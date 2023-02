Milja on miettinyt jälkikäteen paljon niitä merkkejä, joista olisi voinut huomata pettämisen.

Petetyksi tuleminen murensi Miljan, 29, luottamuksen ihmisiin pitkäksi aikaa. Nyt hän kertoo, miksi oli silti vaikea erota ja katkaista välit poikaystävään.

Olisi pitänyt tajuta, Milja hoki itselleen kelatessaan tapahtumia taaksepäin.

Kun poika­ystävä makasi illalla hänen vieressään sängyssä ja selasi puhelinta, olisi pitänyt tajuta.

Kun poika­ystävä ärsyyntyi kysymyksistä, olisi pitänyt tajuta.

Viimeistään silloin olisi pitänyt tajuta, kun poika­ystävä kielsi katsomasta puhelintaan ja laski sen aina pöydälle näyttö alaspäin.

Kerran Milja kysyi, miksi poikaystävä oli käyttänyt Whatsappia keskellä yötä. Silloin tämä tiuskaisi, että poistaa tiedon sovelluksesta kokonaan.

Oli myös toisenlaisia tilanteita, jotka ovat jälkikäteen joutuneet outoon valoon. Poikaystävä yllätti välillä kertomalla vuolaasti, miten tärkeä Milja hänelle on ja miten hän ei koskaan tahdo menettää tätä.

Se tuntui oudolta, sillä poikaystävän teot eivät vastanneet näitä sanoja. Suurimman osan ajasta Milja oli kuin ilmaa.

Parisuhde oli kestänyt useita vuosia, kun Milja sai ystävältään erikoisen viestin.

– Oletko huomannut, että poikaystävälläsi on tällainen vähän outo Instagram-profiili?

Poikaystävän kaksoiselämä alkoi paljastua Miljan ystävän ihmeteltyä miehen outoa Instagram-tiliä.

Miljalle poika­ystävä oli väittänyt, ettei hän käytä sosiaalista mediaa, mutta profiili­kuvasta ei voinut erehtyä. Kuvissa oli kommentteja tuntemattomilta naisilta.

Vielä silloin poika­ystävä sai tilanteen käännettyä puolelleen. Hän selitti, ettei mitään ole tapahtunut. He ovat vain keskustelleet.

Milja uskoi, koska oli helpompi torjua mielestä toinen paljon pahempi vaihto­ehto. Asia jäi kuitenkin kaihertamaan mieltä.

Vähän ajan päästä hän löysi netistä lisää profiileja ja otti yhteyttä naiseen, jonka näki kommentoineen miehen kuvia. Silloin paljastui kokonainen kaksoiselämä, jota hänen poikaystävänsä oli jo vuosien ajan viettänyt. Kuvio oli paljon katalampi kuin Milja oli ensin kuvitellut.

Poikaystävä ei ollut ainoastaan viestitellyt naisten kanssa. Baari­reissuillaan hän oli tavannut muita naisia. Ja tätä oli jatkunut lähes heidän koko suhteensa ajan.

Milja romahti polvilleen keittiön lattialle ja alkoi itkeä. Totuus sattui ja kovaa.

Uskaltaisiko hän enää koskaan luottaa yhteenkään ihmiseen?

– Siinä hetkessä koko elämäni tuntui romahtavan. Kaikki tuntui valheelta, enkä saanut enää mistään kiinni.

Miksi-kysymyksiin Milja sai vastauksia. Poikaystävä ei enää yrittänyt pitää kulisseja yllä, vaan myönsi tekonsa. Hän perusteli pettämistä omilla henkilö­kohtaisilla ongelmillaan. Milja ei halua niitä ex-poika­ystävänsä yksityisyyden kunnioittamiseksi sen enempää avata.

Vaikka poikaystävä otti vastuun toiminnastaan, Miljan sisällä myllersi. Hän tunsi voimakasta vihaa sekä poikaystäväänsä että itseään kohtaan. Hän kävi läpi yhteistä historiaa ja löysi aina uusia hetkiä, joissa ”olisi pitänyt tajuta”.

– Mietin, mikä minussa on vikana ja miten joku voi tehdä minulle näin. Syyllisyyden ja häpeän tunteet olivat todella kovia.

Kun alkushokista oli päästy, Milja hakeutui terapiaan. Poikaystävä olisi halunnut jatkaa suhdetta. Myös Miljalle ajatus erosta oli vaikea.

– Kun on ollut niin kauan yhdessä, on todella vaikeaa erota. Ei rakkaus siitä heti muutu, kun on jakanut toisen kanssa niin monta vuotta elämästä.

Häpeä sai Miljan sulkeutumaan. Hän koki yksinäisyyttä. Luottamus kaikkiin läheisiin ihmisiin alkoi rakoilla.

– Minusta tuli ehkä vähän kyyninen. Tapahtunut sai kyseen­alaistamaan kaiken ja tuntui, että kukaan ei voi ymmärtää, miltä minusta tuntuu.

Ensin Milja yritti pelastaa suhteen. Terapiassa hän ymmärsi, miten väärin se oli.

– Tuntui, että olen huono, enkä ansaitse mitään muuta. Kun tajusin, että suhde ei ole pelastettavissa, halusin vielä olla hänen ystävänsä.

Vasta vuoden päästä Milja pystyi katkaisemaan kontaktin entiseen poikaystäväänsä lopullisesti. Hän sanoo olleensa aina ylikiltti luonne, jolle rajojen vetäminen on vaikeaa.

– Kontaktin katkaiseminen auttoi siihen, etten vyörynyt koko ajan takaisin muistoihin ja siihen olotilaan, joka pettämisestä tuli. Oli vaikeaa olla ihmisen ystävä, joka valehteli niin kauan.

Petetyksi tuleminen on ristiriitainen kokemus. Miljan mukaan moni olettaa, että suhteesta on kaiken tapahtuneen jälkeen helppo lähteä. Se ei pidä paikkaansa.

Kun hän on julkaissut pettämistä käsitteleviä videoita sosiaalisessa mediassa, hän on törmännyt myös ennakkoluuloihin. Jotkut ajattelevat, että pettäminen johtuisi siitä, että suhteessa jokin on huonosti.

Miljan mielestä tämä on pötyä.

– Se on väärä ajatus. Todellakaan näin ei aina ole. Kyllä meilläkin oli esimerkiksi läheisyyttä ja seksiä, eikä se loppunut missään vaiheessa.

Nyt Milja kokee, että oli virhe yrittää pelastaa suhdetta tai jatkaa ystävinä. Tarvittiin paljon aikaa ja keskusteluapua, jotta hän ymmärsi, mikä on hänelle itselleen parasta.

– Haluaisin sanoa kaikille, jotka tällaista kokevat, että ansaitset parempaa. Ei ole helppoa repäistä laastaria irti, mutta kun sen tekee, haava paranee nopeammin.

Tällä hetkellä Milja on parisuhteessa, joka tuntuu tavalliselta – ja juuri siksi niin hyvältä.

– Suhteessani ei ole enää jatkuvaa myrskyä tai vuoristo­rataa, vaan rauhallisuutta, turvallisuutta, avoimuutta ja hyvä keskustelu­yhteys.

Kaiken tapahtuneen jälkeen vuoro­vaikutuksesta on tullut Miljalle erityisen tärkeää. Hän sanoo, että mikään suhde ei toimi, jos asioista ei puhuta avoimesti.

Jos tulee ongelmia, on kunnioituksen ja rakkauden osoitus toista kohtaan, että ne nostetaan esille avoimesti, Milja sanoo.

– Tässä suhteessa saan ilmaista omat rajat ja tuntemukset avoimesti ilman että siitä syntyisi hirveää riitaa.

Vaikka petetyksi tuleminen oli kokemuksena kamala, Milja sanoo, että siitä on seurannut hänen elämäänsä myös hyviä asioita. Enää hän ei sietäisi toiselta huonoa käytöstä.

Hän on puhunut asiasta avoimesti Tiktok-videoillaan, ja sanoo, että haluaa toimia vertaistukena muille saman kokeneille. Miljan viesti on, että kaikesta voi selvitä.

– Tämä oli sellainen sysäys, jonka ansiosta opin löytämään itseni, kuka minä olen ja minkälaista kohtelua itselleni haluan. Rakkaudesta itseäni kohtaan en enää anna kenenkään kohdella minua noin.