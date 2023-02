Jere Hämäläisen tappomysteeri: Teosta syytetty sarjarikollinen saadaan oikeuden eteen vasta kesällä

Kadonneena etsityn Jere Hämäläisen ruumis löytyi taposta epäillyn kertomuksen perusteella. Teon motiivi ei selvinnyt tutkinnassa.

25-vuotiaan Jere Hämäläisen tapon käsittely Etelä-Savon käräjäoikeudessa ei ala vielä vähään aikaan. Alustavan suunnitelman mukaan tapausta käsitellään oikeudessa vasta kesällä.

Taposta syytetään 29-vuotiasta pieksämäkeläismiestä. Tavallisesti pääkäsittely aloitetaan hyvin nopeasti syytteen nostamisen jälkeen, jos syytetty on vangittuna.

Etelä-Savon käräjäoikeudesta kerrotaan, että syynä viivästykseen on se, että syytetty on määrätty mielentilatutkimukseen jo esitutkinnan aikana. Oikeus odottaa nyt mielentilatutkimuksen valmistumista.

Poliisin esitutkinnan mukaan helsinkiläinen Jere Hämäläinen, 25, joutui henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa Varkaudessa 14.6.2022. Poliisin mukaan taposta epäilty mies käytti teräaseen tyyppistä välinettä.

Poliisin mukaan asunnossa oli teon aikaan paikalla myös kaksi muuta henkilöä epäillyn ja uhrin lisäksi. Heillä ei ollut kuitenkaan osuutta henkirikokseen. Kaikki paikalla olleet tunsivat toisensa entuudestaan, ja he viettivät iltaa yhdessä.

Henkirikoksen jälkeen epäilty kuljetti ruumiin autolla maastoon Varkauden lähialueelle. Poliisin käsityksen mukaan epäilty siirsi ruumiin maastoon yksin.

Hämäläinen ilmoitettiin kadonneeksi 30.6.2022. Poliisi pyysi havaintoja Hämäläisen liikkeistä tämän löytämiseksi.

Epäilty selvitti esitutkinnassa poliisille tapahtumien kulkua. Hän myös avusti ruumiin löytämisessä. Hämäläisen ruumis löytyi lopulta 5.9.2022. Teon motiivi ei selvinnyt esitutkinnassa.

IS:n selvityksen perusteella taposta syytetty on tehtaillut lukuisia rikoksia parikymppisestä saakka. Tuomioiden määrä ja laatu kielivät väkivaltaisesta velanperinnästä ja päihteidenkäytöstä.

Mies on syyllistynyt muun muassa tuhotyöhön, törkeään ryöstöön ja huumausainerikoksiin.

IS:n tietojen mukaan miehellä on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Pohjois-Savon alueella. Hänet on yhdistetty Diablos MC:hen, joka on moottoripyöräjengi Bandidosin alajengi. Poliisin käsityksen mukaan henkirikoksella ei kuitenkaan ole liitäntää järjestäytyneeseen rikollisuuteen.