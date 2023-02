Mitä ihmettä? Lappi on keskellä helmikuuta Suomen lämpimin paikka

Ilmiö kestää enää muutaman tunnin, tiistain myöhäisiltapäivään saakka.

Myöhäiseen iltapäivään saakka saadaan todistaa melko harvinaista sääilmiötä keskellä helmikuuta: Pohjois-Lappi on Suomen lämpöisin paikka. Esimerkiksi Utsjoella lämpötila ylitti tiistana +5 asteen rajan.

Syynä on Pohjois-Norjan ja -Ruotsin vuoristojen yli puhaltava föhn-tuuli, joka on tuonut Pohjois-Lappiin erityisen lämmintä ilmaa.

Lue lisää: Skandeilta vyöryy keväisiä tuulahduksia Suomeen – lauhaa luvassa koko maahan

– Föhn-tuuli saa sen aikaiseksi, että lämpimimmät lämpötilat ovat juuri Lapissa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen sanoo.

Kyseessä on kuitenkin väliaikainen ilmiö. Föhn-tuulen laannuttua lämpötila laskee jo tiistai-illan aikana pakkaselle. Lämpötila käy vielä keskiviikkona illalla ja torstain vastaisena yönä plussalla, mutta sen jälkeen on edessä paluu ”normaaliin”.

Seuraavaa plussakeliä ei 10 seuraavan vuorokauden ennusteissa näy.

Muutoin sää on seuraavina päivinä vakaa. Tämän päivän jälkeen etelässä ollaan aste pari plussan puolella, pohjoisempana on saman verran pakkasta.

– Loppuviikosta jonkun verran viilenee. Silloin lämpötila voi etelässäkin jäädä nollan alapuolelle, Keränen sanoo.

Utsjoella on nyt kunnon sohjokelit.

Tällä viikolla ei juuri sada. Keräsen mukaan torstain ja perjantain aikana jonkin verran lumisadealueita liikkuu Suomen yli, mutta sademäärä niissä jää vähäiseksi.

Keränen muistuttaa keskiviikkona iltapäivän aikana hyvin kovaksi voimistuvasta lounaistuulesta. Jo keskiviikkona on Selkä- ja Perämerellä voimassa varoitus kovasta lounaistuulesta. Samoin Keski- ja Pohjois-Lapin kuntiin maa-alueille.

Torstai on vieläkin kovempi puhuripäivä. Varoitus on kaikille merialueille Suomenlahden pohjukkaa lukuun ottamatta oranssina, eli tuuli on vaarallisen voimakasta.

– Torstaina voi esiintyä myrskylukemia. Keskituulikin voi merialueilla olla 20 metriä sekunnissa ja maa-alueilla saman verran puuskissa, Keränen varoittaa.

Merialueilla tuuli ja aallokon korkeus voivat kasvaa vaarallisen voimakkaiksi. Kuva on Utöstä.

Tuulivaroitus on voimassa Pohjanmaan rannikkoalueilla sekä koko Lapissa.

Perämeren etelä- ja pohjoisosaan on annettu varoitus korkeasta merivedestä, kun voimakas lounaistuuli työntää vettä Perämeren pohjukkaan.