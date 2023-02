Pakkanen taipuu ensi viikolla föhn-tuulien alla – näin paljon sää lämpenee

Ilmatieteen laitoksen meteorologi arvioi, että pakkanen ei ainakaan lähiaikoina ole yltymässä takaisin kireisiin pakkaslukemiin.

Suomessa on eteläosia myöten riittänyt pakkasta viikonlopun aikana ja Lapissa on lauantaina kärvistelty monin paikoin -30 asteen pakkasasteissa, esimerkiksi Utsjoella. Helmikuun ensimmäisellä viikolla on riittänyt pakkasta myös maan etelä- ja keskiosissa. Pääkaupunkiseudullakin mitattiin perjantain ja lauantain vastaisena yönä noin -10 asteen pakkaslukemia.

Talven toistaiseksi kylmin lukema on 7. tammikuuta Muonion kirkonkylän havaintoasemalla mitattu -34,8 astetta.

Sunnuntain mittaan pakkaslukemat alkavat romahdella. Erityisesti ensi viikolla Suomeen on tulossa lännestä lauhoja föhn-tuulia, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

– Yö on vielä kylmä, mutta sen jälkeen pakkaset lähtevät pikku hiljaa heikkenemään päin. Tuskin enää yltyy kolmenkymmenen asteen pakkaslukemiin, hän arvioi.

Hän arvioi, että sunnuntaina maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat vaihtelevat nollan ja 5 pakkasasteen tuntumassa. Pohjoisessa pakkaset taas vaihtelevat -5 ja -15 asteen välillä.

Sunnuntaina sään lauhtuessa Suomen ylittää lumisadealue, jonka sadekertymän Laakso uskoo jäävän vähäiseksi.

Alkuviikosta tuulien vaikutus näkyy erityisesti lounais- ja länsirannikolla, jossa lämpötilat nousevat asteen tai pari plussan puolelle. Muualla on vielä luvassa pieniä pakkaslukemia, mutta tiistaista eteenpäin lähes koko maahan povataan plusasteita.

– Ensi viikolle on varmaan luvassa aurinkoisiakin hetkiä, kun länsivirtausta riittää. Silloin sää lauhtuu selvästi. Jonkin verran on luvassa sateita, mutta ei määrällisesti kovin suuria.

Forecan sääblogissa ennustetaan, että tiistaina eteenpäin saatetaan nähdä jopa 5 asteen lämpötiloja. Ennusteen mukaan lämpimintä olisi Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin suunnalla.