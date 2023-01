Kirjailija Rosa Liksom avasi jo kauan sitten säästötilin, jotta voisi tarvittaessa matkustaa saamaan eutanasian: ”Talletan tilille rahaa kerran kuussa”

– Kun ihminen on siinä vaiheessa, ettei kipulääkitys auta tai ei pysty enää itse tekemään itsemurhaa, silloin pitäisi olla mahdollisuus avustettuun kuolemaan, eutanasian puolesta puhuva kirjailija Rosa Liksom sanoo.

Kirjailija Rosa Liksom eutanasian laillistamista ajavan kampanjan aloitustilaisuudessa tammikuussa. Hän on perustanut säästötilin, johon keräämiensä rahojen avulla hän aikoo matkustaa ulkomaille, jos eutanasia tulee joskus ajankohtaiseksi omassa elämässä.

Finlandia-palkittu kirjailija Rosa Liksom on avannut jo 30 vuotta sitten pankkiin säästötilin sitä varten, että hän voi tarvittaessa matkustaa maahan, jossa eutanasia on sallittu, saamaan eutanasian eli armokuoleman.

Eutanasiassa autetaan parantumattomasti sairasta ihmistä kuolemaan arvokkaasti potilaan omasta tahdosta. Suomessa eutanasia ei ole laillista. Eutanasia maksaa Sveitsissä tällä hetkellä 10 000–15 000 euroa.

– Olen perustanut tilin jo 30 vuotta sitten, Liksom kertoo.

– Tässä on ollut aikaa kerätä rahaa. Meillä kaikilla on isovanhemmat, vanhemmat tai ystäviä, jotka ovat vakavan sairauden viimeisellä osuudella. Tulee piste, jolloin hoidot lopetetaan. Alkaa palliatiivinen vaihe, joka voi kestää yllättävän kauan ja joka on kärsimystä täynnä. Olen itse nähnyt niitä paljon elämäni aikana.

Tammikuun 13. päivä julkistettiin Oikeus arvokkaaseen kuolemaan -yhdistyksen kampanja eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Pyrkimyksenä on saada Suomeen eutanasian mahdollistava laki seuraavan vaalikauden aikana.

Kampanjassa ovat mukana Rosa Liksomin lisäksi monet tunnetut henkilöt, kuten toimittaja Kaj Kunnas, kirjailija Sofi Oksanen ja taloustieteilijä Sixten Korkman.

Aktiivinen eutanasia on laillistettu Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Kolumbiassa. Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa avustettu itsemurha on sallittu. Avustettu itsemurha tarkoittaa, että potilas voi halutessaan tehdä itsemurhan lääkärin määräämillä lääkkeillä.

– Se, että ihmiset joutuvat tekemän itsemurhan mitä kauheammalla tavalla, on tabu, josta ei puhuta.

Sveitsissä lääkäri laittaa Rosa Liksomin mukaan lääkkeet pöydälle ja ne otetaan itse.

– Olen tallentanut rahaa tilille kauan, tosin maksut koko ajan nousevat. Eutanasian voi saada esimerkiksi Sveitsissä silloin, kun ollaan vielä matkustuskunnossa. Jos Suomessa ei saada aikaan eutanasiaa, on järjetöntä, että pitää lähteä Sveitsiin kuolemaan.

– Kun ihminen on siinä vaiheessa, ettei kipulääkitys auta tai ei pysty enää itse tekemään itsemurhaa, silloin pitäisi olla mahdollisuus avustettuun kuolemaan, Rosa Liksom sanoo.

Hänen ystäväpiirissään on ollut ihmisiä, joilla mikään hoito ei ole auttanut ja loppu on ollut kuolevalle tuskaa täynnä. Elämä on ollut suurta kärsimystä loppuaikoina.

– Minulla on tuttavia, jotka ovat tehneet siinä tilanteessa itsemurhan hyvin kivuliaalla tavalla. Miksi ei voisi antaa ihmisille arvokasta kuolemaa, kun useampi antaa omalle lemmikilleen arvokkaan kuoleman Rosa Liksom kysyy.

– Se, että ihmiset joutuvat tekemän itsemurhan mitä kauheammalla tavalla, on tabu, josta ei puhuta.

Oikeus arvokkaaseen kuolemaan -yhdistyksen kampanjan avauksessa tammikuussa Terhokodin entinen johtaja Juha Hänninen, kirjailija Rosa Liksom, kirjailija Minna Lindgren ja taloustieteilijä Sixten Korkman.

Hoitotestamentissaan Rosa Liksom on määritellyt oman hoitotahtonsa. Hänen tyttärensä ja miehensä tietävät hänen tahtonsa sekä pankkitilin olemassaolosta.

– En todellakaan kertonut pankkivirkailijalle, miksi avaan tilin. Talletan tilille rahaa kerran kuussa. Rahat alkavat olla kasassa, Rosa Liksom sanoo.

– Ihmiset ovat suhtautuneet pankkitiliini hirveän myönteisesti. Todellakin ihmiset tulevat sanomaan, että he kannattavat myös eutanasiaa. Toivottavasti saadaan läpi eduskunnassa tämä laki.

Rosa Liksomista on huvittavaa, että suurin osa ihmisistä kannattaa eutanasiaa, mutta kun mennään eduskuntaan, kansanedustajat eivät uskalla äänestää sen puolesta, koska he pelkäävät niitä äänestäjiä, jotka ovat lyömässä Jumalalla päähän.

– Ei tällä ole uskonnon kanssa mitään tekemistä. Yhtä lailla uskovaiset ovat päätyneet itsemurhaan, koska syvämasennus ei riitä edes sanaksi kuolevan lopun kärsimykseen.