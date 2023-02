Martti J. Kari: Venäjä on tajunnut tehneensä todella suuren virheen hyökätessään Ukrainaan – ”Perusteet, joilla Putin teki hyökkäyspäätöksen, olivat täysin väärät”

Venäjä uskoi hyökätessään, ettei Ukrainan asevoimista ole vastusta ja ettei länsi reagoi sotaan. Nyt Putin on tajunnut tehneensä virheen, arvioi Martti J. Kari.

Venäjä on tajunnut tehneensä todella suuren virheen hyökätessään Ukrainaan, uskoo Jyväskylän yliopiston turvallisuuden ja strategisen analyysin työelämäprofessori Martti J. Kari.

ISTV:n Ukraina-studiossa tiistaina vierailleen Karin mukaan Venäjä uskoi hyökätessään Ukrainaan, että lännen reaktio on samanlainen kuin Krimin valtauksen aikaan vuonna 2014 – eli hyvin maltillinen.

– Venäjälle jäi sellainen mielikuva, ettei Ukrainan asevoimista ole vastusta ja ettei länsi reagoi. Arveltiin, että sieltä tulee ehkä jaxuhaleja ja pakotteita, muttei mitään muuta. Nyt totuus on aivan toinen. Venäjän energia-ase on taltutettu ja länsi antaa Ukrainalle uusia, toimivia aseita, kouluttaa Ukrainalaisia sekä tukee Ukrainaa tiedustelutiedolla, Kari luettelee.

Martti J. Kari oli ISTV:n vieraana Jyväkylässä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi hyökkäyssodan alkavaksi lähes vuosi sitten. Minkä arvosanan Kari antaisi presidentin poliittiselle ja sotilaalliselle suoritukselle?

Putin ei johda sotajoukkoja, joten arvioitaviksi sotilaallisesta suorituksesta päätyvät Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov ja puolustusministeri Sergei Shoigu. He saavat Karilta hylsyn. Putinin poliittista suoritusta kuitenkin pystyy arvioimaan, eikä tulos ole mairitteleva: Kari hylkäisi myös presidentin suorituksen.

– Perusteet, joilla Putin teki hyökkäyspäätöksen, olivat täysin väärät, Kari sanoo.

Hänen mukaansa Putinin päätökseen vaikutti esimerkiksi se, että ulkomaantiedustelupalvelu kertoi, ettei länsi kykene yhdistymään tai aio tukea Ukrainaa sotilaallisesti. Sotilastiedustelu puolestaan todennäköisesti tiedotti, ettei Ukrainan asevoimista ole vastusta Venäjän joukoille, joten Kiovan haltuunoton uskottiin käyvän leikiten.

Kari on tutkinut Venäjän strategista ajattelua historiallisesta näkökulmasta ja luennoinut siitä, että tsaarin on oltava aina voittoisa. Karin mukaan tsaari ei tarvitse päänsä päälle sädekehää, sillä hän on erehtymätön.

– Nyt Putin on erehtymätön, ja virheitä tekevät pajarit. Olemme nähneet, että operaation johtajaa on vaihdettu usein sen vuoksi, ettei homma ole toiminut. Tällä hetkellä Gerasimov itse johtaa operaatiota. Kansalle osoitetaan, että tsaari on erehtymätön ja pajarit tekevät virheitä. Tämä on malliesimerkki siitä, että Putin on erehtymätön, Kari kertoo.

Venäjän kansa uskoo tsaari-Putinin voitokkuuteen, sillä se on ainut totuus, joka heidän korviinsa propagandan muodossa kantautuu.

– Jos katsotaan Venäjän televisiota, siellä kerrotaan asioista aivan eri tavalla kuin täällä meillä. Se on aivan potaskaa, mitä siellä tulee, Kari tiivistää.

Sotavuoden aikana puheenaiheeksi on noussut tavallinen kansa, joka ei ole voinut valita kohtaloaan. Palkitun kirjailijan Mihail Shishkinin sanoja lainaten Kari toteaa, että sota ei ole ainoastaan Putinin, vaan myös venäläisten sota.

– Shishkin kirjoitti, että venäläisillä olisi ollut 20 vuotta aikaa demokratisoitua ja hankkia sananvapaus, mutta he eivät ole tehneet sitä, Kari muistuttaa.

Onko kansa liian voimaton ja apaattinen asettumaan vastarintaan?

Karin mukaan on. Venäjällä toimii kansalliskaarti, jonka tarkoituksena on pitää Putin vallassa kaikin keinoin. Kaikilla keinoilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että lainsäädäntö antaa heille oikeuden tulittaa tarvittaessa mielenosoittajia.

– Kansalaisyhteiskunnan nouseminen on periaatteessa mahdollista, jos Venäjä häviää sodan, jos maassa käydään kriittisesti läpi mitä tapahtui ja mikä meni pieleen, ja jos käydään läpi menneisyyden hallintaa, Kari arvioi.