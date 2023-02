Pakastemarjojen seasta löytyi jotakin todella ällöttävää – näin S-ryhmä kommentoi

S-ryhmän mukaan kauppaketju on aloittanut perusteellisen selvityksen tapauksesta tuotteen serbialaisen valmistajan kanssa.

Ulkomaiset marjat eivät enää Maarit Timosen ostoskärryihin eksy.

Maanantaina paikallisesta S-marketista ostettu Xtra-merkkinen vadelmapussi piti sisällään niin iljettävän yllätyksen, ettei mieli tee poimia marjoja hyllystä mukaan enää toistamiseen.

Timonen ehti ottaa eilen maistiaisen vadelmista. Kun hän kaatoi vadelmia kuppiin, kiinnittyi huomio johonkin valkoiseen, joka pilkotti punaisten vadelmien joukosta.

Vadelmapussissa oli jotakin sinne kuulumatonta.

– Katsoin, että mikä tämä valkea oikein on. Epäilen, että kyseessä on hiiren tai jonkin muun pienen eläimen leukaluu. Oksettaa, että ehdin jo syödä marjoja, Timonen kuvailee.

Pituutta epä­miellyt­tävällä löydöksellä oli kolme sentti­metriä. Ensimmäinen ajatus oli, että missä loput arvellusta eläimestä mahtaa olla.

Järkyttynyt Timonen heitti vadelmat menemään ja päätti, ettei osta pakastemarjoja enää jatkossa.

– En osta enää ikinä pakastemarjoja. Tuli inho niitä kohtaan. Jatkossa suosimme suomalaisia marjoja. Yksinkertaisesti oksettaa, hän sanoo.

Timonen ilmoitti löydöstään S-ryhmälle, muttei vielä keskiviikkona ollut saanut vastausta.

S-ryhmästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että tieto vadelmapussin vierasesineestä tuli kaupan kuluttajaneuvontaan keskiviikkona, minkä jälkeen asiakkaalle on vastattu.

– Häneltä on pyydetty näyte vierasesineestä. Sen saaminen on tosi tärkeää, jotta voimme tutkia tapauksen yhdessä valmistajan kanssa, sanoo ryhmäpäällikkö Helena Jalomäki S-ryhmän tuotelaadun ohjauksesta.

S-ryhmästä on oltu yhteydessä pitkäaikaiseen tavarantoimittajaan ja tuotteen valmistajaan Serbiassa. Jalomäen mukaan S-ryhmä on käynyt paikan päällä Serbiassa arvioimassa tavarantoimittajan laaduntuottokyvyn.

– Kyse on sellaisesta tavarantoimittajasta, jolla on kansainvälinen elintarviketurvallisuussertifiointi. He ovat siellä aloittaneet perustavat selvitykset tähän liittyen, Jalomäki kertoo.

S-ryhmä tai valmistaja ei ole saanut vadelmista muita vastaavanlaisia palautteita.

– Valmistaja on käynyt läpi kyseisen tuotantoerän tuotantokirjanpidon eikä sen mukaan tuotannossa ole ollut poikkeamia.

Tuotelaadun ohjauksen ryhmäpäällikkö korostaa, ettei marjojen seassa kuulu olla minkäänlaisia vierasesineitä.

– Olemme pahoillamme, että näin on päässyt käymään. Selvitämme tapauksen perinpohjaisesti, kunhan saamme näytteen. Toistaiseksi se vaikuttaisi olevan ikävä yksittäistapaus, sillä muita palautteita ei ole tullut.