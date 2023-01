Kadonneen havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon.

Länsi-Uudenmaan poliisi etsii Kirkkonummella kadonnutta 27-vuotiasta miestä.

Miehen huomattiin kadonneet noin kello 6 sunnuntaiaamuna. Kadonnut on nähty viimeisen kerran Kirkkonummen Granbackassa, mutta hän voi liikkua jalkaisin tai bussilla myös paljon laajemmalla alueella.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Mies on 180 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hyvin hoikka. Hänellä on päällä mahdollisesti kaksivärinen pipo, jossa lippa, toppahousut ja käsineet. Yläosa on säähän nähden kevyt, todennäköisesti tumma kaksivärinen huppari.

Poliisi tiedotti sunnuntaiaamusta kello 10 jälkeen, että se on aloittanut etsinnät Kirkkonummen Myllykylä – Vuohimäki välisellä alueella. Rajavartiolaitos ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu avustavat etsinnöissä.