Onko se kaikkien ongelma, että mies ei saa seksiä? Tutkijan kirjoitus HS:ssa nosti valtaisan keskustelun

Twitterissä ja lehtien palstoilla vellova keskustelu sai alkunsa Helsingin Sanomissa julkaistusta mielipidekirjoituksesta.

Lehtien mielipidepalstoilla ja Twitterissä pauhaa keskustelu miesten seksin puutteesta. Aihe sai alkunsa, kun Aarhusin bioetiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkijatohtori Joona Räsänen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan, että miesten seksuaalinen yksinäisyys ja siitä ”kumpuava väkivallan uhka” täytyy huomioida Suomessa paremmin.

”Yksi syy seksuaaliseen yksinäisyyteen onkin seksikumppanien epätasainen jakautuminen erityisesti miesten keskuudessa”, Räsänen kirjoitti. ”Kun nuori mies ei löydä ainuttakaan naista, jonka kanssa elää, hän saattaa äärimmäisissä tapauksissa yrittää löytää mahdollisimman monta naista, joiden kanssa kuolla.”

Kirjoitukselle julkaistiin monta vastausta HS:n mielipidepalstalla. Keskusteluun osallistuivat muun muassa tasa-arvoon keskittyvien järjestöjen toimijat.

YK:n tasa-arvojärjestön Suomen viestintäpäällikkö Emma Winiecki kirjoittaa HS:ssa Räsäsen tekstin ammentavan ajatusmaailmasta, jossa seksi nähdään naisten hallitsemana asiana ja vallankäyttönä.

”Tämä on juuri se maailmankuva, johon incel-ajattelu perustuu. Sen taustalla vaikuttaa vahvasti uskomus, että seksi on miehille jonkinlainen oikeus ja sen antaminen on naisten velvollisuus”, Winiecki kirjoitti.

Incel viittaa etenkin verkkofoorumeilla kukoistavaan naisvihamieliseen alakulttuuriin, jossa miehet kokevat, että heidän seksitön elämänsä on naisten syytä.

Feministisen miesjärjestön Miehet ry:n puheenjohtaja Ville Savonlahti huomauttaa HS:ssa, ettei miesten hyvinvointi ole naisten vastuulla.

”Suomi on EU:n väkivaltaisimpia maita naisille. Seksin puute ei tee yhdestäkään miehestä väkivaltaista, mutta naisvihamieliset asenteet sen sijaan saattavat tehdä”, hän kirjoitti.

AiheESTA keskusteltiin vilkkaasti myös Twitterissä. Sielläkin nostettiin esiin, ettei pelkkä seksin puute selitä väkivallantekoja. Toimittaja Kaarina Hazard puolestaan kritisoi keskustelua siitä, että seksistä puhutaan irrallisena asiana. ”Kyky intiimeihin suhteisiin lisää seksiä elämässä”, hän kirjoitti.

Myös esimerkiksi Jari Sarasvuo twiittasi aiheesta. Hänen mukaansa naisviha kumpuaa seksuaalisesta turhautumisesta.