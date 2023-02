Kokemusasiantuntijoiden on määrä työskennellä kahden hengen tiiminä yhdessä diakonin kanssa.

Onko sinulla henkilökohtaista kokemusta elämän kriiseistä ja niistä selviytymisestä? Oletko kenties kokenut talous-ja velkaongelmia? Tiedätkö miltä asunnottoman elämä tuntuu? Oletko kamppaillut riippuvuuksien kanssa? Oletko nyt elämänvaiheessa, jossa sinulla on halu jakaa osaamistasi toisten hyväksi?

Näillä kysymyksillä alkaa Helsingin seurakuntayhtymän tavanomaisesta poikkeava työpaikkailmoitus, jossa etsitään kaikkiaan neljää kokemusasiantuntijaa määräaikaisiin työsuhteisiin.

Pelkällä elämänkokemuksella ei työhanskoja kouraansa saa, vaan tehtävään valittavalta edellytetään kokemusasiantuntijakoulutusta sekä halua kehittää diakoniatyötä.

Kokemusasiantuntijoiden moninaiseen työnkuvaan kuuluu ilmoituksen mukaan muun muassa ihmisten kohtaamista, ryhmien ohjaamista sekä osallistumista retki- ja leirikouluihin.

Itäkeskuksessa sijaitsevan Matteuksenkirkon Varustamon toiminnanjohtaja Anne Maria Maunuksela taustoittaa, että kyseessä on Helsingin seurakuntayhtymän aloittama vuoden projekti, jota tehdään osin Kirkkohallituksen myöntämän kehittämisrahan turvin. Tavoitteena on kohdata ja auttaa ihmisiä.

– Kokemusasiantuntijoilla on kokemusta selviämisestä. On ollut joku ongelma, josta on päässyt eteenpäin ja kokemusasiantuntikoulutuksen kautta pystyy jakamaan tietoa ja ennen kaikkea niitä kokemuksia.

Kokemusasiantuntijoiden on määrä työskennellä kahden hengen tiiminä yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa.

– Tämä on pilottikokeilu. Tässä opetellaan ja kokeillaan, miten tällainen uudenlainen toimintatapa toimii.

– Pääasiallinen tehtävä on ihmisten palveleminen.

Maunukselan mukaan kokemusasiantuntijaa voi olla helpompi lähestyä. Kokemusasiantuntijan viestissä voi olla enemmän uskottavuutta.

– Voi olla esimerkiksi velkatilanne, johon liittyy paljon muutakin. Mutta siitä on mahdollista selvitä. Kyllä se on paljon uskottavampaa, kun siitä kertoo ne samat asiat kokenut ihminen.

Eli pitää olla kokenut Jobin kohtalon, jotta voi kertoa, kuinka siitä selvitään?

– Vaikka näin.

Maunuksela muistuttaa, että diakoniatyöntekijällä on oman alansa ammattilaisena eväät auttaa toista, ja tämän vuoksi diakonin ja kokemusasiantuntijan kombo on hyvä ja uskottava.

Hän muistuttaa myös, että osana projektia on myös yritys nostaa näkyville kokemusasiantuntijoita ja hyödyntää heidän suurta määräänsä.

– Kokemusasiantuntijoita on paljon, mutta heille ei ole aina väylää tuoda itseään esille.

Jos on eilen lopettanut uhkapelit tai sulkenut viinapullon korkin, ei Maunukselan mukaan välttämättä kannata heti lähteä auttamaan muita.

– Sen sijaan on hyvä taluttaa itseään ensin tietyn matkaa, jotta on itse tasapainossa ja sitä kautta voimavaroja ottaa muiden huoli kuunneltavaksi.

Hän lupaa kirkon tarjoavan myös tukea tarjotaan kokemusasiantuntijoille työnohjauksen kautta, jotta työn tekeminen tuntuu turvalliselta.