sähköä Uudessa-Seelannissa trooppisen myrskyn iskettyä maan pohjoisosaan.

Vaikka myrsky on heikentynyt aiemmasta syklonin vahvuudestaan, sen tuomat kovat tuulet ja sade ovat edelleen erittäin vaarallisia. Myrsky on kaatanut puita, vaurioittanut teitä ja rikkonut voimalinjoja.

Maan viidelle pohjoiselle alueelle on julistettu hätätila.

Noin 58 000 ihmistä maan Pohjoissaarella on ilman sähköä. Viranomaiset ovat varoittaneet, että sähköverkon palauttamiseen voi mennä päiviä.