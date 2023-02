Koomaan pahoinpidelty Panu Laturi juoksi ilman tukea ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuoteen – ”Suuri saavutus”

Panu Laturin mukaan hetki oli upea, mutta myös jännittävä.

Vakavista vammoista toipuva vihreiden entinen puoluesihteeri Panu Laturi otti tiistaina ensimmäiset juoksuaskeleensa ilman tukea yli kolmeen vuoteen.

– Tuli kyllä aika hyvä fiilis. Kyllä se oli taas yksi suuri saavutus. Tosi hienolta tuntui, olihan se upeeta, Laturi tunnelmoi.

Laturin mukaan hetki oli paitsi hieno, myös vaikea.

– Vähän jännitti, pysynkö pystyssä, kun on niin pitkä aika. Tasapainoaisti on kärsinyt, kun on niin pitkään kepin kanssa ja pyörätuolissa ollut.

Laturin fysioterapeutti kuvasi juoksusta lyhyen videon, joka on katsottavissa artikkelin ylälaidassa. Laturi paljastaa, että juoksumatkaa matolla kertyi lopulta noin 45 metriä. Kaiteista kiinni pitäen hän on juossut jopa 500 metriä.

– Tämä on paljon raskaampaa, kun joutuu keskittymään niin paljon siihen liikkeeseen ja tasapainon pitämiseen. Siihen menee yllättävän paljon. Sitä ei ollut tajunnut ennen tätä onnettomuutta, että tasapaino on asia, joka heikkenee aika nopeasti.

Panu Laturi on turvautunut niin kauan kävelykeppiin ja muihin apuvälineisiin, että tasapainon löytäminen on ollut haastavaa.

Seuraavana tavoitteena on juosta lattialla ilman juoksumattoa. Myös juoksumatkaa on tarkoitus pidentää 45 metristä sataan metriin.

– Ei ehkä ihan samaan aikaan kuin 12-vuotiaana, mutta kuitenkin sata metriä pääsisi, yleisurheilua nuoruudessaan harrastanut Laturi sanoo.

Laturin mukaan tärkeintä toipumisessa on ollut jatkuva kehitys, josta hän kiittelee fysioterapeuttiaan Antti Mustalahtea.

– Antti on ollut ihan loistava. Hänestä on ollut suuri apu. Ilman häntä tämä olisi ollut ihan erilaista, Laturi kehuu.

– Pitää asettaa pieniä tavoitteita, että koko ajan saavuttaa jotain. Siitä tulee hyvä mieli. Jos olisi lähdetty siitä, että joskus juostaan, niin se on niin kaukana oleva tavoite. Antti on osannut pilkkoa sen pieniksi paloiksi, niin koko ajan saavuttaa jotain.

Laturi odottaa parhaillaan lonkkaleikkausta, joka on tarkoitus tehdä maaliskuussa. Oikea lonkka operoitiin jo aiemmin, tällä kertaa on vasemman vuoro.

– Kyllähän siinä vähän takapakkia tulee, mutta sen jälkeen lonkan pitäisi alkaa kiertymään.

Laturi on kuntouttanut itseään sinnikkäästi fysioterapeutin auttamana.

Vasen lonkka on luutunut siten, että Laturi ei saa sukkaa itse jalkaan. Ongelmaan on kehitetty apuväline, mutta se ei saa Laturilta mairittelevaa arviota.

– En tajua, kuinka sitä kukaan voi osata käyttää. Se on kyllä vaikeimmin käytettävä apuväline kaikista apuvälineistä. Se vaatisi ehkä uudelleensuunnittelun. Siinä olisi ideaa jollekin, joka suunnittelee apuvälineitä: suunnittele sellainen helppokäyttöinen ja toimiva sukanvetolaite, niin sillä olisi isot markkinat. Aika monet tavallisetkin ihmiset alkaa tarvitsemaan sellaista vanhoiksi tullessaan.

Vielä syksyllä Laturi aikoi pyrkiä vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Vaasan vaalipiiristä, mutta teki lopulta joulukuussa päätöksen olla asettumatta ehdolle. Syynä oli samainen leikkaus, joka piti alun perin tehdä jo syksyllä.

– Leikkaus näyttää tulevan juuri siihen vaalien alle, niin enhän mä pysty millään. Olisi pitänyt kampanjoida ympäri Pohjanmaata, eihän siitä olisi mitään tullut. Kepinkin kanssa voimat loppuu, jos seison 40 minuuttia. Ei siinä paljon kampanjoida.

Toipumisen ja kuntoutuksen ohella Laturi on joutunut taistelemaan vakuutusyhtiön kanssa. Hän on joutunut maksamaan paljon kuluja omasta pussistaan.

– Olen päättänyt, että ne menee niin kuin menee. Se on vain rahaa, en halua katkeroitua. Olen nähnyt katkeroituneita ihmisiä, siinä pilaa helposti elämän. En ala pienen rahan takia katkeroitumaan.

