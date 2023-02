Isä kiisti aiheuttaneensa vauvan vammoja. Lastenkirurgian erikoislääkärin mukaan kylkiluiden vammat olisivat voineet selittyä väkivallan lisäksi vain vakavammalla liikenne­onnettomuudella.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi maanantaina isän vankeuteen vauvaansa kohdistuneista törkeistä pahoinpitelyistä. Ensimmäisten väkivallantekojen aikaan lapsi oli alle 3,5 kuukautta vanha.

Lapsella todettiin lokakuussa 2020 murtumat molemmilla puolilla kylkiluissa sekä murtuma oikeassa reisiluussa. Kylkiluiden murtumat olivat tutkimusten mukaan reisiluun murtumaa vanhempia sekä keskenään eri-ikäisiä. Lisäksi heinäkuussa 2021 lapselta murtui oikea olkaluu.

Isä kiisti aiheuttaneensa lapsen vammoja. Lapsen äiti epäili, että kylkiluiden vammat olisivat tulleet synnytyksestä tai koliikkihieronnasta, mitä molemmat vanhemmat olivat antaneet lapselle. Hän piti mahdollisena myös, että syynä olisi ollut liian tiukka kapalointi tai kantoliina.

Asiantuntijoina kuullut lastenlääkärit pitivät äidin esittämiä vaihtoehtoja varsin epätodennäköisinä. Myös sairaudesta johtuva luiden hauraus suljettiin tutkimuksilla pois.

Lastenkirurgian erikoislääkäri sanoi, että kylkiluun murtuminen vaatii tavatonta voimaa, ja että väkivallan lisäksi murtumia olisi voinut selittää vain vakavampi liikenneonnettomuus. Kukaan lääkäritodistajista ei pitänyt mahdollisena sitä, että murtumat olisivat voineet aiheutua tavanomaisten hoitotoimenpiteiden yhteydessä tai ylipäätään siten, että vanhemmat eivät olisi tulleet siitä tietoisiksi.

Oikeus katsoi näytetyksi, että murtumat oli aiheuttanut voimakas puristaminen. Jutussa ei tullut esille, että kukaan lapsen vanhempien lisäksi olisi voinut olla tekoon syyllinen.

Oikeuden mukaan isän syyllisyyttä tuki muun muassa se, että molemmat vanhemmat olivat kertoneet lapsen suhteen isään olleen vaikeampi ja että lapsi oli halunnut olla vain äidin kanssa. Mies oli kertonut, että hänellä oli välillä vaikea sietää lapsen itkua. Lisäksi aiemmalla lääkärikäynnillä lääkäri oli kehottanut isää hieromaan kevyemmin vauvan vatsaa koliikin helpottamiseksi.

Oikeus katsoi, että isällä oli taipuvaisuutta kovakouraisiin otteisiin vauvan kanssa ja myös tilanteen vaikeudesta johtunut motiivi tehdä lapselle väkivaltaa, kun taas äidistä vastaavia seikkoja ei tullut esiin. Oikeuden mukaan miehen syyllistymisestä tekoihin ei näin ollen jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

Oikeuden mukaan oli selvää, että puristaminen oli aiheuttanut vauvalle kipua.

– Kohdistaessaan näin pieneen vauvaan puristavaa, voimakasta väkivaltaa, (syytetyn) on täytynyt ymmärtää vahingoittavansa lasta ja pitää siitä aiheutuvaa luun murtumaa ja kipua varsin todennäköisinä seurauksina. Teko on siten ollut tahallinen, oikeus katsoi.

Oikeus piti pahoinpitelyjä törkeinä myös kokonaisuutena arvioiden.

– (Uhri) on ollut tekoajankohtina hyvin pieni lapsi, eli täysin riippuvainen isänsä huolenpidosta ja kykenemätön puolustamaan itseään. Teot ovat kohdistuneet puolustuskyvyttömään uhriin, ja ne on tehty turvallisen aikuisen, isän, toimesta. Näin ollen ne on tehty erityisen julmalla tavalla.

Reisiluun murtuman isä kertoi aiheutuneen, kun hän oli vaihtamassa vauvan vaippaa. Isän kertoman mukaan hän piteli vauvaa sylissään, kun tämä yllättäen ponkaisi ja putosi tapaturmaisesti lattialle.

Lääkärinlausunnon mukaan oli erittäin epätodennäköistä, että vauvan vamma olisi syntynyt isän kertomalla tavalla. Sen sijaan lausunnossa sanottiin, että murtuma sopi syntyneeksi ulkoisen tylpän väkivallan, kuten vääntämisen aiheuttamana. Lausunnossa todettiin myös olevan todennäköistä, että lapsi oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi useammin kuin kerran.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että vauvan reisiluu oli murtunut väkivallan seurauksena vääntämällä tai taittamalla, ja että tekijänä oli isä.

Kesällä 2021 todettu olkaluun murtuma oli lapsen äidin mukaan seurausta siitä, että lapsi oli roikkunut hänen kädestään niin, että lapsen käsi oli vääntynyt. Asiantuntijat pitivät tällaista selitystä vammalle epätodennäköisenä.

Käräjäoikeus katsoi näytön perusteella murtuman aiheutuneen siitä, että isä oli painanut voimakkaasti lapsen käsivarren päälle tai vääntänyt käsivartta muutoin voimakkaasti.

Käräjäoikeus tuomitsi 38-vuotiaan miehen useista törkeistä pahoinpitelyistä yhteiseen kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan lapselleen erilaisia korvauksia yhteensä 15 500 euroa.

IS ei julkaise tuomitun nimeä alaikäisen uhrin yksityisyyden suojelemiseksi.