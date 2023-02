Onko sinulla omituinen nuha? Yllättävä syyllinen vaanii nyt Keski-Euroopassa

Lämmin vuodenvaihde sai pähkinäpensaan ja lepän kukkimaan ennen aikojaan Keski-Euroopassa, ja nyt siitepölyt kulkeutuvat tuulen mukana Suomeen.

Onko sinua vaivannut tammi-helmikuussa erikoinen nuha, jolle et ole keksinyt selitystä? Kyse ei välttämättä ole flunssasta, vaan jos kärsit siitepölyallergiasta, oireet ovat saattaneet johtua siitä.

Ensimmäisenä ei välttämättä tulisi mieleen, että siitepölyallergia oireilisi keskellä Suomen talvea, mutta se on kuitenkin mahdollista. Oireet aiheuttava siitepöly on peräisin Keski-Euroopasta, mistä se kulkeutuu tuulen mukana niin kutsuttuna kaukokulkeumana Suomeen, Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs sanoo.

– Keski-Euroopassa oli niin lämmintä joulun aikaan, että siellä alkoi jo leppä ja pähkinäpensas kukkia, jolloin kaukokulkeumana on tullut jo seurannoissa havaittavia määriä sekä lepän että pähkinäpensaan siitepölyä, Ijäs kertoo.

Ijäksen mukaan helmikuu ei ole kaukokulkeumille poikkeuksellinen aika, sillä ne tulevat pitkiäkin matkoja Etelä- ja Keski-Euroopasta. Tammikuussa oireilu ei sen sijaan ole tyypillistä, ja siitä tuli yhteydenottoja myös Allergia-, iho- ja astmaliittoon.

– ”Mikä tää oikein on? Tuntuu siltä kuin olisi siitepölyä ilmassa, mutta eihän se voi olla mahdollista, kun täällä on talvi”. Kyllä se on mahdollista, Ijäs kertoo yhteydenotoista.

Lepän norkkoja Vantaalla 8. huhtikuuta 2021.

Toistaiseksi oireita on aiheutunut vasta herkimmille allergikoille, eikä ongelma kosketa vielä isoja joukkoja. Koivu, joka on yleisin siitepölyallergian aiheuttaja Suomessa, ei ole vielä aloittanut kukintaansa Euroopassa.

Ijäs kehottaa seuraamaan Turun yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen ylläpitämää norkko.fi-siitepöly­seuranta­sivustoa. Sivustolla on tammikuussa tiedotettu kukinnan alkamisesta Keski-Euroopassa ja mahdollisista kaukokulkeumista. Säännöllinen tiedotus aloitetaan, kun pähkinäpensaan ja lepän kaukokulkeumat yleistyvät tai kukinta alkaa eteläisessä Suomessa.

Ijäksen mukaan kaukokulkeumat jäävät yleensä Suomen etelä- ja keskiosiin, mutta ei niiden kulkeutuminen Pohjois-Suomeen ja Lappiin asti ole täysin mahdotonta. Kaikki riippuu ilmavirtauksista.

– Otollisissa olosuhteissa kyllä voi. Kyllähän välillä ilmavirtojen mukana tulee Saharan hiekkaakin tänne asti.

Oireita voi ilmaantua tälläkin viikolla. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne kertoo, että alkuviikosta tuuli puhaltaa Suomeen Lounaasta, jolloin Keski-Euroopan siitepölyt voivat lentää ilmavirran mukana Suomeen. Perjantaista eteenpäin tuuli kääntyy kohti pohjoista, jolloin tilanne rauhoittuu – ainakin hetkellisesti.

Kannattaako allergikkojen sitten suunnata apteekkiin täydentämään varastojaan ja alkaa syömään jo lääkkeitä?

– Nykyäänhän antihistamiinit on sen verran tehokkaita, että ei välttämättä tarvitse aloittaa etukäteen. Aikaisemminhan ohjattiin aloittamaan etukäteen, mutta nykyään voi aloittaa vasta kun oireita on – antihistamiini alkaa vaikuttaa yleensä tunneissa, viimeistään vuorokaudessa, Katariina Ijäs sanoo.

Ijäs kuitenkin kehottaa tässä vaiheessa kurkistamaan lääkekaappiin ja tarkistamaan, ettei varastossa ole esimerkiksi vanhentuneita lääkkeitä.

– Jos on reseptillä allergialääkkeitä niin kurkata, että reseptikin on voimassa, ettei sitten tule sellaista ryntäystä, kun oireet iskevät kauhean monelle päälle ja samoissa hommissa on isompi joukko. Tämä on ihan hyvä hetki siihen.

Pähkinäpensas on kevään ensimmäisiä allergian aiheuttajia.

Millainen allergiakevät Suomeen on sitten luvassa? Ijäksen mukaan keväästä on alustavasti ennakoitu siitepölyallergikoille hankalampaa kuin edelliskeväästä. Turun yliopisto ennusti tammikuussa tiedotteessaan, että koivun kukinnasta tulee edellisvuotta runsaampi. Vuonna 2022 koivun kukinta oli heikko.

– Suurella todennäköisyydellä ei päästä ihan yhtä helpolla tänä keväänä, Ijäs sanoo.

”Suomessa pähkinäpensaan kukinta alkaa maan eteläosissa tyypillisesti helmi-maaliskuun vaihteessa ja lepän kukinta maaliskuussa, kevään edistymisestä riippuen. Koivun kukinta alkaa maan eteläosissa tyypillisesti huhtikuun lopulla ja muualla maassa myöhemmin. Kesän heinä- tai pujokukinnan runsautta on vielä liian aikaista ennustaa”, Turun yliopiston tiedotteessa kerrotaan.