Tehohoitaja Saija tienaa Ruotsissa 6 700 euroa kuussa – kovat sanat Suomen palkoista

Tehohoitajana yksityisellä työnantajalla Ruotsissa työskentelevä Saija Heikkinen kritisoi Suomea siitä, ettei sairaanhoitajien erikoisosaamista tunnisteta, eikä siitä palkita.

Tehohoitajana Ruotsissa työskentelevän Saija Heikkisen kuukausipalkka ilman lisiä on noin 6700 euroa. Suomessa hänen kuukausipalkkansa oli noin 2500 euroa.

Tehohoitajana Ruotsissa työskentelevän Saija Heikkisen kuukausipalkka ilman lisiä on noin 6 700 euroa. Hän muutti Tukholmaan seitsemän vuotta sitten kyllästyttyään sairaanhoitajan uramahdollisuuksiin Suomessa.

Ennen muuttoaan Heikkinen työskenteli Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastolla vakituisena sairaanhoitajana. Hänen kuukausipalkkansa oli noin 2 500 euroa. Kahdeksan työskentelyvuoden aikana palkka oli noussut noin 100 euroa.

– Vaikka tein vastuutöitä. Olin muun muassa yksi sairaalan elvytysryhmän pääkouluttajista, hän kertoo.

Heikkisen mukaan Suomessa erikoissairaanhoitajien osaamista ei arvosteta eikä siitä makseta. Palkkaus ei juurikaan eroa vaativien työtehtävien ja perustason työtehtävien välillä. Teho-osastohoidon vaatima tekninen osaaminen ei näy hänen mukaansa palkassa mitenkään.

– Esimerkiksi perustyötä tekevän vuodeosaston hoitajan ja hyvin kokeneen teho-osaston hoitajan palkka saattaa erota vain muutamilla kymmenillä tai sadoilla euroilla. Se on hävyttömän surullista.

Heikkinen aloitti työssään tammi-helmikuun vaihteessa. Noin 6 700 euron kuukausipalkkaan sisältyy 12 prosentin lomakorvaus. Työnantaja on yksityinen, mikä vaikuttaa palkan suuruuteen. Hän työskentelee tuntisopimuksella, koska kokee siten voivansa vaikuttaa enemmän vapaapäiviinsä.

Ilta-Sanomat on nähnyt Heikkisen työsopimuksen, jossa perustuntipalkaksi on määritelty 385 kruunua, eli noin 34 euroa.

Heikkisen palkasta on aiemmin kertonut MTV. Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakoski kertoi tuolloin MTV:lle, että tilastojen mukaan sairaanhoitajien palkat ovat Ruotsissa noin 20–25 prosenttia korkeammat kuin Suomessa.

Suomen Sairaanhoitajaliiton vuonna 2019 julkaiseman vertailun mukaan suomalaiset sairaanhoitajat saavat Pohjoismaiden pienintä palkkaa.

Ruotsissa sairaanhoitajat voivat neuvotella henkilökohtaisesti palkastaan toisin kuin Suomessa.

– Sairaanhoitaja voi kokemuksensa perusteella pyytää suurempaa palkkaa kuin vasta-alkaja. Suomessa palkka vain junnaa paikallaan.

Heikkisen mukaan sairaanhoitajan työmahdollisuudet ulkomailla ovat hyvät. Monissa maissa on kuitenkin hankittava maan viranomaisten vaatima sairaanhoitajan laillistus kuten Suomessakin.

Tukholmasta Heikkinen ei tuntenut ketään ennen muuttoaan. Ruotsiakaan hän ei puhunut kouluruotsia enempää, mutta opiskeli kieltä aktiivisesti vajaan vuoden ajan ennen lähtöään.

Tällä hetkellä hänellä on Suomessa kumppani, jolla on lapsi. Pariskunta on etäsuhteessa, mutta miettii koko ajan ratkaisuja, kuinka voisi asua lähempänä toisiaan. Kumppanin pitää kotimaassa jälkikasvu. Heikkinen ei puolestaan ole valmis työskentelemään Suomessa sairaanhoitajana nykyisillä palkoilla.

– Koen ärtymystä Suomen tilanteesta, siellä ei ole oikeastaan mitään, mikä houkuttelisi tekemään sairaanhoitajan töitä. Jos haluan palata Suomeen, mietin muita aloja, hän sanoo.

Heikkinen jopa poisti ammattioikeutensa Suomessa. Syynä oli päättäjien ja työnantajien reaktio viime syksyn hoitajalakkoon. Hallitus valmisteli potilasturvallisuuslakia, joka olisi velvoittanut hoitajat töihin lakon aikana.

Ruotsissa työnantajat suhtautuvat Heikkisen mukaan joustavammin esimerkiksi työntekijöiden vuorotoiveisiin. Siksi etäsuhdekin on toiminut, sillä lomat on voinut sovittaa yhteen.

– He ovat hyvin joustavia. Se on palkan lisäksi toinen tärkeä asia, joka täällä on paremmin. Koko hoitoalassa näkyy enemmän inhimillisyys.