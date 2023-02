Puolustusteollisuuden SecD-Day-tapahtuma kokoaa Helsinkiin arvovieraita ja alan yrityksiä.

Puolustusalan tuotteilla ja sotatarvikkeilla on nyt kova kysyntä. Venäjän brutaali hyökkäyssota on saanut valtiot taas varustautumaan ja auttamaan Ukrainaa – ja paikkaamaan arsenaaliensa puutteita, jotka syntyivät kylmän sodan jälkeisenä suhteellisen rauhallisena aikana.

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry kokosi keskiviikkona Helsinkiin 34 alan yritystä esittelemään tuotteitaan kutsuvieraille, joiden joukossa on muun muassa Naton puolustusinvestoinneista vastaava apulaispääsihteeri Wendy Gilmour. Torstaina päättyvän SecD-Day-konferenssin avasi puolustusministeri Mikko Savola.

Tapahtumassa esittäytyi muun muassa tanskalainen Precision Technic Defence -yhtiö, joka toi Helsinkiin yhdysvaltalaiseen teknologiaan perustuvan robottikoiran. Kauko-ohjattava laite painaa noin 50 kiloa ja se voi kuljettaa kymmenen kilon kuorman.

– Se voi kantaa muun muassa sensoreita tai aseita, kertoi tuotepäällikkö Tommy Christensen IS:lle.

– Käyttäjästä riippuen siihen voi asentaa vaikkapa kaasuja tai radioaktiivisia aineita mittaavan sensorin ja lähettää sen maastoon ennen ihmisiä.

Koira voi toimia myös pelastustehtävissä. Siinä on mikrofoni ja kaiutin, jonka avulla pelastusmiehistö voi keskustella katastrofin uhrien kanssa: pysykää rauhallisina, apua on tulossa.

– Siihen voi laittaa myös aseen: automaattikiväärin tai haulikon. Laitteen avulla voi tähdätä ja ampua. Esimerkiksi pomminpurkaja voi ampua haulikolla epäilyttävää kohdetta.

Koiralle on jopa uimapuku. Sen avulla erikoisjoukko voi lähettää robotin veneestä tiedustelutehtävään ennen kuin se itse etenee rantaan.

Ei mikään ihme, että koira herätti kovasti huomiota, kun Christensen ohjaili sitä tapahtumakeskus Koskenrannan käytävillä.

DA-Group toi tapahtumaan kaksi nykyaikaista herätemiinaa.

Forssassa toimiva DA-Group piti keskiviikkona oman presentaation Koskenrannan esiintymislavalla. Yhtiö myy ja markkinoi muun muassa merimiinoja, joita se tuottaa yhteistyössä räjähdysainevalmistaja Forcitin kanssa.

Suomen puolustusvoimille merimiina on strateginen asejärjestelmä ja pelote.

– Voimme ylpeästi sanoa, että maailman kärkiosaaminen merimiinateknologiassa asuu Suomessa, kertoi DA-Groupin yksikönjohtaja Peter Hakala IS:lle.

Merimiinat eivät enää ole sarvekkaita kosketusmiinoja. Ne ovat älykkäitä, ne lepäävät merenpohjassa kunnes ne aktivoidaan ja ne osaavat tunnistaa kohteensa.

– Nykyaikainen herätemiina vaatii herätekoneiston, jossa on erilaisia sensoreita. Esimerkiksi akustinen sensori, magneettisensoreita ja painesensori. Niillä tunnistetaan lähestyvä alus, Hakala selitti.

Yhtiön merimiinoissa on 500–600 kiloa räjähdysainetta, joka on tehokkaampaa ja kuljetuksiin paremmin soveltuvaa kuin perinteinen tnt. Räjähdysvaikutus vastaa noin tuhatta kiloa tnt:tä.

Tunnistaessaan kohteensa sotatilanteessa miina räjähtää aluksen alla.

– Räjähde ei ole suoraan se, joka tekee alukselle vahingon. Miina tekee ison kuplan aluksen alle. Kupla on käytännössä se, joka rikkoo aluksen, Hakala kertoi.

Naton täysjäsenyys – sitten kun se toteutuu – on suomalaiselle puolustusteollisuudelle uusi asia. Toisaalta kaupankäynti kumppanien kanssa jatkuu niin kuin ennenkin, kommentoi PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko IS:lle.

– Suurin osa Nato-maista on EU:n jäsenmaita, ja kauppaa on tehty jo vuosikymmenet, Karanko sanoi.

Suomalainen alan teollisuus edustaa korkeaa teknologiaa ja kehittää muun muassa ohjelmistoja. Tuotteet ja järjestelmät ovat usein sensitiivisiä.

– Erityisesti näissä voi merkitä aika paljon, oletko Naton jäsen vai et.

Nato-jäsenyys tuo siis suomalaiselle puolustusteollisuudelle kysyntää, ja niin tekee myös läntisen maailman havahduttanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

– Onhan se hienoa, että yrityksillä menee hyvin ja tilauskanta kasvaa. Mutta se tapahtuu tällä hetkellä Ukrainan kansan kustannuksella, Karanko sanoi.

– Kylmän sodan jälkeen ei panostettu puolustukseen. Me maksetaan siitä hintaa nyt, ja Ukraina maksaa siitä hintaa.

Kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen siirtyi vuodenvaihteessa Suomen Nato-sotilasedustajan tehtävästä Puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi.

Näin Nato-jäsenyyttä, puolustusteollisuutta ja aseteknologiaa pohti SecD-Day-tapahtumassa Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen.

– Se antaa meille uusia mahdollisuuksia siinä mielessä, että me pääsemme mukaan Naton yhteishankintoihin. Kumppanit eivät niihin pääse muuten kuin sellaisissa tapauksissa, että niillä on sellaista teknologiaa, jota yhdelläkään Nato-maalla ei ole, Heiskanen sanoi IS:lle.

– Jäsenyys mahdollistaa joidenkin sellaisten teknologioiden käyttöön saamisen, joihin meillä ei ole aikaisemmin ollut pääsyä.

Esimerkkinä tästä Heiskanen nostaa esille kryptografian, edistyksellisen salakirjoitusteknologian, jonka avulla voidaan käsitellä top secret -tason tietoa.

Lisäksi Suomi saa pääsyn aseteknologiaan, jonka ei haluta päätyvän epäluotettavien maiden käyttöön. Esimerkiksi viimeisimpiin versioihin ohjusjärjestelmistä.

– Yksi tosi laaja kokonaisuus on meillä vielä tekemättä. Se on teollisuuden osallistuminen Naton standardointityöhön. Me olemme kumppanina päässeet siihen jonkin verran, mutta nyt siinä ei käytännössä ole rajoitteita.

Natossa on nelisensataa erilaista komiteaa ja työryhmää. Niistä noin puolet on Heiskasen mukaan erilaisia materiaalialan työryhmiä.

– Nyt meidän pitää päättää, mihin niistä me osallistumme ja kuka osallistuu.

Heiskanen pitäisi fiksuna, että yritykset, joilla on portfoliossaan jokin teknologia, ottaisivat osaa sen standardointiin Natossa. Kun standardointi tehdään Natossa, se on käytännössä maailmanlaajuinen.

– Kun omat ratkaisunsa saa vietyä standardiin, se tarjoaa uusia mahdollisuuksia, kenraaliluutnantti sanoi.