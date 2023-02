Poliisin kameraan tallentui BMW-kuskin härski liike tunnelissa – kortti hyllylle

Samaisessa liikennetunnelissa on Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtajan mukaan kaahailtu jo ”iät ja ajat”.

BMW-kuljettajan törkeä kaahailu Helsingin taajama-alueella tallentui poliisin kojelautakameraan tammikuun loppupuolella. Autoilija oli ajanut Helsingin Punavuoressa Mallaskadun liikennetunnelissa 95 kilometrin tuntinopeutta, kun alueen nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Vauhti mitattiin tunnelin loppupäässä. Videossa näkyy, kuinka kuljettaja hidastaa roimasti vauhtiaan, kun Uudenmaankadulla päivystänyt poliisiauto ajaa näkyviin ja häntä vastaan. Videon loppupuolella kadun valaisevat poliisiauton vilkut.

Videon tapahtuneesta jakoi Twitterissä Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein.

– Nämä kuskit pyritään ”liputtamaan sivuun” jo Helsingin sisääntuloväylillä, Pasterstein twiittasi.

Twiitissä kerrotaan, että kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja hänelle on määrätty väliaikainen ajokielto.

Asiaa käsitellään vielä tuomioistuimessa. Rikosperusteisen ajokiellon pituus voi vaihdella aina 3:a kuukaudesta jopa 5:een vuoteen.

Pasterstein kertoo IS:lle, että kaupungin sisääntuloväylien nopeudet ovat olleet yksi poliisin painopistealueista. Hänen mukaansa autoilijoiden kaahailua Helsingin taajamissa voi osittain selittää se, että Länsiväylän moottoritie yltää lähes keskustaan saakka ja joillakin ”nopeus jää päälle”.

Pastersteinin mukaan Mallaskadun tunnelissa on kaahattu jo ”iät ja ajat”. Tammikuun lopun ja helmikuun alun välillä poliisi on antanut tunnelin suulla viisi sakkoa ja pannut hyllylle kaksi ajokorttia.

Tunnelissa on aiemmin kaahattu esimerkiksi yksi Suomen historian suurimmista ylinopeussakoista, kun perintömiljonääri ja liikemies Jussi Salonoja ajoi vuonna 2004 tunnelissa 80 kilometrin tuntivauhtia. Hän sai teosta 170 000 euron sakot, mutta lopullinen summa tippui valituksen jälkeen reiluun 100 000 euroon.

Pastersteinin mukaan poliisi pyrkii poimimaan haaviinsa suurta ylinopeutta ajavat kuljettajat jo Helsingin sisääntuloväylillä. Vaikuttaa siltä, että valvonnalla on ollut vaikutusta ja nopeuden perusteella sakkorangaistuksia niissä on annettu vähenevissä määrin, hän sanoo.

– Välillä valvomme tätä [Mallaskadun tunnelin] kohtaa enemmän ja välillä vähemmän. Meillä on Helsingissä paljon valvontaa ja jokaisessa tunnuksellisessa poliisiautossa on tutkat. Verkostot ovat niin kattavat, että todennäköisyys jäädä kiinni on varsin suuri – varsinkin keskustassa.

Hänen mukaansa liikennetunnelin alueella asuu ja kulkee paljon koululaisia, joita tulisi erityisesti varoa.

– Heti tämän kuvakulman loputtua on noin 20 metrin päässä valo-ohjattu suojatieristeys ja alueella asuu paljon lapsia, jotka ylittelevät noita katuja. Ja tietysti pitää varoa muitakin jalankulkijoita. Myös suojatievalvonta on tänä vuonna meillä toinen painopiste alue, hän kertoo.