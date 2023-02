Jenni Haukion titteli vaihtui

Presidentin puolisoa on aiemmin puhuteltu rouva Jenni Haukioksi.

Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion puhuttelutapa on muuttunut. Aikaisemmin häntä on puhuteltu rouva Jenni Haukioksi, mutta nyt titteli on muuttunut muotoon tohtori Jenni Haukio.

– Kanslia on käyttänyt puhuttelua tasavallan presidentin puoliso, tohtori Jenni Haukio siitä lähtien, kun Helsingin yliopisto joulukuussa 2022 vahvisti Haukion valtiotieteiden tohtorin tutkinnon ja oppiarvon, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta.

Haukio väitteli tohtoriksi joulukuun alussa, mutta oppiarvon vahvistamisessa on kulunut hetki.

Presidentinkansliasta kerrotaan, että muutos vastaa jo aiemmin vakiintunutta käytäntöä puhuttelusta. Aikaisemmin samoin toimittiin presidentti Tarja Halosen puolison kohdalla.

– Näin toimittiin myös tohtori Pentti Arajärven kohdalla, kun hän vuonna 2003 valmistui oikeustieteen tohtoriksi, kansliasta kerrotaan.