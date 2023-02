Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot välittömästi hätänumeroon.

Helsingin poliisi etsii Meilahdessa kadonnutta 81-vuotiasta naista. Nainen katosi keskiviikkona noin kello 17.30.

Nainen on noin 170 senttimetriä pitkä, ja hänellä oli kadotessaan päällä musta kypärämyssy ja takki sekä ruskeat samettihousut. Takin toisessa hihassa on A-kirjain. Naisella on mustat nilkkurit ja musta olkalaukku.

Poliisin mukaan nainen kävelee hiukan ontuen. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot välittömästi hätänumeroon.