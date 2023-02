Lauantain pakkaspäivän jälkeen Suomeen povataan kuukausiennusteessa tavanomaista lauhempaa helmikuuta.

Perjantaina tuuli tuivertaa jälleen myrskylukemissa merellä ja tiedossa on kovia puuskia varsinkin maa-alueilla Suomen keski- ja eteläosissa.

Uusi matalapaine saderintamineen on saapunut torstain ja perjantain välisenä yönä Suomeen. Matalapaineen mukana puuskat voivat puhaltaa perjantaina jopa 20 metriä sekunnissa.

– Tuuli on nyt hyvin merkittävää ja sitä kannattaa varoa etelässä ja keskisessä Suomessa. Se voi aiheuttaa paikoin vahinkoja, varoittaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Ilmatieteen laitos on antanut alueille tuulivaroituksen. Merellä taas myrskyää torstain tapaan hurjasti ja Ilmatieteen laitos on varoittanut voimakkaasta aallokosta Selkämerellä ja Suomenlahdella. Maa-alueilla se on puolestaan varoittanut perjantaina mahdollisesti huonosta liikennesäästä lumi- ja räntäsateiden takia.

Lunta sataakin perjantain aikana reippaasti, mutta ei kauhean runsaasti, Valta kertoo.

– Lumisaderintama kulkee maan etelä- ja keskiosien läpien itään. Sadekertymä voi olla paikoittain 2–7 senttimetriä.

Perjantaina aamupäivästä sää alkaa poutaantumaan lännestä alkaen. Viimeisenä saderintama väistyy Etelä-Karjalasta illan aikana.

Lauantaina lämpötilat valahtavat hetkellisesti. Valta ennustaa, että pohjoisessa Lapissa sää kylmenee jopa parinkymmenen pakkasasteen puolelle. Samalla uusi lumisade alue saapuu lännestä. Se etenee Etelä-Suomesta kohti Tampere-Kouvola-akselia huomisaamun aikana.

Uutta lunta voi sataa aina 5–7 senttimetriä, mikä voi tehdä jäätyneistä sivuteistä salakavalan liukkaita, Valta varoittaa.

On odotettavissa, että sunnuntaina sää lauhtuu jälleen aina suomineidon hameen helmasta eteläistä Lappiin saakka ja luvassa on vain hajanaisia lumisateita maan pohjoisosissa. Samalla ilmavirtauksen suunta vaihtuu.

Lauhaa, läntistä ilmavirtausta onkin sen jälkeen tiedossa niin pitkälle kuin tämän hetkiset sääkartat pystyvät ennustamaan.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuore kuukausiennuste näyttää Suomeen keskimääräistä lauhempaa helmikuuta, Valta kertoo.

Ensi viikolla ero tavanomaiseen talvisäähän on merkittävä. Silloin lämpötilat voivat olla jopa viisi astetta tavanomaista lämpimämpiä.

– Vertailussa käytetään ilmastollista normaalikautta, joka kattaa 30 vuoden aikajakson. Kun vaihtelu on viisi astetta tai enemmän, niin se on silloin selvästi lauhempaa, Valta sanoo.

Hän painottaa, että ensi viikon jälkeen ennustettavuus heikkenee. Kuukausiennusteen sisältö ei kuitenkaan suosi niitä talvilomalaisia, jotka toivoisivat aitoa talvisäätä: lunta ja pakkasta.

Forecan sääblogissa kerrotaan, että ennustekartoilla näkyy laaja ”stratosfäärin lämpeneminen”. Se tarkoittaa samalla napa-aluetta kiertävän polaaripyörteen heikkenemistä. Polaaripyörre pitää talvisin sisällään kylmää ilmaa, mutta sen heikkeneminen mahdollistaa kylmän ilman virtaamisen etelämmäs.

Tällä hetkellä ennusteissa ei ole vihiä siitä, että kylmää ilmaa olisi osumassa Suomeen tulevina viikkoina.