Mielentilatutkimukseen määräämistä vaati epäillyn puolustus.

Savonlinnan epäilty kaksoismurhaaja on määrätty mielentilatutkimukseen jo esitutkinnan aikana. Asian vahvistaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Lappi.

Mielentilatutkimukseen määräämistä vaati epäillyn puolustus. Asiasta päätti käräjäoikeus.

Kahdesta murhasta epäillään 60-vuotiasta miestä, jolla ei tiettävästi ole aiempaa rikostaustaa.

61-vuotias mies ja häntä kymmenen vuotta vanhempi nainen saivat surmansa 18. tammikuuta. Uhrit olivat pariskunta. He asuivat omakotitalossa Savonlinnan Nojanmaassa.

Rikoskomisario Jarkko Lappi kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että uhrit ja epäilty ovat tienneet toisensa pitkään, mutta kyse ei ole ollut läheisestä tuttavuudesta.

Lappi kertoi, että poliisin käsityksen mukaan epäilty on kantanut kaunaa toiselle uhrille, pariskunnan naiselle, kymmeniä vuosia. Poliisi ei ole täsmentänyt, mihin kauna on liittynyt. Poliisin mukaan taustalla ei kuitenkaan ole kolmiodraama tai taloudellinen motiivi.

Lue lisää: Savonlinnan kaksoissurma: Outo kyttääjä herätti naapurien epäilykset jo kesällä – tietty seikka miehen ulkonäössä kiinnitti huomion

Mies on myöntänyt ampuneensa uhrit, mutta ei ole ottanut kantaa rikosnimikkeeseen. Poliisille ei ole selvinnyt, miksi mies päätti toteuttaa tekonsa juuri kyseisenä ajankohtana.

Poliisin käsityksen mukaan epäilty on lähtenyt ajamaan Savonlinnaan Kuopiosta tekopäivänä 18. tammikuuta. Mies on mennyt uhriensa asunnolle, jossa hän on ampunut molemmat uhrit. Tämän jälkeen epäilty lähti ajamaan takaisin Kuopioon. Noin puoli tuntia ajettuaan hän soitti itse hätäkeskukseen.

Poliisi löysi uhrit kuolleina omasta asunnostaan iltaviiden jälkeen samana päivänä. Poliisi on kertonut, että ampuma-ase oli luvanvarainen ja että epäillyllä oli siihen hallussapitolupa.

Poliisi kertoi maanantaina, että miehen määrääminen mielentilatutkimukseen voi viivästyttää esitutkintaa. Jos mielentilatutkimuksissa on ruuhkaa ja tutkimuksen tekeminen viivästyy, poliisi saattaa joutua anomaan jatkoaikaa syytteennoston määräpäivälle, joka on kesäkuun lopussa.