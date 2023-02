Monisormisuudella eli polydaktylialla tai hyperdaktylialla tarkoitetaan anatomista poikkeavuutta, jossa ihmisellä – tai eläimellä – on ylimääräisiä sormia tai varpaita.

Osassa VR:n ravintolavaunuissa on vuosia herättänyt hämmästystä ja kummastusta vaunun ovessa oleva kuusisorminen käsi.

Ihminen (Homo sapiens) on nisäkäs, jolla on kaksi kättä ja kaksi jalkaa. Kummassakin kädessä on lähes poikkeuksetta viisi sormea ja kummassakin jalassa viisi varvasta.

IS kysyi VR:ltä, mikä on kuusisormisen käden taustalla. VR:ltä pallo heitettiin Suomen Rautatiemuseoon, kunnes syy selvisi historian takamailta.

Kyseessä olevan ravintolavaunun sisustus juontaa Rautatiemuseon mukaan 1980-luvulle ja on suunnittelija Arto Kukkasniemen käsialaa.

VR:n viestintäpäällikkö Taina Kuittinen kertoo sähköpostitse Rautatiemuseon mukaan kyseessä olevan Kukkasniemen jekku.

– Kukkasniemi halusi hieman leikitellä.

Ravintolavaunuissa kansa viihtyy.

Rautatiemuseolta arvellaan, että todennäköisimmin oven työntölevyn muotoilun tarkoitus on kiinnittää asiakkaiden huomiota ja muistuttaa samalla mistä kohtaa ovi kuuluu avata: levyä, ei lasia työntämällä.

Tällä tavoin itse lasiin jää vähemmän sormenjälkiä ja sitä kautta likaa.

– Sisustusarkkitehti Kukkasniemen tapana oli viestiä käyttäjän kanssa tällaisen pienen kujeilun avulla, Kuitunen kertoo viestissään, jonka oli Rautatiemuseosta saanut.

Kuuluisia polydaktyylisia ihmisiä ovat muun muassa näyttelijä Gemma Arterton, sarjakuvasankari Asterixin piirtäjä Albert Uderzo sekä Anna Boleyn, joka tunnetaan historian kirjoissa Henrik VIII:n toisena vaimona ja kuningatar Elisabet I:n äitinä