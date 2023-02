Poliisin mukaan uhrit ja epäilty olivat tienneet toisensa pitkään, mutta mistään läheisestä tuttavuudesta ei ollut kyse.

Savonlinnan epäillyn kaksoismurhaajan puolustus vaatii käräjäoikeudessa, että mies määrätään mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päättää asiasta huomenna.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Lappi kertoo, että epäiltyä on ehditty kuulustella muutaman kerran.

Kahdesta murhasta epäillään 60-vuotiasta miestä, jolla ei tiettävästi ole aiempaa rikostaustaa.

61-vuotias mies ja häntä kymmenen vuotta vanhempi nainen saivat surmansa 18. tammikuuta. Uhrit olivat pariskunta. He asuivat omakotitalossa Savonlinnan Nojanmaassa.

Lappi kertoo, että uhrit ja epäillyt ovat tienneet toisensa pitkään, mutta kyse ei ole ollut läheisestä tuttavuudesta.

– Käyttäisin ennemmin sellaista ilmaisua, että he ovat tienneet toisensa kuin että he ovat tunteneet.

Lappi kertoo, että poliisin käsityksen mukaan epäilty on kantanut kaunaa toiselle uhrille, pariskunnan naiselle, kymmeniä vuosia. Poliisi ei tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mihin kauna on liittynyt.

– Mistään kolmiodraamasta tai varsinaisesta parisuhdedraamasta ei ole kyse. Kyse ei ole myöskään taloudellisesta motiivista, Lappi vastaa kysyttäessä.

Mies on myöntänyt ampuneensa uhrit, mutta ei ole ottanut kantaa rikosnimikkeeseen. Poliisille ei ole selvinnyt, miksi mies päätti toteuttaa tekonsa juuri kyseisenä ajankohtana.

Kaksoissurma tapahtui omakotitalossa rauhallisella alueella Savonlinnassa.

Lue lisää: Savonlinnan kaksoismurhasta epäilty myönsi ampuneensa uhrit

Surmapaikalla on tehty rekonstruktio, jossa epäilty rikos on mallinnettu uudelleen ja jossa epäilty tekijä on kuvaillut tapahtumien etenemistä.

Poliisilla on selkeä käsitys siitä, miten tapahtumat ovat edenneet tekopaikalla. Epäilty on lähtenyt ajamaan Savonlinnaan Kuopiosta päivällä. Hän on mennyt uhriensa asunnolle, jossa hän on ampunut molemmat uhrit. Tämän jälkeen epäilty lähti ajamaan takaisin Kuopioon. Noin puoli tuntia ajettuaan hän soitti itse hätäkeskukseen.

Poliisi löysi uhrit kuolleina omasta asunnostaan iltaviiden jälkeen 18. tammikuuta. Uhrit oli ammuttu. Poliisi on kertonut, että ampuma-ase oli luvanvarainen ja että epäillyllä oli siihen hallussapitolupa.

Lappi ei tässä vaiheessa täsmennä, miten epäilty pääsi asuntoon sisään tai käytiinkö asunnolla mitään keskustelua ennen ampumista. Mahdollisesta keskustelusta on myös vaikea saada vahvistettua tietoa, sillä epäilty on ainoa, joka asiasta voi kertoa.

Joka tapauksessa poliisin käsitys on, että tapahtumat etenivät asunnolla hyvin nopeasti.

– Puhutaan minuuteista, Lappi sanoo.

Lue lisää: Savonlinnan kaksoissurma: Outo kyttääjä herätti naapurien epäilykset jo kesällä – tietty seikka miehen ulkonäössä kiinnitti huomion

Poliisi on kertonut tutkivansa rikoksia murhina sekä raa’an ja julman tekotavan että vakaan harkinnan vuoksi. Poliisi uskoo, että tekoja oli suunniteltu ennalta.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että Savonlinnan surmapaikan lähellä asuvat naapurit kiinnittivät huomiota erikoiseen kyttääjään jo kesällä.

Naapuri kertoi, että mies päivysti useita tunteja autossa paikassa, josta on suora näköyhteys surmatun pariskunnan talolle.

Noin 60-vuotias mies oli naapurin mukaan istunut autossa kasvomaski kasvoillaan eikä suostunut kertomaan, millä asialla oli.

Poliisi on vahvistanut, että että murhista epäilty on mahdollisesti käynyt paikalla jo aiemmin.

Mikäli käräjäoikeus päättää määrätä miehen mielentilatutkimukseen, se saattaa viivästyttää esitutkintaa. Jos mielentilatutkimuksissa on ruuhkaa ja tutkimuksen tekeminen viivästyy, poliisi saattaa joutua anomaan jatkoaikaa syytteennoston määräpäivälle, joka on kesäkuun lopussa.