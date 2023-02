Ylihintaiset kyydit ryvettävät taksialan mainetta. Räikeimmissä tapauksissa asiakas kertoo maksaneensa satoja euroja vain 15 kilometrin matkasta.

Luottamus taksiliikenteeseen on kuralla.

Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaksin teettämä tuore tutkimus kertoo, että taksitoimintaan luottaa enää kaksi viidestä vastaajasta. Romahdus on tapahtunut vuoden 2018 taksilakiuudistuksen jälkeen.

Epäluottamusta synnyttää etenkin taksien epäselvä hintapolitiikka. Periaatteessa taksin voi nykyään saada halvemmalla kuin ennen lakiuudistusta, mutta käytännössä moni maksaa kyydistään nyt huomattavasti enemmän, vahvistavat Ilta-Sanomien haastattelemat viranomaiset sekä taksialan vaikuttajat.

Viranomaisille on aivan hiljattain valitettu taksikyydeistä, joissa asiakkailta veloitettiin noin 15 kilometrin matkasta pääkaupunkiseudulla jopa 250 ja 400 euroa.

– Olemme saaneet yksittäisiä ilmoituksia näin suurista kyytihinnoista, Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) pääjohtaja Kirsi Leivo kertoo.

Taksilain uudistamisen jälkeen muun muassa KKV:lle tulleiden valitusten määrä on kaksinkertaistunut. Viime aikoina KKV:lle on tullut muun muassa tällaisia reklamaatioita:

”27 kilometrin matkan hinta oli 142,99 euroa. Kuski kertoi, että hinnat oli km-korvaus ja mininimihinta, ei ollut mitään tietoa hinnasta autossa, taksin kuitissa oli virheellinen puhelinnumero, kuitissa ei ollut mitään tietoja, ei y-tunnusta, eikä mitään muitakaan yrityksen tietoja.”

”En saanut kuittia, mutta maksu näkyy tilitiedoissani. Kuljettu matka on 17 km, joten hinta ei voi olla lähellekään 70e. En ole tottunut matkustamaan taksilla, enkä tunne Helsinkiä. Tajusin vasta matkan jälkeen tulleeni huijatuksi.”

”Kuluttaja käytti taksia viikonloppuna, yöaikaan. Matka 15 km. Aamulla huomasi, että tililtä oli veloitettu 400€, Kuluttajalla ei ole kuittia, mutta on tilitapahtumista saanut tapahtuman veloittaneen yrityksen nimen.”

”Sovelluksesta tilattaessa kyydin hinta oli ilmoitettu 29,60e. Päästessämme kentälle ja katsoessani veloitusta kyydistä oli veloitettukin 74,60e.”

Valitusten merkittävästä kasvusta huolimatta Leivo painottaa, että niiden kokonaismäärä on KKV:ssä edelleen lukumääräisesti maltillinen, vuositasolla alle 200 kappaletta. Vertailun vuoksi lentoliikenteeseen kohdistuu vuositasolla noin 1 400 ilmoitusta.

– Suurin osa kuluttajista ei varmasti ota taksiliikenteen ongelmatilanteissa yhteyttä meihin, Leivo alleviivaa.

” 27 kilometrin matkan hinta oli 142,99 euroa.

Asiakkaat ovat valittaneet hintaepäselvyyksistä myös poliisille ja tunnettuihin taksiyrityksiin.

Esimerkiksi Taksi Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kertoo, että heidän laadunvalvontaansa tulee ilmoituksia tuohtuneilta taksinkäyttäjiltä viikoittain. Yhteydenotoissa korostuu kertomus, jossa taksinkäyttäjät on noussut tuntemattomaksi jääneen taksiyrityksen autoon.

– Meillä on kaikissa autoissamme tarkat seurantajärjestelmät, eikä kyytien ylihinnoittelua pääse tapahtumaan, Pentikäinen haluaa alkuun muistuttaa.

Myös taannoin Taksiliitossa työskennellyt Pentikäinen sanoo, että ihmiset kääntyvät herkästi tunnettujen taksibrändien puoleen silloinkin, kun itse asia ei liity millään lailla kyseisiin yrityksiin.

Pentikäisen mukaan näissä tapauksissa on yleensä kyse siitä, että asiakas on joutunut maksamaan kyydistään huomattavan ylihinnan, mutta on neuvoton sen suhteen, mihin asiasta valittaisi.

– Tavallista on, että kuljettajan asiakkaalle antamasta kuitista ei löydy mitään lain vaatimia yritystunnisteita eikä yhteystietoja, ja siinä tilanteessa moni toivoo löytävänsä apua meidän kauttamme. Tällaisten ”villien taksien” tunnistaminen on kuitenkin viranomaisille todella vaikeaa, Pentikäinen sanoo.

Viranomaiset muistuttavat, että esimerkiksi muutaman kymmenen kilometrin taksikyyti saattaa nykypäivänä maksaa asiakkaalle peräti satoja euroja, vaikka taksiyritys toimisi kaikin puolin rehellisesti eli lain vaatimalla tavalla.

Finavia kilpailutti hiljattain Helsinki-Vantaan lentokentältä lähtevät kyydit. Syntyi kolme eri hintaperusteista kaistaa sekä myös neljäs jono, jossa hinnoittelu jäi vapaaksi.

Sittemmin viranomaiset ovat saaneet tietoonsa, että niin sanotun vapaan kaistan taksit veloittavat matkasta lentokentältä Helsingin rautatieasemalle tai sen tuntumaan (etäisyys alle 17 kilometriä) säännöllisesti peräti 150–250 euroa.

Kuluttajat ovat olleet esimerkiksi poliisin mukaan tuohtuneita, sillä samaan aikaan vastaava kyyti esimerkiksi Taksi Helsingin autolla on maksanut Finavian selvityksen keskimäärin keskimäärin 35–40 euroa.

Lue lisää: Kyytiin repimistä, treffi­pyyntöjä ja jopa lähes 60 euron hintaero – IS ajoi saman matkan 10 kertaa taksilla Helsingissä

– Taksialalla on nykyään kahdenlaista väärää toimintaa. Toisissa tapauksissa taksiyrittäjien toiminta täyttää petoksen tunnusmerkit, toisissa taas yrittäjien moraali pettää pahasti. Jälkimmäisellä tarkoitan juuri toimijoita, jotka hinnoittelevat kyytinsä aivan kohtuuttomiksi, joskin lain puitteissa, Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson sanoo.

– Kohtuuton hinnoittelu on mahdollista, koska lakiuudistuksen jälkeen kyydeille ei ole ollut olemassa minkäänlaista hintakattoa, ei mitään selkeää säätelyä.

Taksinkäyttäjän vastuulle jää ennen matkaa selvittää, miten hinta muodostuu. Monesti kuljettajan kanssa on mahdollista sopia loppusummasta etukäteen.

– Taksien hinnoitteluun etukäteen tarkasti perehtynyt kuluttaja voi saada kyydin jopa oleellisesti halvemmalla kuin ennen lakiuudistusta. Mutta silloin asiakkaan pitää yleensä pystyä kilpailuttamaan kyytinsä, Andersson painottaa.

– Reaalimaailmassa kilpailuttaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa, toisinaan se on jopa mahdotonta.

Tähän johtopäätökseen on tullut myös KKV omissa tutkimuksissaan.

– Hintakilpailu mahdollistaa halpojen kyytien tai korkean laadun saamisen niille kuluttajille, joille näillä asioilla on merkitystä, ja joilla on halua ja kykyä kyytejä kilpailuttaa. Aikaa tähän ei kuitenkaan usein ole, Leivo sanoo.

– Taksi otetaan yleensä kiireessä ja erityistilanteissa, ja sitä käyttävät paljon niin sanottuihin heikkoihin kuluttajaryhmiin kuuluvat ihmiset. Tämäkin saattaa rajoittaa kuluttajien kykyä ja halua kilpailuttaa palvelua sellaisillakin paikkakunnilla, johon siihen olisi mahdollisuus.

” Taksialalla on nykyään kahdenlaista väärää toimintaa. Toisissa tapauksissa taksi­yrittäjien toiminta täyttää petoksen tunnus­merkit, toisissa taas yrittäjien moraali pettää pahasti.

Asiantuntijoiden mukaan hintariidat johtuvat usein siitä, ettei asiakas ole ehtinyt kyytiin noustessaan perehtyä taksin hintatietoihin. Ne löytyvät tavallisesti taksiauton kylkeen ja sisäpuolelle kiinnitetystä tarroista.

– Osa takseista ilmoittaa kyllä esimerkiksi kymmenen euron alkutaksan näkyvästi tarroissa, mutta itse kilometrihinnat aikaveloitus tai mahdollinen minimihinta jää helposti huomaamatta, Andersson sanoo.

– Kun päästään perille, taksamittarin loppusaldo saattaa sitten järkyttää asiakasta, ihan ymmärrettävästikin. Vertailuhinnan tulisi erottua selkeämmin ja näkyvämmin muusta informaatiosta.

KKV:n tutkimuksen mukaan hintavaihtelu on suurempaa niillä taksiyrityksillä, jotka eivät aja välityskeskusten kautta.

– Markkinoilla on yrityksiä, jotka eivät välttämättä kilpaile hinnalla tai laadulla vaan luottavat siihen, ettei kuluttaja esimerkiksi taksitolpalta taksia ottaessa kiinnitä huomiota hintaan, Leivo kertoo.

Kyytiin noustessaan asiakas sitoutuu maksamaan taksin pyytämän hinnan. Jos ei ole sopinut kyydin loppusummasta etukäteen, riitatilanteissa asiakkaalle jää herkästi luu käteen.

– Kun asiakas on ottamassa taksia esimerkiksi taksitolpalta, esimerkkimatkan hinnan on löydyttävä taksin hinnastosta ylimpänä. Esimerkkimatkan hintojen avulla asiakkaat pystyvät vertailemaan taksien hintoja. Jos taksiyritys käyttää kiinteää hinnoittelua, on asiakkaalle kerrottava matkan kokonaishinta ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen vahvistamista, Pentikäinen taustoittaa.

– Kaikki taksit eivät kuitenkaan noudata tätä sääntöä. Eivätkä sitäkään, että jokaisesta taksimatkasta on asiakkaalle edelleen tarjottava kuittia.

” Tehostettu valvonta on edelleen tarpeen, jotta selkeisiin huijauksiin pystytään puuttumaan.

Verohallinto löysi pimeää myyntiä ja maksamattomia palkkoja lähes kymmenen miljoonan euron edestä, kun taksiyrittäjien verojen maksua valvottiin tehostetusti keväästä 2021 syyskuun 2022 loppuun saakka.

Tutkinnassa paljastui myös tilanteita, joissa taksiyrittäjällä ei ollut Traficomin taksiliikennelupaa.

– Tehostettu valvonta on edelleen tarpeen, jotta selkeisiin huijauksiin pystytään puuttumaan. Tätä on jo tehty, mutta lisätarvetta on, Leivo sanoo.

– Liikenteen solmukohtien järjestäminen kilpailuttamalla voisi auttaa ongelmaan esimerkiksi lentokentiltä ja rautatieasemilta lähtevien kyytien osalta. Niissä pitäisi seurata Finavian lentokentällä tekemää esimerkkiä: kun taksitolpalla on sopimustakseille varatut kaistat ja esimerkkimatkojen hinnat näkyvästi esillä, asiakkaan on helpompi tehdä valintansa.

Nyt kilpailutusta ei ole esimerkiksi Helsingin rautatieasemalta lentokentälle.

– Meille tulleen palautteen perusteella moni maksaakin asemalta kentälle menevästä kyydistä reilusti yli 100 euroa, jotkut jopa liki 250 euroa, Pentikäinen tietää.

Taksiliiton Anderssonin mielestä vapaa hintakilpailu ei ole lähtökohtaisesti pahasta.

– Taksikyytien hintainformaation tulisi kuitenkin olla kuluttajalähtöisesti vieläkin selkeämpää, jotta asiakkaalla olisi tosiasiallinen mahdollisuus helppoon hintavertailuun. Selvästi muusta informaatiosta erottuvan vertailuhinnan myötä kilpailuun saataisiin paremmat reilun pelin säännöt, Andersson summaa.