Uutta tietoa Isossa Omenassa kuolleen naisen viime hetkistä

Todistajan mukaan sittemmin kauppakeskuksessa kuollut nainen häiriköi useasti.

Poliisi on edennyt kauppakeskus Ison Omenan kuolintapauksen selvittämisessä.

Se on kuullut toistamiseen miestä, joka teki kauppakeskuksen turvahenkilöstölle häiriköinti-ilmoituksen sittemmin kuolleesta naisesta.

– Mies kertoi, että nainen oli lähestynyt häntä kauppakeskuksessa lukuisia kertoja jo ennen päivän 7.1. tapahtumia. He tiesivät toisensa nimenomaan näiden naisen aloitteesta eri päivinä tapahtuneiden lähestymisten kautta, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio sanoo.

Poliisilla on tiedossa kaksi aiempaa tapausta, jossa nainen on kuluvan vuoden aikana poistettu Ison Omenan kauppakeskuksesta.

Mies oli kokenut aiemmat lähestymiset ahdistavina, ja kertonut tästä naiselle. Miehen mukaan naisen toiminta ei ollut fyysisesti uhkaavaa. Kertaalleen nainen oli ottanut miestä käsivarresta kiinni, mutta vammoja ei syntynyt.

Tapahtumapäivänä nainen oli liittynyt taas kutsumatta miehen seuraan.

Kertomansa mukaan mies pyysi turvallisuusalan työntekijöiltä jälleen apua. Mies pyysi, että vartijat olisivat naisen seurassa vähintään sen ajan, että hän itse ehtii kauemmas paikalta.

Yksi turvallisuusalan työntekijä lähti miehen kanssa pois tilanteesta, mutta nainen käveli heidän perässään pienen välimatkan päässä.

Kaksi muuta turvallisuusalan työntekijää tuli naista vastaan. He pysäyttivät naisen. Tästä seurasi voimankäyttötilanne, jonka yhteydessä 35-vuotias nainen kuoli. Nainen oli painettu vatsalleen maahan.

Poliisin tutkinnassa on selvinnyt sivullinen henkilö, joka on todennäköisesti nähnyt miehen ja naisen aiemmat kohtaamiset sekä kiinniottoa edeltäneen tilanteen. Hänen henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa, mutta häntä ei vielä ole pystytty kuulemaan. Poliisi pyrkii kuulemaan häntä lähiaikoina.

Poliisin saaman alustavan arvion mukaan nainen ei kuollut ainakaan tukehtumalla.

Vielä ei tiedetä, liittyykö vartijoiden toiminta naisen kuolemaan. Poliisi epäilee neljää turvallisuusalan henkilöä kuolemantuottamuksesta. Poliisi on kuulustellut jo heitä.

Poliisi on myös katsonut ja analysoinut tapahtumaan liittyvät, poliisille toimitetut lukuisat videotallenteet. Tapahtumien kulku näkyy kokonaisuudessaan videotallenteilla. Poliisi kuulee vielä asianosaisia ja hankkii tarvittavia asiantuntijalausuntoja.

Nainen menehtyi kauppakeskuksessa 7. tammikuuta.