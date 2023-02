Ammuskelu tallentui moottoripyöräkerhon tilojen ulkopuolella olevaan valvontakameraan.

Tuusulassa viime lokakuussa tapahtunut ammuskelu tallentui suurelta osin moottoripyöräkerhon ulkopuolella olevaan valvontakameraan.

Videolta näkyy, miten ampuja saapuu hallille autolla. Hän marssii heti autosta noustuaan haulikko kädessä hallin ovelle ja aloittaa ampumisen. Välillä hän hakkasi hallin ovea haulikolla sekä ampui sisään ja huuteli sisällä oleville. Lopulta mies pääsi sisälle halliin. Tapahtumat hallin sisällä eivät tallentuneet videolle.

Ampuminen tapahtui 23. lokakuuta Tuusulan Rajalinnan teollisuusalueella olevan moottoripyöräkerhon Viikinki MC:n tilojen edustalla sekä kerhon sisätiloissa. Ampumista edeltävänä iltana ja yönä kerhotiloilla oli vietetty syntymäpäiväjuhlia.

Viikinki MC:n kerhotilat Rajalinnan teollisuusalueella.

Tapauksen oikeudenkäynti alkoi maanantaina, jolloin ampujalle luettiin syytteet.

Syyttäjä vaatii 33-vuotiaalle miehelle rangaistusta muun muassa kahdeksasta murhan yrityksestä.

Syyttäjän mukaan mies oli syntymäpäiväjuhlilla kuokkavieraana ja esitteli siellä veistä, minkä vuoksi hänet poistettiin juhlista. Syyttäjän mukaan hän yritti ilmeisesti palata juhliin kertaalleen takaisin, mutta hänet poistettiin sieltä uudestaan. Syyttäjän mukaan syytetty suivaantui siitä, että hänen veitsensä jäi hallille.

Ovi, josta ampuja pääsi sisään.

Tämän jälkeen mies pyöräili yli 10 kilometriä Jopolla Jokelaan ja varasti sieltä tuttavansa asunnosta haulikon ja patruunoita sekä pihasta auton. Hän palasi autolla hallille ja aloitti ampumisen ensin oven läpi. Kello oli tässä vaiheessa noin kahdeksan aamulla.

Syyttäjän mukaan mies ampui vielä ulkona ollessaan viisi kertaa ovea siten, että haulit päätyivät hallin sisätiloihin. Lisäksi hän ampui rikkomastaan ovi-ikkunasta kerran haulikolla hallin sisätiloihin yläkertaan vievien portaiden suuntaan kohden asianomistajia. Lopulta ampuja sai hallin oven auki kello 08.08, huusi tulevansa yläkertaan ja tappavansa kaikki ja meni haulikon kanssa portaisiin.

Tältä näytti kerhotilan alakerrassa ampumisen jälkeen.

Portaissa mies laukaisi haulikon syyttäjän mukaan vielä kertaalleen.

Tilanne päättyi kamppailuun, kun osa juhlissa olleista taltutti ampujan heittelemällä tätä ainakin tuoleilla. Osa juhlissa olleista taas piiloutui ampujalta. Kukaan juhlissa olleista ei loukkaantunut ammuskelussa. Ampuja sai taltuttamisen yhteydessä lieviä vammoja.

Syyttäjän mukaan teko oli tehty vakaasti harkiten sekä raa'alla ja julmalla tavalla. Hän vaatii miehelle vähintään seitsemän vuoden vankeusrangaistusta.

Juhlavieraat olivat kerhotilan yläkerrassa, kun ampuminen alkoi.

Syytetty itse kiistää syytteet murhan yrityksistä. Hän kiistää ampuneensa hallin sisäpuolella.

– Huutelin sinne sisään, et mä haluun sen puukon takasi ja ne heitti sen mulle yläkerran ikkunasta. Mä huutelin uudestaan siitä ikkunasta, et se tulis pyytämään multa anteeks tapahtunutta. Ei se tullu ja mä hakkasin ja ammuin sitä ovea niin kauan, et sain sen auki, mies kertoi kuulusteluissa.

Ampujan toiminta tallentui valvontakameraan.

Hän kertoi myös, että kun hän pääsi sisälle, hänen päähänsä heitettiin jotakin ja hänellä pimeni.

– Mun mielestä toi murhan yritys on aika raju nimike, jos mä ammun siihen oveen ja vaan sitä lukkoa. Ei kai sillä ovella mitään ihmisoikeuksia oo, hän jatkoi.

Tuusulan ampumistapauksen oikeuskäsittelyssä tapahtui tiistaina erikoinen käänne, kun murhan yrityksistä syytetty halusi vaihtaa oikeusavustajaansa. Käräjäoikeuden tiedotteen mukaan syynä oli luottamuspula.

Tästä syystä oikeudenkäynti jatkuu vasta maaliskuussa.