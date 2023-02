Näistä tekijöistä Unkarin Nato-ratifiointi nyt riippuu – ”Liittyy laajempaan kontekstiin”

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen sanoo, että Unkari ei vihoittele Suomelle. Taustalla on monia muita syitä.

Unkarilla ei vaikuttaisi olevan Suomelle samanlaisia vaatimuksia kuin esimerkiksi Turkilla Nato-jäsenyyden ratifioimiseksi.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen, joka vietti Unkarissa kolme päivää ja kuulosteli unkarilaisten mielipiteitä ja näkökulmia Suomen Nato-jäsenyydestä sekä maan ulkopolitiikan painopisteistä.

Vanhanen vieraili muun muassa Unkarin ulko- ja puolustusministeriössä, maan ulkopoliittisessa instituutissa sekä eri ajatushautomoissa ja tapasi esimerkiksi hallitsevan Fidesz-puolueen kansainvälisten asioiden johtajan.

– Täällä on toistettu sitä, mitä on toistettu koko ajan. Eli että Unkarilla ei ole periaatteellista ongelmaa ratifioida Suomen Nato-jäsenyyttä. Täällä tunnutaan ymmärrettävän se lisäarvo, jonka Suomi ja Ruotsi Natoon sotilaallisesti tuovat, Vanhanen sanoi kotimatkallaan puhelimitse Budapestin lentokentältä.

Siitä huolimatta Unkari on lykännyt Suomen Nato-ratifiointia jo monta kertaa.

Alkujaan jo viime kesänä kerrottiin, että kun Unkarin parlamentti palaa kesälomalta, Nato-ratifioinnin vuoro on syysistuntokaudella.

Ensin ratifioinnin piti tapahtua syyskuussa, sitten lokakuussa ja lopulta joulukuun puoleenväliin mennessä.

Sitten Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi marraskuun lopussa, että ratifiointi viedään Unkarin parlamentin kevätistuntokauden ensimmäiseen istuntoon helmikuun lopulla.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on luvannut viedä Nato-ratifioinnit jo moneen otteeseen maan parlamentin käsittelyyn. Aina on kuitenkin tullut lykkäys eteenpäin.

Sekään ei toteutunut. Nyt uudesta päivämäärästä ei ole ollut puhetta.

Vanhanen arvelee keskustelunsa pohjalta, että Unkarin toistuva lykkäys ei todennäköisesti liity suoraan maan suhteisiin Suomen tai Ruotsin kanssa.

– Viivästys ei ole liittynyt arvioon, ovatko Suomi ja Ruotsi Nato-kelpoisia maita vaan kenties enemmän Unkarin laajempaan ulkopoliittiseen kontekstiin. Selvää yksittäistä syytä ei kuitenkaan ole helppoa havaita. Lopullinen päätös tehdään todennäköisesti pienessä piirissä pääministerin ympärillä, Vanhanen kuvaa.

Keskiössä on muun muassa ainakin Unkarin ja EU:n vääntö siitä, kuuluuko Unkarin saada EU:n tukirahaa. Unkari ei ole toistaiseksi saanut rahoja, koska se ei ole pannut toimeen lakiuudistuksia muun muassa demokratia­kehityksessä. EU on vaatinut Unkarilta kaikkiaan 27:ää erilaista lakiuudistusta.

Tutkija Henri Vanhasen mukaan Unkari taiteilee ulkopolitiikassaan kansallisen edun ja eurooppalaisen solidaarisuuden välillä.

Kyse on yhteensä yli 13 miljardista eurosta, jotka EU on Politicon mukaan jäädyttänyt Unkarilta, kunnes lakiuudistukset on toteutettu.

Ratifioimattomuus on vahva kiristysase EU:n suuntaan.

Tilanteen hahmottamiseksi tarvitaan lisäksi Vanhasen mukaan ymmärrystä siihen strategiseen ajattelutapaan, miten Unkari edistää asemaansa kansainvälisessä politiikassa keskieurooppalaisena valtiona.

– Aistin, että Unkarin ulkopolitiikan ytimessä on tasapainoilu maksimaalisen kansallisen edun ja eurooppalaisen solidaarisuuden kesken. Ja siinä tasapainoilussa on häilyvyyttä, Vanhanen näkee.

Kuvioon liittyy myös suhde Venäjään ja suhtautuminen Ukrainan sotaan.

– Jos Ukrainan pitäisi voittaa sota ja Venäjän hävitä... Se, miten Ukrainan voitto ja Venäjän häviö määritellään, ei välttämättä ole Unkarissa täysin yksiselitteistä. Unkari on päättänyt olla lähettämättä aseita Ukrainaan. Asiaan vaikuttanee myös se, että Unkarin ja Ukrainan suhteissa on ollut ongelmia, koska Unkari kokee Ukrainan heikentäneen maan unkarilais­vähemmistön asemaa.

Unkarin suhtautuminen Ukrainan sotaan on varsin ristiriitainen.

– Jonkin verran esiintyy kriittisyyttä myös EU:n Venäjä-sanktioita vastaan, koska niiden katsotaan haittaavan Unkarin kansallista etua ja kaupankäyntiä Venäjän kanssa. Toisaalta Unkari on EU:n jäsen, ja sen pitäisi osoittaa solidaarisuuttaan.

Vanhasen mukaan hänen käymänsä keskustelut Unkarin läheisistä Venäjä-suhteista kallistuivat siihen suuntaan, että ne ovat osittain pakon sanelemia.

– Esimerkiksi energiakysymys pakottaa vuoropuheluun Venäjän kanssa. Unkari on hyvin riippuvainen Venäjältä tulevasta kaasusta. Venäjää ei kuitenkaan koeta strategiseksi liittolaiseksi, vaan ehkä kumppanuus on aiemmin ollut termi, Vanhanen kuvaa.

Venäjältä tuleva kaasu on Unkarille elintärkeää.

Vanhasen mukaan Unkarin ulkopolitiikka perustuu kaiken kaikkiaan kansallista etua koskevien riskien minimoimiseen.

– Tällaisena haasteena nähdään sodan pitkittyminen. Unkarissa toivotaankin pikaista neuvotteluratkaisua.

– Voimakas ajatus on myös se, että kävi sodassa miten vaan, Venäjä tulee olemaan Venäjä kaikesta huolimatta, eikä sen merkitys osana Euroopan turvallisuutta muutu.

Julkisessa Nato-keskustelussa Turkin rooli on vienyt valtaosan. Vanhanen korostaa, että Unkariakaan ei parane kuitenkaan unohtaa.

– Unkarin roolia ei pidä vähätellä, mitä ratifiointiin tulee. Arvio on se, että todennäköisesti Unkari ja Turkki koordinoivat näkemyksiä keskenään. Budapestissa katsellaan ja kuulostellaan, mitä Ankarassa tapahtuu ja päinvastoin, Vanhanen sanoo.

– Jos Turkissa sanotaan, että he ovat mahdollisesti valmiita ratifioimaan Suomen mutta eivät Ruotsia, niin niitä uutisia luetaan varmasti Unkarissakin, Vanhanen lisää.

Turkki on Unkarin ohella ainoa Nato-maa, joka ei ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Torstaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vieraili Kilisin kaupungissa sairaalassa tervehtimässä maanjäristyksen uhreja.

Vierailunsa perusteella Vanhanen kuitenkin uskoo, että Unkari ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden vielä kevään aikana.

– En odottaisi sitä vielä helmi-maaliskuussa mutta ehkä huhti-toukokuun aikana, viimeistään Naton Vilnan-huippukokoukseen mennessä, Vanhanen sanoo.

