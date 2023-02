Ilta-Sanomien uutisdeskin uutispäällikkö Kaisa Ylhäinen on ehdolla vuoden journalistiseksi pomoksi.

”Luanikaan olone”. Ilta-Sanomien satakuntalaistaustainen uutispäällikkö Kaisa Ylhäinen viljelee työpaikalla osuvia paikallismurreilmauksia, joista tämä esimerkki sopii myös häneen itseensä. Luonnikas – luonnollinen, rento, huoleton, mukava, vaivaton – on yksi ilmaisuista, joilla Ylhäinen on 1,5 vuoden IS-pestissään sivistänyt työtovereitaan Ilta-Sanomien uutisdeskissä.

Vuoden journalistiseksi pomoksi ehdolla oleva Kaisa Ylhäinen, 39, on suhteellisen uusi iltasanomalainen, mutta alalla kokenut tekijä. Hän aloitti 21-vuotiaana Satakunnan Kansan harjoittelijana, kävi välillä pitkän keikan paikallislehti Alasatakunnassa ja palasi takaisin Satakunnan Kansaan. Sen toimituspäällikön tehtävistä Kaisa solahti Ilta-Sanomien uutisdeskiin sulavasti, kun työkierroksi ajateltu reissu muuttui pian pysyväksi pestiksi Suomen suurimman uutismedian uutispäivän kapellimestarina.

– Kun aukesi mahdollisuus tulla tänne, tartuin siihen heti, vaikka tykkäsinkin olla Porissa. Ajoittain on hyvä vaihtaa näkökulmaa, Ylhäinen toteaa.

Itse Ylhäinen määrittelisi itsensä ”satakuntalainen muija vaan”.

– Ensimmäisenä päivänä tänne Helsinkiin tullessani myöhästyin junasta ja olin kauhuissani, että kaikki nauravat minut pihalle. Kollega sanoi sitten, että olisit vaan soittanut! Oli kivaa ja virkistävää, että kun pienemmistä ympyröistä tuli tänne, kaikki asiat olivatkin aika samanlaisia.

Ylhäistä kiitellään siitä, että hänen journalistinen osaamisensa ja uutisvainunsa ovat kovaa tasoa ja johtajantaitonsa rautaiset. Hänellä on poikkeuksellinen kyky viestiä siten, että viestinnän kohde kokee aina itsensä fiksuksi ja osaavaksi – vaikka olisi työssä vähän epäonnistunutkin.

Ylhäinen on pitkän linjan hevosharrastaja. Hevosten kanssa toimiminen on opettanut hänelle paljon myös ihmisyksilöistä.

– Toimitukseen mahtuu ihmisiä monenlaisella temperamentilla. Kuten hevosetkin, ihmiset sopivat eri hommiin. Olisin itse huono talutusponi, alkaisin pukitella jo ensimmäisen kierroksen jälkeen! Joku sopii siihen, mutta toisessa paikassa taas tarvitaan hevosia, jotka eivät siedä paikallaan oloa. Toimituksiin mahtuu erilaisia erinomaisia toimittajia, sillä huippu voi syntyä erilaisista lähtökohdista, Ylhäinen määrittelee.

Ylhäistä arvostetaan työyhteisössä erityisesti siitä, että hän antaa itsestään ja osaamisestaan jokaiselle vastaantulijalle eikä kärtä koskaan henkilökohtaista kunniaa. Hän osaa rohkaista arimpiakin ja vaikka hän itse keksisi jonkun idean, hän saa ympärillään olevat ihmiset uskomaan, että idea onkin heidän.

Mistä poikkeuksellinen ihmisläheisyys oikein kumpuaa?

– Minulla on ajatus, että itselläni täytyy olla töissä mukavaa. Aina työ ei ole helppoa ja hetkellisesti se voi olla myös ikävää, mutta olisi väärin kaikkia kohtaan, jos tekisin työtä, josta en pitäisi. Itse näen työssäni merkitystä ja toivon, että muutkin näkevät sitä itsessään ja omassa työssään. Vaikka on kiirettä ja painetta, toivon, että minulla olisi työssäni aina arvostava pohja. Jokaisen pitää uskoa omaan tekemiseensä ja omaan panokseensa.

Puhutaan taas tovi hevosista. Ylhäisen mukaan niidenkään kanssa ei auta voima eikä suuttuminen.

– Riekkuvaan laumaan kun vaan kävelee keskelle, ei niistä mikään tule päälle. Menee sinne vaan!

Kaisa Ylhäistä kiitellään hänen rauhallisesta ja ystävällisestä otteestaan uutispäivän johdossa.

Millainen sitten Ylhäisen itsensä mielestä on hyvä pomo?

– Toimitus on asiantuntijaorganisaatio, ja toimittajilta edellytetään paljon. On oltava vahva yleisosaaja ja näkemyksellinen. Pomon on luotettava, että toimittaja hoitaa homman. Toimitukset ovat jo minun aikanani muuttuneet vähemmän keskusjohtoisiksi. Kulttuuri on ihmistä kuunteleva, mikä on kaiken edellytys.

Parhaillaan vietetään koulujen Uutisten viikkoa. Ylhäinen haluaa lämpimästi kannustaa nuoria journalistiselle alalle, jonne tarvitaan paljon fiksuja tekijöitä.

– Jätin itse nuorena ensin hakematta tälle alalle, sillä ajattelin, etten ole sopiva. Ala on kärsinyt maineesta, ettei ole töitä, mutta hyvistä toimittajistahan on pulaa! Jos on kiinnostunut monesta asiasta, tämä on etuoikeutettu ammatti. Ei tarvitse olla muuta kuin utelias, Ylhäinen määrittelee.

Viime aikoina uutisissa on nähty paljon isoja ja synkkiä aiheita. Ylhäinen muistuttaa, että niiden rinnalla pienet ja kevyet aiheet kiinnostavat lukijoita valtavasti.

– Olkaa yhteydessä, täällä on ihmisiä vastassa ja ilahdumme pienistäkin vinkeistä! Ottakaa rohkeasti yhteyttä vaan! hän kehottaa IS:n lukijoita.

Suuren journalistipalkinnon kategoriat ovat Vuoden journalisti, Vuoden juttu, Vuoden journalistinen teko, Vuoden pomo sekä tänä vuonna myös Vuoden alueellinen vaikuttaja. Kussakin kategoriassa on kolme ehdokasta. Voittajat julkistetaan suorassa lähetyksessä 8. maaliskuuta kello 21 alkaen MTV3-kanavalla.

Suuri Journalistipalkinto on merkittävin Suomessa jaettava journalistinen tunnustus ja sitä on jaettu vuodesta 2001 lähtien.

Palkinnon jakaa ja rahoittaa Päätoimittajien yhdistys kumppaneinaan Alma Media, Sanoma Media Finland, MTV, Keskisuomalainen, Otavamedia, A-lehdet, Kaleva, Viestimedia, KSF Media ja Yleisradio. Tällä kaudella kilpailun järjestämisestä vastaa MTV.