Nuorisotyöntekijä Heikki Turkka toteaa nuorten rikollisten olevan lähestulkoon aina ”oman elämänsä uhreja”.

Nuorisoväkivalta on räjähdysmäisessä kasvussa Suomessa.

Noususuunta näkyy karulla tavalla tilastoissa. Esimerkiksi Lounais-Suomessa tehtiin vuonna 2022 yli 40 prosenttia enemmän ilmoituksia alle 15-vuotiaiden epäillyistä henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikosta kuin vuonna 2021.

Vuoteen 2018 verrattuna luku on jopa 2,5-kertainen.

– Väite siitä, että nuoret ovat väkivaltaisempia kuin koskaan, ei ole tuulesta temmattu, apulaispoliisipäällikkö Maria Hoikkala Lounais-Suomen poliisilaitoksesta kertoi aiemmin helmikuussa.

Nyt Suomessa mietitään kuumeisesti, miten synkkä kehityssuunta saadaan katkaistua.

Yksi vastaus löytyy suoraan kaduilta, jossa Heikki Turkan johtama ryhmä tekee vielä varsin tuntematonta työtä.

Kyse on katusovittelusta, joka alkoi Suomessa tasan kymmenen vuotta sitten.

Norjassa alun perin kehitetty katusovittelu on kasvatusalan ammattilaisten vetämä menetelmä, jossa konfliktin tai rikoksen osapuolille tarjotaan mahdollisuus selvittää asia sovittelun keinoin.

– Sovittelu on loistava työkalu kaikkien konfliktien ratkaisuihin, Aseman Lapset -yhdistyksen projektipäällikkö Heikki Turkka sanoo.

Heikki Turkalla on vuosikymmenten mittainen kokemus nuorisotyöstä.

Turkka on pitkän linjan nuorisotyöntekijä, joka on ollut mukana Suomen katusovittelu­toiminnassa alusta lähtien.

Turkan mukaan katusovittelun voima on siinä, että se tuo kaikki välikohtauksen osapuolet samaan pöytään.

– Sovittelun paras puoli on, että tekijä joutuu aina kohtaamaan uhrin.

Tekijöiden ja uhrien lisäksi mukana ovat nuorten huoltajat.

Sen lisäksi laajennettuun sovitteluun voi osallistua muitakin aikuisia, kuten poliiseja, opettajia ja eri sosiaalialan työntekijöitä.

Sovittelun aluksi kaikilta nuorilta kuullaan heidän näkemyksensä tapahtuneesta.

– Tässä vaiheessa huoltajat pidetään vielä hiljaisena, koska he tietävät aina tosin hyvin, mitä on tapahtunut, Turkka hymähtää.

” ”Sovittelussa ymmärretään, mitkä seuraukset teoillani on toisille.”

Kun kuullut tarinat muodostavat tarpeeksi yhteneväisen ja uskottavan kertomuksen tapahtumien kulusta, kysytään kaikilta paikalla olijoilta, miten rikos on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Se on Turkan mukaan olennaisin avainkysymys sovittelussa.

– Sovittelussa ymmärretään, mitkä seuraukset teoillani on toisille, Turkka tiivistää.

Yhteisvastuukeräyksellä pyritään tänä vuonna ehkäisemään nuorten väkivaltaa Helmikuun alussa alkanut vuosittainen Yhteisvastuukeräys kerää tällä kertaa varoja nuorten väkivallan ennaltaehkäisyyn ja konfliktien ratkaisuun. Väkivalta synkistää nuorten ja lasten elämää yhä enemmän. Alaikäisten väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävintä kasvua on ollut 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Luvut perustuvat kouluterveyskyselyyn sekä poliisin tilastoihin. Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 20 prosenttia menee Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan vähentämiseen. Keräysvarat suunnataan pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen sekä katusovitteluun. – Yksikään nuori ei ole lähtökohtaisesti paha, vaikka hänen tekonsa olisivatkin. Väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään. Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni teon juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Aikuisen tuella on mahdollisuus oppia jatkossa toimimaan paremmin, Aseman Lapset ry:n tiimipäällikkö Heikki Turkka sanoo. Turkan mukaan nuorisoväkivallan torjunnassa tärkeintä on puuttua tilanteisiin, kuunnella nuoria ja olla arjessa läsnä turvallisina ja välittävinä aikuisina. – Avainasemassa konfliktien ratkaisuissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä ovat yhteistyössä yli rajojen toimivat aikuiset, jotka tietävät mitä tekevät ja tekevät sen aikailematta, jotta konfliktit eivät paisu hallitsemattomiksi, Turkka summaa.

Siinä vaiheessa myös huoltajat astuvat takaisin pöydän äärelle. Yleensä nuorten tekemät rikokset ovat koskettaneet syvästi myös aikuisia.

– Joku huoltaja voi kyynelehtien sanoa, ettei heidän poikansa ole käynyt ulkona pahoinpitelyn jälkeen. Se kolahtaa tekijöille ihan eri tavalla, kun he joutuvat kohtaamaan uhrin läheisineen. He eivät jää vain joksikin etäiseksi tahoksi, johon ei tarvitse tapahtuneen jälkeen enää koskaan törmätä, Turkka summaa.

Sovittelu on silmiä avartavaa myös nuorten huoltajille.

– Huoltajat ovat yleensä aluksi hyvin vaikeita, koska he puolustavat lapsiaan leijonan lailla. Mutta kun he kuulevat, etteivät tapahtumat menneetkään aivan kuin oma lapsi oli kertonut, niin sitten he muuttuvat ihan toisenlaisiksi.

Katusovittelussa käydään läpi hyvin laaja kirjo tapauksia. Lievimmillään ne ovat ”näppärikeissejä” eli näpistyksiä, mutta myös ryöstöjä, seurusteluväkivaltaa, pahoinpitelyjä, ilkivaltaa, kunnianloukkauksia sekä piinallista vainoamista.

Esimerkiksi pahoinpitelyt ovat usein yksi vastaan yksi -tilanteita, mutta yhtä lailla katusovittelun piiriin tulee laajoja nuorisoryhmiä, joihin liittyy kymmeniä jäseniä.

Ne ovat vaikeimpia ratkottavia, koska mukana on niin monta osallista.

Katusovittelun päätteeksi voidaan sopia yhdessä myös mahdollisista korvauksista. Heikki Turkan mukaan sovitut korvaukset maksetaan lähes kaikkinensa ajallaan, toisin kuin oikeuksissa määrätyt korvaukset, jotka ovat usein ulosotossa. – Tekijät sitoutuvat todella hyvin siihen, mitä sovitaan. Meillä sopimukset ovat todella usein käyttäytymissopimuksia, joiden toteutumista seuraamme.

Turkan viimeisin sovittelutapaus on juuri sellainen. Helsingin eri kaupunginosissa vellonut nuorten välinen kahnaus oli saanut muutaman lähiön ”aika sekaisin” ja levinnyt raiteita pitkin aina ostoskeskus Triplaan asti Pasilassa.

Iältään rettelöitsijät olivat hädin tuskin yläkoululaisia.

– Puhuttiin 12–13-vuotiaista. Juuri niistä, joihin lain koura ei yllä. Mukana oli etnistä taustaa sekä ”kotimaan porukkaa”, Turkka kuvaa.

Vastakkain oli kaksi porukkaa, jossa nuoret olivat ryhtyneet seuraamaan kahta karismaattista tyyppiä. Jengiytymiseksi Turkka ei yhteenottoa silti kuvaisi. Ennemminkin normaaliksi lasten touhuksi – joka oli vain lähtenyt ”vähän lapasesta”.

– Uhkailua ja toisten perään juoksemisia. Pahoinpitelyjä ei ollut.

Vaikkei mitään vakavampaa tapahtunutkaan, olisi tilanne voinut silti kärjistyä paljon pahemmaksi.

Turkka kiittää poliisin ennalta estävää toimintaa, joka toi tapauksen hyvissä ajoin Turkan sovittelutiimin käsiin.

– Jos emme olisi päässeet tilanteeseen ajoissa mukaan, totta kai he olisivat saaneet kaikki seuraajansa toistensa kimppuun niin sosiaalisessa mediassa ja ohi kulkiessa.

” ”90 prosenttia on nuoruuden tyhmyyttä ja kavereiden edessä esittämistä.”

Siinä juuri on katusovittelun ydin. Katkaista kierre, ennen kuin tapahtumat suistuvat liian vakaviin rikoksiin asti.

”Oikeita rikollisia” kaduilla liikkuu Turkan mukaan lopulta hyvin vähän, vaikka esimerkiksi pahoinpitelyjä onkin usein käsiteltävänä katusovittelussa.

– 90 prosenttia on nuoruuden tyhmyyttä ja kavereiden edessä esittämistä, Turkka kuvaa.

Katusovittelun voimasta kertoo jotain myös se, että sinne tuodaan usein ”vaikeimmat tapaukset”, eli nuoret, joilla on jotain erityispiirteitä, kuten nepsy-vaikeuksia tai kehityshäiriöitä. Nepsy-vaikeuksilla tarkoitetaan neuropsykiatrisia vaikeuksia.

Turkka puhuu vaikeuksiin ajautuneesta nuoresta, joka saapui toistuvasti katusovittelun asiakkaaksi. Nuorukainen oli fyysisesti suurikokoinen, mutta hänellä oli vaikea kehityshäiriö.

Viranomaisilta ja muilta kanssaihmisiltä löytyi harvoin ymmärrystä hänen erityispiirteille.

Mutta oli kyse sitten ilkivallasta, pahoinpitelystä tai uhkailusta, sovittelun avulla nuori saatiin lopettamaan joka kerta tekemänsä vääryydet.

– Nyt ei ole ollut enää pitkiin aikoihin mitään, Turkka mainitsee.

Sovitteluun tulee yhä enemmän yhteenottoja, joissa nuoret ovat kokeneet kunniansa tulleen loukatuksi. – Oman kunnian puolustaminen on tosi tärkeää nuorille. Jos joku loukkaa sinua somessa seuraajien nähden, niin siitä alkaa sota, Heikki Turkka kuvaa.

Turkka vakuuttaa, että sovittelulla saadut tulokset ovat ”äärimmäisen hyviä”.

– On ihan muutamia tapauksia, joita olemme joutuneet sovittelemaan uudelleen tai ilmoittamaan poliisille tai syyttäjälle, että sovittelu ei onnistunut tai sovittelusopimus puretaan.

Turkka sanoo nuorten rikollisten olevan lähestulkoon aina ”oman elämänsä uhreja”, joiden lähtökohdat elämään ovat vaikeat. Sovitteluiden aikana nuorten kovan kuoren alta löytyykin usein pieni lapsi, joka on rankkojen kasvuolojen ajamana luisunut väärille teille.

– Sitten on Milan Jaff ja muita, jotka ovat sukeltaneet niin syvälle, etteivät välttämättä tiedä mitään väylää pinnalle.

Kyse on Turkan mukaan rikosten taustalla piilevistä inhimillisistä syy-seuraus-suhteista, joihin oikeusprosessien keinoin on vaikea päästä käsiksi.

Sovittelussa tarkoituksena ei ole jakaa tuomioita, vaan auttaa ymmärtämään ihmisiä kipeiden tekojen takana ja antaa tukea elämässä eteenpäin pääsemiseen.

– Emme moralisoi tai silittele päätä teoista, vaan keskustelemme, miten elämän saisi haltuun. Koska ongelma on se usein, että viranomaisilla ole aikaa käydä sitä läpi, Turkka tuumaa.