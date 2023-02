Euroopan tavanomaiset tai selvästi tavanomaista korkeammat lämpötilat yltävät talvilomaviikoilla Suomeenkin. Tiedossa tuskin on erityisen talvisia päiviä.

Koululaisten talvilomia vietetään porrastetusti helmikuun 20. päivän ja maaliskuun 12. päivän välillä.

Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine kertoo, ettei talviaktiviteettien pariin himoitsevien kannata pidättää hengitystään, sillä lomaviikot vietetään tavanomaista lämpimämmässä säässä, eikä lumitilanne ainakaan kohene nykyisestä.

Lämmin ilmamassa saavuttaa Suomen jo huomenna maanantaina. Roineen mukaan maassa vallitsee Föhn-tuuli, eli voimakas luoteistuuli, joka puhaltaa Norjan ja Pohjois-Ruotsin yli Suomeen tuoden mukanaan lämmintä ilmaa.

Päivälämpötilat kohoavat jopa viiden asteen yläpuolelle etelässä ja lännessä. Myös Oulun seudulla ollaan useita asteita plussan puolella.

– Ainoastaan Pohjois-Lapissa saatetaan jäädä nollan alapuolelle, Roine kertoo.

Vaikka yli viiden asteen lämpötila saattaa kuulostaa ajankohtaan nähden hurjalta, ei kyseessä ole Roineen mukaan ennätyksellinen lukema. Esimerkiksi Vaasassa maanantainen ennuste lupailee neljää plusastetta, ja tavanomainen haarukka liikkuu -4–+1 asteessa.

– Liikutaan neljä astetta tavanomaista lämpimämmissä lukemissa, mutta kyllä lämpötilojen pitäisi olla selvästi suurempia, jotta päästäisiin ennätyslukemiin, Roine rauhoittelee.

Päivä on pääosin aurinkoinen, mutta osissa maata saattaa esiintyä kevyttä pilviharsoa. Tuuli on voimakasta ja puuskat yltävät kovan tuulen lukemiin maa-alueillakin.

Tiistaina tuuli heikkenee, mutta muutoin luvassa on maanantain tapaan laajalti aurinkoa ja poutaa. Ainoastaan Pohjois-Lapissa liikkuu lumisateita.

– Kun tuuli heikkenee, poistuu Föhn-ilmiö ja lämpötilat jäävät alhaisemmiksi. Etelässä ja lännessä pysytellään nollan yläpuolella, lounaisrannikolla voidaan käväistä 3–4 asteessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa jäädään parhaimmillaan viisi astetta pakkasen puolelle, Roine kertoo.

Keskiviikkona luvassa on matalaa sumupilveä, joka saapuu Suomeen lounaasta virtaavan uuden ilmamassan mukana. Etelässä on pieni mahdollisuus auringon pilkahduksiin, mutta muutoin sää on pilvinen. Etelään kääntyvä tuuli alkaa voimistua, ja lämpötilat pysyttelevät tiistaita vastaavissa lukemissa.

Ensimmäinen, 20. helmikuuta alkava talvilomaviikko näyttää Roineen mukaan lämpöiseltä. Euroopassa keskilämpötilat ovat joko tavanomaisia tai selkeästi tavanomaista lämpimämpiä. Lämpöisimmät alueet sijaitsevat Venäjällä ja muualla Itä-Euroopassa, ja lämpöä riittää hyvin myös Pohjoismaihin.

Sama signaali jatkuu myös 27. helmikuuta alkavalla viikolla, mutta hieman edeltävää viikkoa heikompana: lämpötilat eivät pääse kohoamaan enää tavanomaisesta poikkeavalle tasolle. Ennuste ei Roineen mukaan lupaile kovin talvisia lomakelejä.

– Ei näytä todennäköiseltä, että ainakaan etelään tulisi lunta tai kovia pakkasia. Jos kaipaa aurinkoisia talvipäiviä, pääsee niistä hyvinkin suurella todennäköisyydellä nauttimaan, mutta lumitilanne ei tästä hirveästi kohene, Roine päättää.