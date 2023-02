Kohutun kirjoituksen laatinut tutkijatohtori selittää nyt, mitä kirjoituksellaan tarkoitti. – Kirjoittajan kanta vahvistaa miesten oikeutusta seksiin ja naisiin. Se omalta osaltaan ruokkii seksuaalista häirintää, seksuaalista väkivaltaa ja naisvihamielistä asennetta, Miehet ry:n puheenjohtaja Ville Savonlahti sanoo IS:lle.

Seksittömyyden ja väkivaltaisuuden välisestä mahdollisesta yhteydestä on keskusteltu laajalti viime päivinä. Kiivas keskustelu sai alkunsa tutkijatohtori Joona Räsäsen mielipidekirjoituksesta.

Aarhusin bioetiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkijatohtorin Joona Räsäsen kirjoitus on nostattanut valtaisan keskustelun.

Räsänen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan, että miesten seksuaalinen yksinäisyys ja siitä ”kumpuava väkivallan uhka” täytyy huomioida Suomessa paremmin.

– Seksirikolliset, sarjamurhaajat ja kouluampujat ilmoittavatkin usein motiivikseen seksin tai kumppanin puutteen. Yhdysvaltojen salainen palvelu varoitti vastikään julkaistussa raportissaan, että seksin puutteesta johtuva väkivalta on alati kasvava turvallisuusuhka, Räsäsen kirjoituksessa mainitaan.

Räsänen sanoo nyt Ilta-Sanomille, että tekstin pääajatus ei ollut yhdistää seksuaalista yksinäisyyttä vahvasti väkivaltaan.

– Pääpointtini oli pikemminkin, että seksi on terveydelle hyväksi. Tutkimusten mukaan parasta seksiä on seksi kumppanin kanssa, joten meidän tulisi olla huolissaan niistä, jotka eivät seksiä saa, Räsänen kertoo sähköpostivastauksessaan.

– Kyseessä oli retorinen keino korostaa sitä, että harvoissa ja äärimmäisissä tapauksissa seksin puute voi jopa olla motiivi väkivallalle – väkivallan tekijä saattaa perustella tekoaan seksin tai kumppanuuden puutteella, Räsänen jatkaa.

Joona Räsänen.

Räsänen korostaa, että väkivaltaa ei pidä hyväksyä, mutta väki­vallan syitä on hyvä ymmärtää, jotta väki­valtaa voidaan ehkäistä.

– En ihmettelisi, ettemmekö törmäisi incel-väki­valtaan jossain vaiheessa myös Suomessa.

Incel viittaa etenkin verkko­foorumeilla kukoistavaan nais­vihamieliseen ala­kulttuuriin, jossa miehet kokevat, että heidän seksitön elämänsä on naisten syytä. Osa inceleistä myös uhkailee avoimesti väkivallalla.

Tutkimusten mukaan yhä useampi mies elää ilman kumppania.

Räsänen sanoo, että tutkimusten ja tilastojen mukaan yhä useampi nuori mies on ilman kumppania. Vastaavaa muutosta ei ole naisilla.

– Koska seksi on hyvä asia terveydelle ja sen puute on pahaksi, kehitys on mielestäni kansanterveyden kannalta merkille pantava.

– Mutta kuten reaktiosta kirjoitukseeni voi havaita, ei ole lainkaan itsestään selvää, että seksuaalinen yksinäisyys – etenkin kun kyse on miehistä – olisi yhteiskunnallinen ongelma. On toisaalta myös mielenkiintoista, että joidenkin mielestä miesten ongelmista ei saisi keskustella keskustelematta myös naisten ongelmista, jotka muuten ovat hyvin erilaisia.

– Naisille ongelma ei ole seksin vähäinen määrä vaan pikemminkin sen laatu, penis- ja yhdyntäkeskeisyys jne. Tämä on myös asia, josta tulisi keskustella, mutta ei se tarkoita, etteikö miesten seksin saannin ongelmista voitaisi keskustella, Räsänen näkee.

Seksuaalinen yksinäisyys limittyy yhteen kaikenlaisen yksinäisyyden kanssa. Pitäisi Räsäsen mukaan pohtia, miten yksinäisyyttä itsessään voitaisiin hoitaa.

– Ongelma on kuitenkin lopulta sama kuin seksissä. Emme voi pakottaa ketään ystävystymään toisen kanssa aivan kuin emme voi pakottaa ketään harrastamaan seksiä sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa hän ei sitä halua. Yhteiskunta voi vain luoda mahdollisimman oikeudenmukaiset ja toimivat puitteet sille, että ihmiset tapaisivat toisiaan ja loisivat itse ystävyys- ja seksi- sekä parisuhteita.

Räsänen ehdottaa yhdeksi vaihtoehdoksi kannustaa ihmisiä yksiavioisuuteen erilaisin porkkanoin.

– Esimerkiksi verohelpotuksia tai muita taloudellisia kannusteita naimisissa oleville pareille, mikä kannustaisi pysyvien pitkäaikaisten suhteiden muodostamiseen. Tällöin useimmille miehille kenties riittäisi kumppaneita, kun niillä miehillä, jotka eivät nyt sitoudu, olisi taloudellinen kannuste sitoutua.

Räsänen arvioi, että ehdotusta kenties vastustetaan sillä perusteella, koska yhteiskunnassa on pikemminkin viime vuosina ollut tavoite pois yksiavioisuuden ihanteesta.

Räsäsen mielipidekirjoitus keräsi rutkasti vastaväitteitä.

Feministisen miesjärjestön Miehet ry:n puheenjohtaja Ville Savonlahti huomautti HS:ssa, ettei miesten hyvinvointi ole naisten vastuulla.

– Aihe itsessään on tärkeä ja ilmiö todellinen, mutta keskustelunavaus ei ollut ongelmaton. Kirjoittajan kanta vahvistaa miesten oikeutusta seksiin ja naisiin, ja se omalta osaltaan ruokkii seksuaalista häirintää, seksuaalista väkivaltaa ja naisvihamielistä asennetta, Savonlahti sanoo IS:lle.

Miehet ry:n puheenjohtaja Ville Savonlahti korostaa, että yksinäisyyden ja siihen liittyvän ahdistuksen juurisyihin olisi päästävä käsiksi.

– On tärkeää pohtia, miten asiasta puhutaan. Kirjoituksen epäonnistuminen liittyy asenteisiin, mitä vielä ruokkii hänen tapansa esittää asia, Savonlahti lisää.

Hän sanoo, että on miehenä ja miesjärjestön puheenjohtajana tärkeää tehdä selväksi, että vaikka miesten seksuaalisuuteen liittyvä ahdistus on todellista, se ei ole syntynyt tyhjiössä.

– Kukaan ei kiistä, etteikö seksuaalista yksinäisyyttä ja siihen liittyvää ahdistusta ole, mutta mieluummin pitäisi pohtia ahdistuksen juurisyitä. On peräänkuulutettu seksuaalikasvatukseen panostamista. Se olisi hyvä asia. Samoin kuin aikaisessa vaiheessa tapahtuvaa tunne- ja tukitaitoihin perehdyttämistä.

Savonlahti ihmettelee Räsäsen ratkaisumallia.

– Mitä hän todella esittää ahdistuksen ratkaisuksi? Sitä, että seksiä pitäisi olla enemmän...

Savonlahti sanoo, että Miehet ry. järjestää keskusteluryhmiä, joissa miehet voivat käydä läpi ja kertoa omia tuntemuksiaan hyvin moninaisista asioista.

– Se on yksi tapa, jossa omaan seksuaalisuuteensa liittyvää ahdistusta voisi purkaa. Kaikenlaista tukea voidaan tarjota, mutta haitallisissa ajatusmalleissa halun pitää lähteä miehestä itsestään, Savonlahti korostaa.

Väitöskirjatutkija Emilia Lounela Helsingin yliopistosta katsoo, että kirjoituksessa ja siitä seuranneessa keskustelussa on nostettu esiin monia tärkeitä asioita kuten miesten kokema yksinäisyys, ulkonäkö- ja menestyspaineet ja erilaiset erityisesti miesten kokemat ongelmat.

Joona Räsänen kirjoitti mielipidekirjoituksessaan, että ”yhä useammat nuoret miehet jäävät kokonaan ilman seksikumppania, mutta joillain miehillä on elämänsä aikana yhä useampia kumppaneita”.

Hänen mukaansa olisi kuitenkin oltava tarkkana, miten syy-seuraussuhteita esittää.

– Ei voida sanoa, että seksin puute aiheuttaa väkivaltaa, Lounela sanoo.

– Esimerkiksi poliittiseen ja ideologiseen väkivaltaan liittyy monia erilaisia tekijöitä, ja on hyvin yksilöllistä, mitkä tekijät väkivaltaan johtavat.

Lounela on tutkinut erityisesti incel-alakulttuureja. Hän korostaa, että monet ilman parisuhdetta tai seksiä elävät eivät identifioidu inceleiksi millään tavalla.

– On epäreilua kohdella heitä potentiaalisesti väkivaltaisina tai turvallisuusuhkana. Myös incel-yhteisöjen sisällä on eri näkemyksiä, onko väkivalta oikeutettua. Kaikki heistäkään eivät ole potentiaalisia väkivallantekijöitä.

– Tällaisia elämäntilanteita on monella, että on pahoinvointia ja ahdistusta kumppanin puutteesta tai seksuaalisesta yksinäisyydestä. Se ei kuitenkaan johda automaattisesti väkivaltaan, eikä valtaosa identifioidu inceleiksi. Nämä asiat olisi hyvä pitää erillään, jotta ei sekoitu se, mistä ilmiöstä kulloinkin puhutaan.