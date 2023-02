Itä-Suomen hovioikeus: teininä raiskanneen syytteet nurin – syynä se, ettei ollut vielä 15-vuotias

Syytteet seksuaalirikoksista hylättiin, koska hovioikeus ei ollut varma, oliko syytetty täyttänyt teon aikaan jo 15 vuotta.

Itä-Suomen hovioikeus on hylännyt kohutun syytteen tapauksessa, jossa miehen epäiltiin syyllistyneen raiskaukseen vain 15-vuotiaana.

Tapausta ei käsitelty tuoreeltaan, vaan rikossyytteitä puitiin yhdeksän vuotta tapahtuneen jälkeen.

Hovioikeuden mukaan ei voida sulkea pois vaihtoehtoa, että rikos on tapahtunut jo ennen kuin mies on täyttänyt 15 vuotta – tällöin hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan.

Aluesyyttäjän mukaan mies oli syyllistynyt 1.5.–6.7.2013 nuorena henkilönä raiskaukseen ja törkeään lapsen hyväksikäyttöön. Hän oli täyttänyt 15 vuotta edellisen vuoden syyskuussa.

Juttua puitiin alun pitäen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Mies kiisti syytteen eikä halunnut tulla kuulluksi suljettujen ovien takana pidetyssä istunnossa.

Käräjäoikeus piti antamansa julkisen selosteen mukaan uhrin kertomusta sitä tukeneen näytön valossa luotettavana selvityksenä tapahtumista. Kysymys oli yhdestä menettelystä, joka täytti kahden rikoksen tunnusmerkistön.

Oikeus otti rangaistusta määrätessään huomion miehen iän rikoksen tekoaikana ja tapahtumista kuluneen pitkän ajan.

Mies tuomittiin viime vuoden toukokuussa raiskauksesta nuorena henkilönä ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä nuorena 1 vuoden 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Oikeus velvoitti tuomitun korvaamaan uhrille kärsimyksestä 6 000 euroa, kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 700 euroa, asianosaiskuluista 50 euroa ja oikeudenkäyntikuluista 3 348 euroa eli yhteensä 10 098 euroa.

Käräjäoikeus määräsi oikeudenkäyntiasiakirjat ja uhrin henkilöllisyyden pidettäväksi salassa 2081 saakka.

Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi 25-vuotiaan miehen molemmat syytteet ja vapautti hänestä kaikesta korvausvelvollisuudesta.

Hovioikeus arvioi miehen menetelleen syytteissä kuvatulla tavalla. Julkisen selosteen mukaan hovioikeus on kuitenkin katsonut, että rikosten tekoaika on jäänyt "siinä määrin epäselväksi", ettei ole riittävällä varmuudella sulkea pois vaihtoehtoa, että tekijä on tapahtuma-aikaan ollut alle 15-vuotias.

Alle 15-vuotias ei joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen. Vahingonkorvausvastuussa hän voi olla.

Hovioikeus on hylännyt uhrin korvausvaatimuksen kivun ja säryn osalta vanhentuneina ja akuutin stressireaktion osalta selvittämättömänä.