Let’s Pee Mansion, Ganja Hill... – keksitkö, mitä paikannimet ovat englanniksi käännettyinä?

Arkadianmäki vaatii valokuvauksen historian tuntemusta.

Odotettu Helsingin englanninkielisen hassuttelukartan toinen osa on ilmestynyt Twitterissä.

Hauskin hauskuus perustuu pieneen ponnisteluun, hoksaamiseen, sillä hoksattu ilo on parasta iloa.

Let’s Pee Mansion?

Se on tietysti Kustaankartano.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingissä kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä rakennusvalvonnasta ja ympäristöön liittyvistä palveluista.

Toimialan viestinnässä harjoitetaan myös hassuttelua.

Nyt kansainvälisen karttapäivän merkeissä. Päivää vietettiin perjantaina 3. helmikuuta.

Viime vuonna viestintä julkaisi Twitterin HelsinkiKymp-tilillä kartan, jossa Helsingin paikannimiä oli käännetty englanniksi.

Varsin vapaalla kädellä.

Koska karttaan jäi valkoisia alueita, tehtiin odotettu jatko-osa. Viestintä sai nokkeluuksien keksimiseen apua mielikuvitusrikkailta kansalaisilta, joiden nimisuoni ja kielikylpy pulppusivat vuolaina.

The Village of My Habit eli tietysti Tapaninkylä.

Mutta mikä on Kill Phloem?

Kartan huumori aukeaa parhaiten tai oikeastaan ainoastaan, jos tuntee entuudestaan Helsingin maantiedettä ja osaa englantia.

Shy Powerpoint Slide’s Hill?

Tietysti Arkadianmäki eli väännetään rautalangasta: Shy niin kuin arka, Powerpoint Slide niin kuin dia ja Hill niin kuin mäki.

Tämä saattaa vaatia vielä lisäselityksen nuorisoa ajatellen.

Diat eli kuultokuvat ovat erottamaton osa valokuvauksen historiaa. Läpikuultavalle filmille syntyi niin sanotun negatiivin sijasta positiivinen kuva, joka kehystettiin ja heijastettiin valkokankaalle.

Diakuvia – esimerkiksi lomakuvia – näytettiin kodeissa pimeässä suljetussa tilassa niin, ettei yleisö päässyt karkuun.

Kaupunkiympäristön toimialan hassuttelukartan uudesta versiosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat, joka oli huomannut Lehtisaaren eli Newspaper Islandin ja Kuusisaaren eli Isle of Your Moonin vaihtaneen paikkaa.

Niin, se Kill Phloem on Tapanila eli Kill kuten tapa ja Phloem kuten puun nila.

Hassuttelukartan ensimmäinen vihreälle pohjalle tehty versio näki päivänvalon viime lokakuussa.

Siitä muistetaan muun muassa Tripping eli Kamppi.

Ja Sir-I-Saw-not eli Sörnäinen.