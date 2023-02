Alaston mies järkytti uimareita Espoossa

Kenttäpäällikön mukaan uimahallissa ei ole mahdollista oleskella kauan ilman rihman kiertämää.

Alaston uimari aiheutti hämmennystä Espoon Matinkylän uimahallissa tiistai-iltapäivänä. Sekavasti käyttäytynyt mies ui altaassa ilman uimahousuja.

Espoon liikunta­palveluiden eteläisen alueen kenttä­päällikön Kimmo Laitisen mukaan mies ehti uida vain hetken.

– Minulla ei ole tarkkaa tietoa, mutta puhutaan ihan minuuteista. Tällaiseen puututaan välittömästi. Uinti­valvojat ovat altaan vierellä ja kyllähän he ovat nähneet, kun mies on tullut sinne ja siihen on puututtu saman tien.

Laitisen mukaan uimahallissa ei ole mahdollista oleskella kauan ilman rihman­kiertämää.

– Ei edes kymmentä minuuttia.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat, jonka mukaan hallissa asioinut nainen oli huomannut vieressään naku-uimarin, ja ilmoittanut tästä henkilö­kunnalle. Nainen kertoi olleensa näystä järkyttynyt.

Laitisen mukaan tapahtuneesta on ilmoitettu poliisille. Hänen mukaansa häiriö­käyttäytymiset ilmoitetaan yleensä aina poliisille, sillä uimahallin henkilö­kunnalla ei ole valtuuksia puuttua niihin muuten kuin puhuttelemalla.

Mies ehti kuitenkin poistua paikalta ennen kuin poliisi saapui. Hän oli poistunut henkilö­kunnan kehotuksesta allastilasta ja lähtenyt sitten koko hallista. Mies ei enää palannut.

– Emme tiedä milloin hän on poistunut ja mitä kautta.

Laitisen mukaan alasti uiminen ei ole yleistä. Hän on ollut Espoon kaupungilla töissä kymmenen vuotta, eikä tällaista ole tapahtunut sinä aikana koskaan aiemmin.