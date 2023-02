Nyt puhuvat Oodi-vauvojen vanhemmat: ”Vauvat kuuluvat joka paikkaan, minne ne voivat mennä”

”Jos ei mukulat nappaa...”

Kuuluisa runo Oodi ilolle julistaa tasa-arvoisten ihmisten yhteiskuntaa, jota yhdistävät ilo ja ystävyys.

Sen kirjoitti vuonna 1785 Friedrich Schiller ja sävelsi myöhempään EU-käyttöön Beethoven.

Asiat alkoivat mutkistua 238 vuotta myöhemmin.

Onko Oodi myös vauvoille?

Ovatko myös ihmisistä pienimmät – vauvat ja sotkuiset sormiruokailijat – tasa-arvoisia?

Poru alkoi, kun Helsingin Sanomissa kirjoitettiin vauvojen vallanneen keskustakirjasto Oodin.

Tosin tämä oli tarkoituskin. Oodin kotisivuilla todetaan:

Oodissa on tilaa kiireettömälle perheajalle ja yhdessä tekemiselle. Lapset on huomioitu Oodin kaikissa kerroksissa ja taloon on esteetön sisäänpääsy lastenvaunuilla. Tervetuloa seikkailemaan Oodiin!

Kokoontumisajot.

IS kävi Oodissa kysymässä, mitä vastaavat Oodissa käyvien vauvojen äidit ja isät vauvojen ja pienten lasten mönkimisen, vinkumisen ja sormiruokailun vastustajille?

Sattumalta keskiviikkona illansuussa Oodin kolmannen kerroksen lasten puolella oli juuri päättynyt askartelutunti, jossa 179 isompaa ja pienempää ihmistä oli väkertänyt ystävänpäiväkortteja.

Jukka Kuukka oli keskiviikkona vasta ensimmäistä kertaa viikon vauvakohun keskipisteessä Oodissa.

Jukka Kuukka oli hieman alle puolitoista­vuotiaan Aatoksen kanssa Oodissa vasta ensimmäistä kertaa, ja ”käry” kävi heti.

Kuukka tunnustaa olevansa puolueellinen, kun ei keksi mitään haittapuolia vauvojen kirjastokäynneistä.

Vauvat Oodissa ovat Kuukalle ok.

– Aatos vetelee sikeitä ja on muutenkin rauhallinen mukula.

– Valioyksilö, Kuukka naurahtaa.

– Jos ei mukulat nappaa...

– Ja vauvat ovat muutenkin ehkä äänekkäämpiä kuin aikuiset, Kuukka pohti vauvanvastustajien mahdollisia motiiveja.

Tungauy neuvoi vauvakriittisille Oodin kakkoskerroksen olevan suhteellinen vauvavapaata vyöhykettä.

Perinteellisesti suomalaisia ei mielletä yhtä vauvarakkaiksi kuin mitä ovat lähempänä Välimerta asuvat romaaniset kansat, jotka tunnetaan lepertelystä, joka käynnistyy välittömästi, kun vauva tulee havaintoetäisyydelle.

Ranskalainen Tangauy toi Oodiin Léonien, 8 kk.

– Oodissa on tilaa kaikille, Tanguy sanoo.

Hän muistutti vauvojen ”hengailevan” lähinnä kolmannessa kerroksessa ja mainostaa toista kerrosta ihmisille, jotka eivät pidä vauvoista.

– Voin ymmärtää heitä, Tanguy sanoi sovinnollisesti.

Mia Virolainen ei usko kenenkään tosiasiassa vastustavan vauvoja.

Mia Virolainen oli liikkeellä Venlan, 6 kk, kanssa.

– Ei kai kukaan nyt sillä tavalla vauvoja vastusta, Virolainen ihmetteli.

Hän piti käsitettä vauvanvastustaja ”aika jännittävänä” toimituksellisena valintana. Toinen vaihtoehto olisi voinut – jälkeenpäin ajatellen – olla vauvakriittinen.

– Vauvat kuuluvat joka paikkaan, minne ne voivat mennä, Virolainen korosti.

Vauvat ovat toisin sanoen osa inhimillistä elämää.

Saga Piiki ja Lionet viettivät ruokahetkeä Oodin lapsivyöhykkeellä kolmoskerroksen päädyssä. Keskustelua on käyty pikkuväen sormiruokailusta ykköskerroksen ravintolassa.

Saga Piikillä ja Lionelilla, 9 kk, oli käynnissä ruokailuhetki.

Nuori mies hamusi sormillaan myös ISTV:n mikrofonia, joka tietyssä mielentilassa saattaa tuoda mieleen mansikkajäätelön.

– Ihanaa että on tällainen paikka, mihin voi vapaasti tulla viettämään aikaa pienen kanssa. Paljon tilaa ja leikkikavereita, Piik sanoi.

– Paikkoja, johon voi mennä ei ole paljon, ja monilla on pienet asunnot, kuten meillä.