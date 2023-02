Mika Aaltola puolusteli kritisoitua Turkin-matkaansa Ylen A-studiossa

”Se oli hyvin normaali matka.”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola joutuu tekemään Turkin matkastaan selvityksen instituutin toimintaa seuraavalle neuvottelukunnalle.

Aaltola palasi keskiviikkona kaksipäiväiseltä Turkin matkalta.

Hämmennystä ovat herättäneet matkan ajankohta ja Aaltolan Twitter-viestit, joissa hän kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden etenemistä. Aaltola avasi ajatuksiaan myös Ilta-Sanomissa.

Lue lisää: Mika Aaltola palaa Turkista mukanaan vahva Nato-viesti päättäjille – ”Mietinnän paikka”

Aaltolan mukaan Suomeen suhtaudutaan Turkissa suopeammin kuin Ruotsiin.

Aaltola sanoo Twitter-viestissään, että ”Suomen pitäisi viestittää kykyään erottaa hakemukset, koska nyt ne on poliittisesti sidottu toisiinsa.”

UPIn neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Saara-Sofia Sirén sanoo MTV uutisille, että Aaltolan Turkin matka on esillä neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa.

– Ulkopoliittisen instituutin tehtävä on tuottaa tutkittua tietoa päättäjille. Ei ole tarkoitus, että instituutin johto ja tutkijat itse yrittävät vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan, Sirén sanoo.

Aaltola puolustautui keskiviikkona Ylen A-studiossa, että Turkin matka oli hyvin normaali matka.

– Geo-pojan syntymän jälkeen en ole hirvittävästi ehtinyt tehdä raskaita matkoja, mutta pakkohan niitä on tehdä. Ja niitä on tehty Washingtoniin, Brysseliin ja Osloon.

Aaltolan mielestä olisi kummallista, jos eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos ei hankkisi tietoa siitä, mitä Turkissa ajatellaan.

Aaltolan mielestä on absurdi ajatus se, että tutkimuslaitos yrittäisi vaikuttaa Suomen ulkopoliittisiin valintoihin.

– Me olemme tutkimuslaitos, joka on riippumaton. Meidän yksi tehtävä on tuottaa ja tukea julkista keskustelua.

Aaltolan mielestä Suomessa tarvitaan vapaata keskustelua ja vapaata tutkimusta ja kriittisiä elementtejä ja myös sitä, että tarpeeksi ajoissa havahdutaan, jos tilanne muuttuu.

– Luulen että valtiojohdolla on tarkka kuva siitä, mitä tällä hetkellä neuvotteluissa tapahtuu. En yhtään sitä usko, että minä tietäisin paremmin kuin keskeiset henkilöt, jotka neuvottelevat näistä asioista.